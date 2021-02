Jartos de pan

Fue hace más de 40 años que escuché en Jerez de la Frontera la expresión <Muerto de hambre "jarto pan"> de explícito, aunque aparente desprecio a quien, como explicaré, es gente de condición modesta que con el tiempo y en ocasiones esfuerzo, alcanza éxito económico, vía de aceptación social aparejada en ocasiones a lo que se podría entender por glamour.

Empleo el término "aparente" por sí pudiera interpretarse que los pobres odian a los ricos y desprecian u odian igualmente a otros pobres como ellos, pero enriquecidos, lo que es erróneo al no haber odio o desprecio hacia unos u otros, solo envidia por no ser igualmente ricos y un posible indicador de complejos que, en general, intentan diluir con el éxito económico que estiman es el éxito social.

Viene lo comentado en relación a las noticias sobre una cuidadora o niñera, cuyo trabajo como tal combina con otro en el Ministerio de Igualdad cuyo titular Dña. Irene Montero es la madre de los niños, un asunto cuánto menos poco estético e interpretable por la gente común como síndrome de algún complejo, algo normal en personas de humilde cuna o que tienen la percepción de carecer de formación adecuada o suficiente, lo que en mi opinión no es el caso, pero situaciones muy posiblemente propiciadas por la proliferación de individuos de enorme poder Institucional con patológica avidez de poder, falta absoluta de escrúpulos y condiciones objetivas para ejercerlo.

El vídeo del día La compraventa de viviendas

se desploma un 17,7% en 2020

Está siendo clamoroso el silencio de la prensa y de la TV sobre el asunto que, según Dña. Irene Montero y D. Pablo Iglesias, este último también padre de los niños, es de índole "personal", cuestión no discutible si no concurriera en ambos la condición de ministra y vicepresidente del Gobierno de España y, por tanto, que los servicios que llaman personales no hayan sido realizados por una empleada pagada con cargo a nuestros impuestos.

De ser cierto y persistieran en dicha explicación, sería esta la justificación de una nueva nobleza que ambos representarían, un nuevo intento de repetir el desplazamiento, como sucedió en la Revolución Francesa de la nobleza de sangre, entonces sólo la del dinero y hoy sin cambio, pero con formas más sutiles.

Todo indicaba que no era el dinero lo que les movía, dada su visible defensa de los necesitados, lo que me indujo a pensar que el traslado de su modesta y habitual vivienda al chalé había sido un enorme error, error a la postre mío y que los hechos han desmentido al no haber tenido en cuenta la reacción de la clase modesta que dicen defender, pero que se doblega ante comportamientos de índole caciquil que podrían, insisto podrían, llegar a que se justificasen por la sociedad comportamientos que en otras épocas se entendían coloquialmente como derecho medieval de pernada, algo que soy consciente es hoy día imposible y afortunadamente inimaginable.

En paralelo, se viene cuestionando también en estos días por D. Pablo Iglesias la calidad democrática de España , en "mi opinión" con manifestaciones que serían más propias de un adolescente que se gusta en su papel de chico malote, pero que no olvidemos es un Vicepresidente del Gobierno de España que más parece interesado en servicios encaminados a desestabilizar una Democracia que él demoniza y que sin embargo absolutamente todo le tolera, permitiéndole expeler sus ventosidades en las narices de sus compañeros de Gobierno que vice preside, así como flatulencias en el cogote del "titular" que igualmente las tolera vergonzante e ignominiosamente y que los españoles percibimos soporta para seguir durmiendo en Moncloa.

Término con una reflexión sobre quienes llegan al poder desde la más insignificante burguesía, idealistas que desde la rumiación y un rencor que desemboca en odio, son muy peligrosos por entender que están en posesión de la verdad absoluta y que a lo largo de la historia siempre estuvieron detrás de los más espantosos crímenes. Espero y deseo no sea el caso.