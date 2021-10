Indalecio Prieto o la Memoria Revolucionaria del PSOE

Ahora que estamos en pleno trámite de la Ley de Memoria Democrática en el Parlamento Español a iniciativa del Gobierno dirigido por el PSOE, es importante recordar la abundante Memoria Revolucionaria del mencionado Partido Socialista, y en particular, en su figura de Indalecio Prieto.

Son abundantes y muy resaltados los llamamientos revolucionarios de Largo Caballero en el Parlamento Español y fuera de él, pero menos conocidos son los reclamos a la Revolución llevados a cabo por su alter ego socialista, Indalecio Prieto.

Así en el Diario de Sesiones de Las Cortes (página 955 del número 35, relativo a la Sesión celebrada el 7 de febrero de 1934 durante la II República) se puede leer lo siguiente dicho en boca del susodicho Indalecio Prieto:

El Sr. (Indalecio) PRIETO: “Citado ese caso, que ya he dicho que no quiero hacer resaltar con exceso, nosotros nos encontramos con que el Gobierno presidido por S. S. trae a las Cortes un proyecto de ley por el cual se señalan haberes al Clero; proyecto que, a nuestro entender, es una infracción manifiesta del art. 26 de la Constitución. Y cuando nosotros vimos a un Gobierno presto a prescindir del texto constitucional, resuelto a vulnerarlo, aliado con quienes son enemigos fundamentalmente de toda la esencia constitucional (y me extraña que el asombro de SS. SS. se produzca a estas horas), nos hubimos de levantar aquí a decir que, frente a transgresiones como ésas, que equivalgan a la destrucción de las conquistas obtenidas por la Republica, destrucción lograda merced al apoyo y al auxilio de gentes declaradamente enemigas de la Republica, con quienes vosotros estáis aliados y con quienes ratificáis hoy esa alianza, ese pacto que solemnizáis todavía más con vuestras palabras de hoy, nosotros nos comprometíamos a desencadenar la revolución porque no tenemos otras armas”. (Aplausos en la minoría socialista)

En esta expresión del dirigente socialista Indalecio Prieto se puede advertir que no sólo se manifestaba el compromiso del PSOE de desencadenar la Revolución en España durante la II República, en el caso de que la Sociedad española no se plegara a sus designios, sino que dicha declaración de voluntad revolucionaria fue refrendada por los aplausos entusiastas de la bancada socialista en dichas Cortes, como se puede leer en el Diario de Sesiones.

Es evidente que, con estos antecedentes, el PSOE no puede imponernos hoy al conjunto de los españoles la visión de su Memoria Democrática, pues en realidad lo que pretende imponernos es su Memoria Revolucionaria revestida con una aureola de pureza democrática y de respeto a la Ley que no se la creen ni ellos.

Aunque cuente con el refrendo de los votos del PNV, de ERC, y hasta de BILDU, en el caso de refrendar semejante Ley Sectaria en el Parlamento Español, en el fondo lo que conseguirá el PSOE es abrir los armarios de toda su furia revolucionaria, y de ellos saldrán todo tipo de actos que tuvieron las más trágicas consecuencias para nuestra Nación durante la Guerra Civil.

Por muy altas que sean las voces de Pedro Sánchez y sus aliados en las sesiones parlamentarias venideras en las que se tratará el Proyecto de Ley de Memoria Democrática, aún resonarán más fuertes en nuestros recuerdos las palabras de Largo Caballero e Indalecio Prieto llamando a la Revolución roja, esa misma que ya había causado millones de muertos en Europa del Este y que después provocará a decenas de miles en nuestra Nación por su comportamiento irresponsable y exaltado durante la Guerra Civil.

Revolución socialista con sus checas, sus fusilamientos, sus “paseos”, sus confiscaciones, sus deportaciones, sus campos de concentración, sus expolios de la riqueza nacional, sus desapariciones, sus traiciones y demás actos que ya fueron profetizados por Indalecio Prieto en aquella sesión premonitoria en las Cortes Españolas del día 7 de febrero de 1934 y que hoy recuperamos. ¡DELENDA EST PSOE!

Guillermo Rocafort Pérez

(Historiador e investigador acreditado por el Estado Español)