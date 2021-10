Jiménez Losantos, Abascal, Miguel Ángel Blanco

Hay que reconocer que Federico J. Losantos tiene una inventiva e invectiva fuera de lo común. Sucede que, perdón por lo crudo de la frase, “jode con las patas de atrás lo interesante que hace con las delanteras.” Es una expresión que oí, referida a otra persona, de labios de alguien que fue muy querido por mí (espero que leas esto desde el cielo).

Cuando Losantos estaba “enamorado” de Arrimadas ya me malicié que llegaría el tiempo del “desamor.” Así ha sucedido con tantos otros “amores.” La verdad es que son “amores” y “desamores” que aparecen, desaparecen y vuelven a aflorar, como nuestro río Guadiana. Si no me equivoco, de momento se libran Cayetana y Ayuso. También se había librado Abascal hasta hace muy poco, pero ahora resulta que Federico considera improcedente que no quiera decir si está o no está vacunado contra el coronavirus, de manera que le ha dedicado algunos de sus misiles. Santiago argumentó, a mi entender correctamente, que eso es algo que pertenece a su esfera personal.

Con motivo de un nuevo aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco fue entrevistado Abascal este año en el programa radiofónico matinal de Federico. Preguntado el vasco sobre qué sintió y siente ante tal execrable acción dejó desconcertada al resto de la mesa y, quizá, a muchos oyentes: por supuesto que lo condenaba, pero a la vez dijo sentir “algo de indignación por la tardía respuesta de la sociedad”, pues para entonces otras muchas personas habían sido asesinadas y no tuvieron, ni remotamente, el mismo eco. También expresó “enfado, porque parecía que había vidas más importantes que otras”. Claro, eran, la inmensa mayoría, “txakurras,” perros, es decir, guardias civiles y policías nacionales. A mí la respuesta de Abascal me resultó impecable: por fin escuchaba algo que siempre he pensado.

Así que en mi opinión el verdadero parteaguas en la condena multitudinaria del terrorismo de ETA, acrónimo de “Euskadi Ta Askatuna” (País Vasco y Libertad) se produjo cuando, el 5 de septiembre del mismo año (1997), el asesinato de un policía nacional en Basauri congregó a unos veinte mil manifestantes en dicha localidad al día siguiente. Lo nunca visto hasta entonces. Sin restar importancia al asesinato de Blanco, pienso que es más justo hablar del “Espíritu de Basauri” que del “Espíritu de Ermua”.

Por cierto, Iñaki Azkuna, alcalde de Bilbao por el PNV, citado en mi anterior artículo, con dedicatoria incluida, siempre mantuvo una firme e inequívoca postura de rechazo a ETA. Una prueba más de su altura moral.

Termino: no habría sido necesario aclarar que no soy militante ni votante de VOX, pero acabo de hacerlo por si hubiera una interpretación equivocada de estas líneas. Para quienes desean un gobierno de derechas en España creo que lo idóneo sería que ese partido se disolviera y retornara al útero del que salió.