Si estamos demasiado tiempo con los aparatos móviles, que es un poco lo que está sucediendo en general, nos aproximamos cada vez más a introducirnos en un mundo no real y ficticio, con personajes que nada tienen que ver con el mundo físico. Estamos entrando en un espacio que, aparte de las ventajas o trucos que tiene en un momento dado: conexión a larga distancia, facilidad de enviar mensajes rápidos, información a la mano en forma directa y etc... pero si no desconectamos durante el día y nos abrimos a relaciones personales que nos enriquezcan y aportemos a otros estaríamos moviéndonos en un espacio en que no vamos a discernir de cual es la realidad.

Cada uno en su burbuja encerrado desde ahí ve el mundo: desde las aplicaciones móviles y otras cosas.

Ya se utilizan muchas formas de manipulación a través del internet que es lo más nuevo en cuanto a violencia psicológica y esta está basada en la desconexión de las personas.

Así el hombre actual no tiene experiencias auténticas y vive solo enchufado a su teléfono y cree a pie juntillas todo lo que le llega por ahí.

Volvemos un poco con este artículo de hoy a lo mismo, si queremos salir de ahí, de ese entorno irreal debemos dejar espacio a nuestra creatividad.