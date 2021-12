Navidad en el extranjero

Desde hace años la familia Mateos Mariscal vienen dándole forma a un serial de temporada, "un español en Alemania" el que desde entonces veían como un sueño sin poder realizar debido a los múltiples compromisos en los que la familia siempre se embarcan. Sin embargo, el tiempo llegó y se pusieron “manos a la obra” para sacar adelante dicho serial capítulos navideños, haciendo referencia a la emigración, poner rostro a la dura realidad del migrante.



“Es un especial Navidad que nace del alma, y nace producto de haber vivido mucho tiempo fuera del país y ser emigrante, y saber lo que es extrañar la patria. Y nada más especial que celebrar las tradiciones españolas de Navidad en Alemania, por eso nace este proyecto, que además representan nuestras tradiciones navideñas”.



“Queríamos la familia Mateos Mariscal reunirnos con españoles en Alemania frente a la pantalla de televisión española a disfrutar un contenido netamente familiar, así también lo entendieron de llevar un regalo de Navidad en medio de esta pandemia a todos los emigrantes del mundo”. “El deseo y la intención es de que este especial navideño se convierta en una tradición de toda la prensa española, de felicitar a todos y todas los migrantes del mundo y en especial a nuestros españoles y españolas en el exterior de España”.

¡Feliz Navidad! amigos migrantes

Navidad de los emigrantes en el extranjero

Sin duda, la vuelta a casa por Navidad es uno de los momentos más emotivos del año. Suele ser una ocasión en la que se reúne la familia completa e incluso se ven a otros amigos que también viven fuera.



Para las personas que no pueden volver a casa por Navidad, sea por trabajo, distancia, el dinero... estos días suelen ser especialmente duros. Se produce la nostalgia del hogar unida a redes sociales inundadas con fotos de momentos felices de otros... la tristeza, rabia, culpa o decepción son emociones comunes. Aunque no es lo mismo que estar con la familia.

Cada fin de año, al acercarse las fechas navideñas, pienso en muchos de mis amigos que se encuentran lejos de España. Yo, que muchas veces sufro de lejanías y nostalgias, siempre los llevo en mi corazón. Quizás de tanto recordarles, se me ocurrió la idea de convocarlos a que redactaran un breve parrafito sobre sentimientos que nos aquejan en la lejanía y extrañamos nuestra tierra y nuestra gente, y que los españoles denominamos Morriña, Nostalgia, Añoranza, Melancólica, Desarraigo, Saudade y los hermanos cubanos el Gorrión.



¿Qué es lo que más extrañas de España? ¿Cuándo invade la nostalgia? ¿Con qué quisieras cargar en tu maleta? se me ocurrió cuestionarles a una veintena de amigos en el extranjero y amigas, y sus respuestas me sorprendieron un poco. Lo primero, como es de esperarse, fue la familia. Pero el Español cuando se aleja extraña el imponente mar Mediterráneo, el sol, los queridos vecinos, la gritería entre las esquinas, ¡hasta la cola para comprar pan!. Sin dudas lo que remueve su interior es la calidad humana de la gente en España, de su gente que dejó atrás.

Estos son algunos consejos a tener en cuenta

A los españoles en el extranjero estas fechas Navideñas nos invade Morriña, la Nostalgia, Añoranza, Melancólica, Desarraigo, Saudade, el Gorrión.

Crea espacio para nuevas tradiciones. Claro, las que siempre seguías con la gente de siempre no son posibles. ¿Por qué no crear nuevas y generar nuevos recuerdos? ¿O por qué no combinar? Yo, por ejemplo, las nocheviejas que paso en Alemania me he adaptado a algunas costumbres alemanas (como fundir plomo) combinando con vídeos dando las campanadas.

Dale tiempo a tus emociones... pero permítete distraerte e incluso sentirte bien. No estás traicionando a nadie sintiéndote bien sin tu familia. Estas adaptándote a tus circunstancias y eso es positivo.

Habla con ellos sobre cómo te sientes. No tienes que guardártelo para ti. Desahogarnos con otros nos permite sentir consuelo. Y nos une aún más.

Rodéate de gente. Esos nuevos amigos que has hecho y que también están en tu situación serán de enorme ayuda.

Deja de comparar a tus nuevos amigos con los de toda la vida. Es una comparación injusta y no te ayuda.

Feliz Navidad, inmigrantes.