Sobre la moralidad y la libertad de expresión

Cuando una persona hace unas declaraciones estas no pueden cercenar las declaraciones que hacen otras personas.

Por mucho que no nos gusten declaraciones execrables o repugnantes no deberíamos actuar por medio de la fuerza contra esta persona.

Podemos bloquear, no darle pelota, desde nuestra óptica moral está claro que no nos gusta pero esto no nos da derecho a destruir la vida de esta persona.

En todo ser humano va a haber cosas que nos gustan y otras que no, no somos perfectos y nadie puede tirar la primera piedra. Manifestaciones que por desagradables que sean estas no afectan para nada al proyecto de vida de una comunidad en general.

Estas declaraciones o canciones que algunos hacen no deberían ser cercenadas ya que esto para nada puede afectar al conjunto de una población de un estado.

Deberían ser en todo caso omitidas o haciendo un vacío a esas declaraciones pero no debería la ley interferir en la vida de las personas en cuanto a sus proyectos de vida.

Lo que ocurre es que unos que tienen una tabla moral se imponen sobre otros que tienen otra tabla de tipo moral o sociológico.

La moralidad también puede ser una forma de legitimar la obediencia o el parasitismo del grupo o comunidad: es obligado que hagas esto y si incumples la ley recibirás una sanción o un castigo.

Pero, cuidado que esto se vuelve en contra porque los censores de hoy pueden ser los censurados mañana, al cambiar los que controlan la comunidad.

Si no te gusta el contenido, pues nada, esto debería de quedar dentro del respeto de la libertad de expresión de esta persona o grupo.

Para nada digo que no debería afectar al conjunto, si afecta, esto quiere decir que no estamos aceptando la Libertad de Expresión, ella tiene un espacio muy amplio y conjuntivo de la población o poblaciones dada las diferencias culturales, morales, étnicas y de todo tipo que existen en nuestro planeta.

Es decir, lo que a ti te parece bien seguramente no le parece bien a otra persona que vive o ha nacido en otra formación o paisaje de formación.

Si bien, si los comentarios o manifestaciones que realiza una o personas concretas son demasiadas debería de ser debatidas o investigadas pero no debería de llegarse a imponer una base moral sobre otra.

Que es lo que debe de hacerse y que es que no debe de hacerse.

Tenemos que observar que hay una serie de comportamientos en las comunidades que se afianzan y como quieren que sus miembros se comporten de una determinada manera, esto es bueno y esto es malo.

Y esto es la moral establecida dentro de unos códigos dentro de un grupo determinado.