Uno menos; delincuente puesto en su lugar gracias a la justicia

La detención de Pablo Hasel, ha sido tendencia durante esta semana. La justicia de nuestro país, ha dado cabida al ingreso en prisión de este delincuente.

Considero esencial e imprescindible comenzar mi artículo explicando porque P. Hasel ha sido condenado. Este está condenado por delitos de injuria a la corona, ya que el artículo 490 del Código Penal cita que “el que calumniare o injuriare el Rey, a la Reina o a cualquiera de sus ascendientes o descendientes, a la Reina consorte o al consorte de la Reina, al Regente o algún miembro de la Regencia, o al de sus funciones o con motivo u ocasión de estas, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años si la calumnia o injuria fueran graves”, además, también esta condenado por enaltecimiento del terrorismo, agresión a un testigo en juicio, agresión a un periodista de TV3, resistencia a la autoridad y allanamiento de local.

En cuanto al delito de enaltecimiento del terrorismo, está condenado debido a que justifica el delito del terrorismo. Ensalza, elogia y alaba las cualidades o méritos de un ser en lo relativo a una acción terrorista. Además, hace aparecer como acciones legítimas aquello que es un claro comportamiento criminal y de carácter terrorista. También, concretamente en la sentencia 8/14 de la Audiencia Nacional, ya fue condenado por este delito; y por ello, es un delincuente reincidente. Sostengo que merece realmente la pena, citar textualmente algunas de sus expresiones: “Merece la pena que explote el coche de Patxi López”, “No me da pena tu tiro en la nuca falsa socialista, me da pena el que muere bombardeando”, “Que alguien clave un piolet en la cabeza de J.Bono”, “Dónde muchos comunistas ni conocen al GRAPPO, yo si respeto a los que más de un cerdo mataron”...

Además, a la condena de este delincuente se suman las violentas “manifestaciones antifascistas” realizadas por la extrema-izquierda en múltiples ciudades de nuestro país. En estas revueltas se han producido diversos ataques a miembros de la policía nacional –a la cuál desde aquí muestro mi apoyo y envío mi fuerza- y se han producido ataques brutales a comercios rompiendo escaparates con adoquines, me parece francamente hipócrita y absurdo que estos sean los que gritan a los cuatro vientos “viva la lucha obrera”, claramente ésta gran hipocresía e incongruencia solo cabe en la mente de un iletrado. No contentos con los destrozos generados en estas violentas revueltas, han contado con el apoyo de políticos pertenecientes a partidos conformantes del actual gobierno, han escrito diversos tuits en defensa de estos terroristas callejeros. Cito textualmente: “Todo mi apoyo a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles. Ayer en Barcelona, hoy en la Puerta del sol”. P. Echenique (destacado cargo de U.Podemos). Diría que el tuit de este individuo genera reflexión; pero si lo dijera mentiría, me parece un tuit irresponsable, hipócrita y meramente vergonzoso, por lo menos, confío en que muchos españoles se den cuenta de que gobierno tenemos, y que futuro nos depara.