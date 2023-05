El predominio del “Hombre-masa” acentúa la colectivización social

Es José Ortega y Gasset de los teóricos de mayor lucidez intelectual del siglo XX. En su obra “La Rebelión de las Masas” publicada en la primera mitad del siglo anterior, introdujo el concepto de “hombre-masa” definido como una clase de hombre vulgar y orgulloso de su vulgaridad, de talante apático frente a no diferenciarse del resto, poco autoexigente y escasamente riguroso y disciplinado en sus quehaceres.

¿Qué consecuencias acarrea una sociedad dominada por las masas?, ¿vivimos en una situación de violencia simbólica ejercida por la hegemonía cultural?, ¿hay escapatoria de la sociedad de las masas?

Observando la realidad actual de Occidente, podemos desde una perspectiva filosófica analizar la raíz social de los problemas políticos que aquejan nuestro mundo a día de hoy ya que el paradigma político de nuestros días es absolutamente insuficiente para realizar un análisis prolífico del mismo. Estamos en un momento de “nivelación política” donde todos los aspectos de nuestra vida giran en torno a decisiones políticas: cuestiones de sexo, sociedad, medio ambiente, raza, etc. Y para lograr dar respuesta a estos mandatos políticos, optamos por formar parte de un colectivo determinado desde el cual creamos nuestra identidad para lograr ser aceptados socialmente, pero construyendo esta aceptación desde las normas morales establecidas. En cualquier caso, nuestra sociedad requiere de una personalidad más sólida y dotada de una robusta iniciativa y voz propia que lleve a sus individuos a alcanzar el máximo desarrollo de sus habilidades propias y no a rendir pleitesía a aquellos que aprovechan esta organización social y de vida para obtener beneficios personales. Deberíamos enfatizar más en la fe en el individuo, su racionalidad y su inteligencia y no tanto, en la cultura de masas que amenaza nuestro juicio e inteligencia.

Desarrolla el sociólogo francés, Bordieau el concepto de hegemonía cultural como forma de violencia simbólica que crea una dominación sobre una sociedad culturalmente diversa. Extrapolando este concepto a nuestros días, vemos como los diferentes colectivos, son la norma social aceptada; la ideología válida y universal. También, la llamada herencia gramsciana (del teórico italiano A. Gramsci) , confirma que la hegemonía política supone el establecimiento de una superestructura donde las normas culturales vigentes de una sociedad son impuestas por la élite dominante de manera que los diferentes dogmas que introducen de forma subordinada, se entienden como inevitables y naturales. Por tanto la decadente sociedad occidental, debe escapar de esta forma de vida que coarta su libertad intelectual y política; una sociedad que necesita abandonar la suscripción de los colectivos como medio para crear su identidad.

En forma de conclusión, deberíamos replantearnos cómo está organizada a nivel social nuestra sociedad actual y qué motiva realmente a las más altas jerarquías a haber estructurado este sistema de dominación que nos reprime; este sistema absolutamente totalizante, que se presenta en apenas todas las esferas de nuestra vida. Por tanto, para dar respuesta a esta espiral de las masas, debemos formar una sociedad de minorías selectas instruidas, autoexigentes, disciplinadas, con proyecto de futuro y conocedoras del momento histórico en que viven, para así lograr revertir esta superestructura que hoy nos amenaza. Así como también se debe tener en consideración analizar los dilemas de la actualidad desde su raíz, otorgando más credibilidad a intelectuales de épocas pasadas y menos a esa clase política de nuestros días que tan poca credibilidad posee.

FUENTES.

1. La Rebelión de las masas. José Ortega y Gasset.

2. La Distinción. Pierre Bordieau

3. La hegemonía cultural. Recopilaciones. (Gramsci).