Jubilación Anticipada y "La vida de Brian"

Acabo de ver por enésima vez una de mis películas preferidas: “La vida de Brian”, de los fabulosos Monty Python. Viendo una de sus escenas más delirantes no he podido evitar pensar en como hubiera sido el diálogo teniendo como protagonistas a políticos (de todos los colores) y un miembro imaginario de la asociación ASJUBI40.Sería algo así como lo siguiente:



ASJUBI40: Nuestro colectivo de personas jubiladas de forma anticipada con largas carreras de cotización sufre discriminación respecto de otros colectivos al estar penalizados de por vida por una reducción en nuestra pensión.

Político: No me consta. Dígame un solo caso en el que haya discriminación con otros colectivos en relación con la jubilación anticipada.

ASJUB40: Por ejemplo, con las clases pasivas del Estado las cuales se pueden jubilar a los 60 años con 35 años cotizados y pensión sin reducción alguna.

Político: De acuerdo, pero dígame si existe un solo caso más.

ASJUBI40: La policía local y autonómica que se puede jubilar con 59/60 años, con 35 de servicio y pensión íntegra.

Político: De acuerdo, pero aparte de clases pasivas del Estado, policía local y policía autonómica Dígame un solo caso más de discriminación.

ASJUBI40: Pues también otros colectivos englobados en los denominados “regímenes especiales” como taurinos, artistas, etc. y que de acuerdo con las estadísticas oficiales de accidentes de trabajo no justifican en absoluto que se trate de trabajos especialmente peligrosos y tóxicos.

Político: De acuerdo, pero dígame un solo caso más de discriminación aparte de clases pasivas del Estado, policía local y autonómica, taurinos, artistas y otros colectivos integrados en los regímenes especiales que ciertamente tienen índices de accidentes inferiores a la construcción, transporte, industria, etc.

ASJUBI40: Pues otro ejemplo de discriminación es con el propio RGSS ya que 37 años y 9 meses cotizados garantizan pensión íntegra en jubilación a los 65 años.

Político: De acuerdo, de acuerdo, pero aparte de la discriminación respecto a las clases pasivas del Estado, regímenes especiales (policías locales, policía autonómica, taurinos, artistas, etc.) y con el propio RGSS, dígame si hay alguna otro aspecto que consideren discriminatorio con su colectivo.

ASJUBI40: Pues por ejemplo el aplicar los “derechos adquiridos” para justificar que la nueva legislación sobre jubilación anticipada solo afecta al RGSS y Autónomos, pero no a clases pasivas del Estado ni a los “regímenes especiales”. Es decir, los cambios de legislación (pérdida de derechos) solo afecta a RGSS y Autónomos. Esto es un claro ejemplo de discriminación y corporativismo.

Político: De acuerdo, pero aparte de los derechos adquiridos que generan discriminación ¿hay algo más por lo que se sienta maltratado por los partidos políticos y sindicatos?

ASJUBI40: Pues sí. Hasta 16 Parlamentos Autonómicos, Congreso, Senado y diversas Diputaciones y Ayuntamientos han aprobado Proposiciones no de Ley y Mociones defendiendo la reivindicación de ASJUBI40. A pesar de ello, a la hora de la verdad nos habéis abandonado y traicionado. Lo mismo que el Sindicato UGT y los miembros de la Comisión del Pacto de Toledo, todos ellos aseguraban su apoyo, pero nos mintieron. Entre todos habéis prostituido el significado del principio fundamental de Contributividad que emana de las recomendaciones del Pacto de Toledo, el cual indica que el esfuerzo -años de cotización- debe tener relación de equilibrio con la prestación -pensión-..

Político (escapándosele la risa y dando una palmada en la espalda a ASJUBI40): Tomo nota de su enojo que entiendo y comparto y le aseguro que puede confiar totalmente en nuestro Partido. En el supuesto que existier alguna prueba adicional de discriminación hacia su colectivo, no dude que haremos todo lo posible para solucionar esta manifiesta injusticia. ¡Ah! y sobre todo en las próximas elecciones no olvide depositar en la urna nuestra papeleta. Entre todos haremos crecer nuestro país en justicia y equidad. Nunca les defraudaremos. Solucionar las injusticias es nuestra razón de ser.

La escena finaliza viendo al político alejarse con el rostro desencajado por las carcajadas y diciendo “le he vuelto a engañar, le he vuelto a engañar” y al miembro de ASJUBI40 alejarse con la decisión firme de defender sus derechos ante las instituciones europeas debido al abandono vergonzante sufrido en España. Por el camino recuerda otras injusticias cometidas con el colectivo de PENSIONISTAS que tuvieron que ser resueltas por el Tribunal de Justicia Europeo y por el Tribunal Supremo de España, ante la vergüenza y humillación de las autoridades españolas:

1-Incorrecto cálculo de la pensión en trabajadores a tiempo parcial

2-Incorrecto cálculo de la pensión en jubilación anticipada en trabajadores que han trabajado parte de su vida en otros países de la Comunidad.

3-Discriminación en el complemento de paternidad en personas jubiladas entre 2016 y 2021

4-Jubilados de banca que empezaron a trabajar antes de 1979. Exención fiscal de parte de su pensión.

Si alguien no hubiera “movido” esas injusticias e inequidades citadas anteriormente ante las instituciones europeas los pensionistas afectados verían que sufrirían una reducción injusta en su pensión ya para toda su vida. Por eso lucha ASJUBI40 en Europa. Para evitar que continue el robo a sus derechos.

Mientras tanto, se oye una voz en off que informa acerca del contexto en el que se desarrolla esta injusticia: “España es el país de la Unión Europea con mayor paro entre mayores de 55 años y con mayor número de desempleados de larga duración”

“España es el único país de su entorno geográfico y social que no tiene establecido un número de años de cotización que asegure la jubilación anticipada con pensión íntegra (sin reducción alguna). Sin embargo, Francia, Italia, Grecia, Luxemburgo, Bélgica, Portugal, Alemania, etc. si respetan a las personas con largas carreras de cotización”

La verdad es que la realidad supera a la ficción. Escrivá ha superado a Monty Python.