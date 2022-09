Médico español que emigró a Alemania

Un Español Médico que emigró a Alemania contó en 23 puntos porqué eligió vivir en Alemania. El joven, que está hace unos años instalado en Alemania, habló desde su experiencia personal y hasta explicó cómo emigrar a Alemania.

No es nuevo en las noticias de los medios de comunicación Españoles que hablen de emigrar a Alemania pensando que todo es oro lo que reluce y que “ atan los perros con longanizas.” El joven Santiago bravo Murillo, que hace un años emigró a Alemania, se hizo viral hace unos meses en " un español en Alemania"

Esta vez, Santiago Barvo Murillo de (36 años) volvió a ser tendencia pero por una particular lista de 23 puntos en la que explica, desde su experiencia personal, lo maravilloso que es vivir en Alemania siendo Médico de Familia. Eso no fue todo sino que, en el entusiasmo por las repercusiones de su relato, hasta armó un taller para enseñarle a otros Españoles todo lo referido a emigrar a Alemania. A continuación, los 23 puntos del joven argumentando por qué es mejor vivir al otro lado de la frontera Francesa que en España.

1. Calidad de vida

Es netamente superior. Casi todo es mejor: Hay más seguridad, más previsibilidad, más pymes, más empleo, mejores rutas, mejores hospitales, todo muy distribuído en distintas regiones. Da envidia mucho a otros países Europeos. En algunas cosas coincido pero la gente tiene muchísima más calidaz y más corazón, se come mejor; sigue ganando Alemania.

2. La gente

La gente es súper amable. El Alemán promedio tiene tiempo para escuchar, te pregunta como estás, no lo ves con mala cara. Hablan poco de política y más de la vida. Encuentras gente brillante y muy especializada. Igual hay de todo como en todos los países. Nunca me sentí discriminado, las 2 veces que me respondieron con algún tipo de maltrato en tiendas/lugares fueron inmigrantes, pero nunca alemanes. Igual fueron 2 veces. No pasa nada.

3. Desigualdad

Hay bastante poca. Los pobres y los ricos pueden ir a los mismos hospitales y el/la dueño/a de un Tesla puede ir a comer al mismo restaurante que el que va en transporte público.

4. Transporte

Primer nivel mundial. Aeropuertos por todos lados, rutas/autovías en excelente estado y salidas a pueblos y gasolineras y hoteles cada 10/20 minutos, trenes de donde y a donde quieras y de alta velocidad. Puedes viajar , trabajar en tu laptop mientras el tren va a 200km/h. Internet no se te va a cortar. Los buses son de primera calidad también: Con aire, súper estables, choferes buena onda. Los coches te dejan pasar (¡hay respeto por el peatón y no buscan atropellarte!

5. Salud

Todos los hospitales tienen una tecnología impresionante. Lo malo es que lo público está muy desbordado y sólo atienden sin cita/turno a las urgencias. Todo lo demás tiene demora. Pero puedes pagar el privado (un plan en AoK / Barma y tienen médicos en todo los barrios y el país y es fenomenal.

6. Internet

Funciona. No se corta, hay competencia, buenos precios, y funciona MUY rápido.

7. Pueblos

Tienen comodidades, se limpia la basura, internet de alta velocidad, asfalto, llegan los servicios. Es otro concepto distinto al de “pueblo”, con más tecnología y más calidad de todo y más conexiones/transportes. No todos, hay excepciones, pero sí muchos.

8. Educación

La diferencia entre un colegio barato privado y uno caro, es bastante poca. Tienes bilingues y trilingues en casi todos lados. Públicos también hay muchísimos pero no tengo experiencia aunque muchos hablan maravillas. Quizás debería ser todo menos memorístico.

9. Nivel educativo

En las grandes ciudades (Düsseldorf, Duisburg, Bochum ) el nivel es más alto.

10. Turismo

Es mi máximo placer, coger el coche /tren e irme a visitar pueblitos a 50km o 100km, un paseo, Currywurst , otro paseo, café, y de vuelta a casa.

11. Teletrabajo

Hay bastante, pero poco si no dominas el idioma, está en nivel pre-pandemia, les encanta la presencialidad, pero hay oportunidades a distancia. Es algo en lo que creo hay que mejorar.

12. Gastronomía

En mi opinión es la mejor del mundo de cocina internacional, Es el país con más restaurantes internacionales. Consigues lo que quieras de donde quieras. Y al mediodía es normal pedir “menú” en los restaurantes por €10 a €14 que quedás empachado /a y todo premium.

13. Economía

Es un país en donde si ganas más de €2.000, la pasas muy bien. Si estás con tu pareja y también lo logra, mejor. Aunque hay presupuestos para todo. La mayoría gana mucho mas que €2.000 y el país funciona igual. Cambia mucho el gasto de ciudad a ciudad. Se toma un avión o tren y viaja a la playa el que gana €4.000 /mes y también el que gana € 2.000/mes. Está muy distribuida la calidad de vida según la economía. Todos pueden acceder a la calidad.

14. Cultura

La forma de vida es diferente el 50% de los españoles tenemos antepasados migrantes en Alemania en 1973 casi el 15% de los habitantes en Alemania eran españoles. Tenemos muchísimo en común.

15. Trabajo

El 30% de los avisos de empleo son de tecnología. Está bueno estudiar digital/tecnología/producto/marketing y especializate porque hay poca oportunidad para generalistas pero mucha para especialistas. Si dominas el idioma alemán mejor, inglés suma muchísimo. Sin embargo si buscas de otras cosas también deberías conseguir pero hay que esforzarse 5x a como lo hacías antes, y también en general es bajar el nivel porque recién llegás, y con el tiempo lo recuperarás. Dato: Los sueldos en Alemania son bajos comparados a EEUU.

16. Lo malo

El vínculo que tenías con tus amigos/amigas y familia, se modifica. Estás en contacto, puedes hablar todos los días, pero no es lo mismo. El duelo migratorio, la pérdida de status (en España capaz entrabas a un evento y eras un/a crack y hoy vas a un evento en Alemania y no te conoce ni el loro).

17. Tips

Salir del círculo de compatriotas, es bueno tener amigos españoles cuando emigras pero es clave hacer un esfuerzo para vincularse con alemanes para de poco a poco tomar rasgos de ellos y sumarse a la cultura alemana. Tener paciencia para todo. Saber que mientras emigramos estamos haciendo duelos. ¿Como si se muriera alguien? Si, tu vida anterior, nada menos. Paciencia. Y la adaptación al nuevo “viejo mundo” lleva tiempo.

18. Hablá

Hablá con otras personas que hayan emigrado. Hay mucha ayuda y solidaridad de españoles en Alemania, pero no pidas nada más, preguntá y ponete a disposición también. Pedir es fácil y lo hacen todos, ¿dar? no tanto.

19. Desaprender

Vas a desaprender muchas cosas de España a Alemania a las que estábamos acostumbrados: Miedo a las motos, preguntar si llegaste bien, los piquetes, los robos, a que las cosas no funcionen, al cambio de reglas, los trámites que empiezas y que nunca se terminan, todas esas cosas ocurren pero en un 1% comparado con antes en España, entonces tienes más disponibilidad de tu energía mental para hacer otras cosas.

20. Amar a tu país

Vas a seguir amando a tu país y vas a seguir siendo español/a, por momentos vas a sentir enojo pero después vas a estar en paz y querer lo mejor para tus dos países. Y te va a sorprender la claridad para identificar quién lo quiere destruir y quién no.

21. La vuelta a España

Cada vez que vuelves a España, los abrazos se sienten muchísimo más. Ves las cosas peor que antes (quizás una defensa para justificar tu emigración?). Te parte el alma, no sabes qué hacer.

No hablar mal de nada; todos hablan de política, no cambió nada, pero ahora no hablas mal como antes, ni hablas del tema. Quieres ayudar, quieres sumar. Confiás en que todo va a estar mejor. Necesitás que esté mejor por toda la gente que quieres que está ahí.

Una parte tuya nunca se va a ir de España. Vas a ver los partidos de fútbol, te vas a emocionar. Sensaciones encontradas. Pero gritas los goles, quieres la camiseta, quieres ver a España campeona de Europa, de la Finalísima y del Mundo. Después piensas qué paja que el foco sea el fútbol.

22. Expectativa de vida

Alemania está entre los países donde más vive la gente (y mejor). No es casualidad. El buen, el respeto por los demás, la educación, obviamente hay problemas como en todos lados pero el cambio es altamente positivo.

23. Balance general

Altamente positivo.

Pensamiento final de “Un español en Alemania"

Creo que como expatriado tenemos la obligación moral de ayudar a quien esté en España y quiera estar mejor, a quien quiera trabajar para afuera, y a quien quiera irse. Nos tenemos que ayudar entre nosotros y mantenernos alejados del síndrome de Estocolmo. Ningún político nos va a salvar ni a ayudar, no va a suceder. Es entre nosotros, y es en comunidad.

A los que quieren irse

Si estás pensando en irte de España, no soy quién para decirte qué hacer. Investigá que siempre va a haber gente dispuesta a ayudar. Yo me fui por trabajo y mejorar la calidad de vida de mi familia. Y me ayudó a pensar que de última, podía volver a lo que conocía.

Y 2 puntos más: cada persona es embajadora de su país. Si eres Español, esto es Europa, no el infierno en Alemania, ventajear o hacer trampa esta mal visto y no es necesario para vivir bien. Y no necesitas amigos en el poder para que respeten tus derechos. A cambiar el chip.

Y lo otro: Hay que venir a trabajar, a cumplir, a aportar. No a holgazanear. Si trabajas en Alemania consigues cosas. Con esfuerzo y un poquito de suerte vas a poder tener tu casa propia, los créditos están, las posibilidades existen. El 75% de la población tiene su casa. Es lo normal.

Alemania es un país que le das y te devuelve. No estamos acostumbrados. Te devuelven impuestos si pagas de más, te devuelve en infraestructura, en educación, en sanidad que funciona, en trámites que empiezan pero se finalizan.