Está claro que la Tierra continúa siendo devastada y esto tendrá consecuencias climáticas, que ya las está teniendo, pero nos referimos en términos ya muy graves.

El espectro de enfermedades para las personas se va a ampliar y mucho en los próximos tiempos debido al calentamiento, sin embargo la vida en la Tierra puede superar el cambio climático creando nuevas especies, lo que ocurre es que la especie humana no puede o por lo menos a la velocidad en la que ya estamos inmersos.

En muchos lugares habrá escasez de agua, alteraciones del clima, hambre debido a sequías continuas, éxodos, extinción de especies y otros fenómenos por ahora desconocidos.

Olas de calor extremas atacarán el planeta. Ya estamos viviendo los inicios de estos cambios hoy, que afectarán más que a nosotros a los que nazcan hoy.

Respiramos un aire en realidad contaminado diariamente y nuestros pulmones han olvidado lo que es el aire puro de antaño.

Tú puedes revertir esta situación, no me refiero a que te compres un coche eléctrico para seguir participando en la economía de mercado sino uniéndote con otros, abriendo frentes de diálogo por todas partes para que los gobiernos, estos que "nos gobiernan" detengan la deforestación, eliminar las industrias contaminantes de ríos, océanos y etc..

Tenemos capacidad de protestar no solo cuando peligra nuestro puesto de trabajo, es decir, nuestro interés inmediato sino también, el bien de los demás y de nuestros hijos y nietos.