Otoño caliente

No parece que vayamos a llegar a las huelgas obreras italianas de 1969 y 1970 pero nuestro particular y patrio "autunno caldo", a fuego rápido y a la hispana, se está cociendo con una serie de ingredientes entre los que mayoritariamente abundan el odio, el rencor y, en gran medida, la provocación. Ésta, por cierto, in crescendo.