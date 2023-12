¿De La Necesidad Virtud?

¿La practica el comerciante apurado, que adultera el producto porque necesita salir a flote?; ¿el opositor que precisa imperiosamente obtener plaza, y recurre a copiar en el examen sin importarle la injusticia y el perjuicio que a otros causa?; ¿el empresario o directivo que, para alcanzar el rendimiento exigido, no da de alta al trabajador o le paga menos de lo establecido en su contrato?; ¿el empleado que simula una baja para resolver un problema, y el que le cubre las espaldas porque “hoy por ti y mañana por mi”?; ¿el parado que no busca empleo, porque le sale a cuenta y vive mejor sin madrugar y a cargo a los demás?; ¿el político que falsifica la historia porque sus objetivos requieren otra, o que prostituye el lenguaje para no llamar a las cosas por su nombre, utilizándolo como herramienta para modelar mentes y corromper sentimientos?; ¿el líder que hace lo contrario de lo que promete, y envuelve el “paquete” en el papel reflectante del “cambio de opinión”, para ocultar su embuste y su doblez, y sigue adelante mostrando su desprecio por lo que opine el votante, creyéndose elegido por ser el quien es y no por lo prometido, evidenciando un espíritu sometido por la soberbia, vicio principal y repugnante;…?

No, de una situación de necesidad no brota espontáneamente la virtud. Aflora, más bien, lo que la persona lleva dentro, y resalta especialmente la pauta de sus hábitos de conducta.

Los hipócritas, los carentes de escrúpulos, los que por el fin justifican los medios, en la necesidad manifiestan más que nunca la maldad. El único aspecto donde cabría aplicarles el término de “virtuoso” sería en la acepción: “dominio extraordinario de la técnica de la mentira y la manipulación”. Una constante es su intento de disimularlas con todo tipo de justificaciones, aprovechándose de la indolencia y tolerancia ajenas. Consumar el engaño precisa de un denominador común: la necedad.

Una vieja máxima, cuyo autor lamento no recordar, sigue de plena actualidad y reza así: “A pesar de ser tan detestable la hipocresía, se ha de reconocer que es un homenaje que rinde el vicio a la virtud”.