La locomotora alemana pierde presión

La locomotora alemana esta perdiendo presión; ya no tira de la economía de los países de la Eurozona como lo hacía anteriormente. Según muestran los datos macroeconómicos, Alemania ha empezado a mostrar sufrimiénto en su economía; factores como la crisis mundial de suministros y la crisis energética por la guerra de Ucrania, han repercutido negativamente en la balanza comercial alemana.

El país germano registra su primer déficit comercial que no habia tenido en treinta y un años. Las exportaciones cayeron un 0,5 % en mayo del 2022 con respecto al mes de abril; sin embargo las importaciones han crecido por cuarto mes consecutivo aumentando un 2,7%. Como consecuéncia, la balanza comercial alemana tuvo en mayo un déficit comercial de 1000 mill de eur; desde hacía treinta años las importaciones alemanas no superaban a las exportaciones. El comercio exterior es uno de los motores mas importantes no solo para la economía alemana sino para todos los países de la UE. Este serio problema viene a aumentar el riesgo de una recesión en el país germano que hasta ahora ha sido la mayor potencia económica de Europa .

La invasión de Ucrania por Putin y los cierres de China debido a la epidemia del coronavirus en el suministro de componentes para la fabricación tanto de automóviles como de tecnología, esta causando serios problemas en las cadenas de suministro internacionales, lo que ha repercutido gravemente en la economía alemana orientada a la exportación. De todas formas, la mayor parte de los países desarrollados del Mundo continuan suministrando mercancías a Alemania.

Los índices de PMI (Índice manufacturero) y que repercute directamente en el PIB son de 51,3 para Alemania y de 52,8 para Francia; España tenía un índice en abril de 52,6 casi como el de Francia ; el nivel de contracción de la economía aparece cuando el índice de PMI esta por debajo de 50 puntos básicos por lo que los países de la Eurozona se están acercando peligrosamente a este umbral. El problema germano conlleva una falta de confianza de los inversores en su economía.

Las politicas erroneas sobre todo en lo referente a la política energética de la República Federal Alemana dependiéndo casi exclusivamente del gas ruso, habiendo cerrado las plantas de carbon incluso las modernas de ciclo combinado ademas de las nucleares y para colmo en los últimos dias Moscú ha cerrado el gasoducto Stream 1, lo que ha sumido a Alemania en un serio problema de abastecimiento. La locomotora alemana no tira como anteriormente lo hacía de los vagones de la Unión Europea; esperemos que con el cambio en la política energética que actualmente va a aplicar Europa, Alemania vuelva a medio plazo a tirar de las economías occidentales.