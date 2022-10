Promover con burda manipulación la próxima sedición separatista catalana

Ya sabemos que el derecho, no es una ciencia empírica, pues tiene sus humanas limitaciones; pero de ahí, a ser un mercadeo que asemeje a una bolsa bursátil que mezcla sueños y realidades de listos y separalistos, hay una gran diferencia, por mucho que diga aquella máxima: “Que nada es verdad, ni mentirá, todo depende del punto en que se mira”.

Observemos este relativismo en la prensa, del periódico El País por ejemplo donde: 1) vemos que el 25-10-2017,- días después del ilegal referéndum-, mantenía en un artículo que “Europa castiga con dureza el delito de rebelión y sedición; 2) 25-10-2022, exactamente cinco años más tarde, cambia de tercio y ahora nos dice lo contrario, es decir que ambos delitos requieren violencia e intimidación, y que las penas son más bajas que en España.

Otro ejemplo reciente, del periódico “El diario.es” de fecha 25-10-2022, también de tendencias de izquierda que nos dice una incoherencia ya inicial: “que en caso de modificarse las penas, esto no afectará a los fugados del proces”, cuando es notorio, que toda modificación penal goza del principio de retroactividad para el reo. Posteriormente, nos va detallando las diferentes penas en una comparativa con Europa, indicando que en el caso de Alemania, las penas no pasarían de los 3 años “o multa”, y el agravado, iría de 6 meses a 5 años (en términos similares expresa que se penaría en los ejemplos de la legislación Suiza, Bélgica o Portugal).

A sensu contrario, “ABC”, nos indica que en Alemania, la rebelión sería cadena perpetua, la traición, consistente en “toda alteración del orden constitucional”, (que apreciarían los tribunales) ejercida con violencia o amenazas; y la alta traición, sería incluso sin consumar. Según ese mismo medio, Francia penaría hasta con 15 años según el art. 412.5: “toda violencia colectiva que ponga en peligro la república o atente contra la integridad territorial”.

Es obvio que los separatistas aprietan al Gobierno, y que solo están esperando “pasen las elecciones municipales” para tener que cumplir esa promesa realizada en su día a quienes no aceptan ni la constitución ni las leyes. Lo que no es de recibo, es que intenten alterar la realidad, modificando a capricho el objeto de la rigurosa regulación de dichos delitos en el marco europeo, y que E.R.C., pretenda convencernos, que solo piden una regulación al estilo de Francia, Alemania o Suiza, pues, o no se han mirado la legislación, o sencillamente quieren hacernos partícipes de su ignorancia o burda manipulación.

Esa hoja de ruta de alterar la realidad, ni les dio ni les dará ventaja alguna, y lo único que van a provocar es hacer hundir al PSOE. en las próximas municipales y generales, partido que si bien en principio, -dada la negativa en su día del Sr. Casado a hacer un pacto de estado para evitar que nos gobernaran los que quieren destruir España-, ahora no tiene excusas con el ofrecimiento de Feijóo a tal fin.

La solida realidad nos dice, que las pírricas victorias del separatismo, fuera de nuestras fronteras, se limitan a anécdotas de poner en evidencia a determinados organismos internacionales a base de “untar y engrasar sus ejes” con el dinero de todos, eso que se denomina en todos los códigos penales “malversación de caudales públicos”, y como antaño, no están libres que próximamente les vuelva a pasar factura (aviso a navegantes que siguen sin brújula). Así, un departamento de derechos humanos de la ONU, que expresó que se habían vulnerado ciertos derechos fundamentales, resulta que el Abogado que lo dirige, tuvo en su día una relación directa, e incluso laboral con la Generalitat. En cuanto a Amnistía internacional, queda únicamente la duda si es pura ignorancia de las leyes y del concepto de las soberanías nacionales, ingenuidad o algo más de lo mismo, aunque la realidad, también algún día saldrá a la luz.

En cuanto a las resoluciones de Bélgica, ya hemos comentado en algún artículo previo, la clara “prevaricación” de dichos tribunales, donde existen exactamente los mismos tipos penales por los que se pide la extradición obligatoria existente, donde está terminantemente prohibido entrar en el fondo de la cuestión. Nada nuevo en el país protector de etarras y delincuentes y donde el caos político y social es tan manifiesto.

En cuanto a la resolución en su día de un tribunal “local” alemán, que tuvo la osadía de comparar la sedición de los separatistas, con una ocupación de un mero aeropuerto de los años 70 por un grupo de personas, ya no merece mención alguna, y no se nos escapa una llamada oportuna de altas esferas alemanas atendiendo a su vez un deseo del Gobierno de España para que “el President” continuase haciendo turismo por Europa, pues la otra alternativa, sería tenerlo en prisión.

Finalmente, la resolución del Consejo de Europa (muchos que no forman parte de la U.E), para que nos vamos a engañar, ante el hecho notorio que el Gobierno de España, le interesaba atenuar el tema.

Lo único claro, es que al separatismo, ningún país le dio esperanzas, salvo algún paria que incluso parece se ofrecía a financiar el multimillonario coste de cortar amarras con España, o algún sueño de verano en que los rusos aterrizaban con un ejército de mercenarios. La generalidad de los foros internacionales en su conjunto, Comisión de Venecia, incluido la Asamblea General de la ONU, (y no una mera sección de derechos humanos que evidente sus resoluciones, no tienen relevancia jurídica alguna, que se limita a lo sumo a ser mera recomendación).

Lo obvio, real y evidente es que el máximo órgano que debe fiscalizar la sentencia del T.S., es decir el T.E.D.H, ya se ha manifestado en dos ocasiones (demanda de una Letrada de Tarragona que decía ser afectada el día de la votación, y demanda de algún condenado por el propio T.S) optó por manifestar la clara “ilegalidad” del proces, Tribunal que si algo llegasen a sacar los separatistas, serían a lo sumo, meros matices referentes a la tutela judicial plena, nada más, pese a sus claras vanas esperanzas.

En definitiva, el soberano, no acepta la manipulación de los medios del poder de esos proyectos futuros de preparar la cama a la siguiente sedición, que se podría interpretar como una “antesala a otra inducción o provocación” de autoridad pública del mismo art. 545 y 548 del actual Código Penal; como no aceptó en su día los indultos ( pese al silencio) , y que sin duda, pese a las ya más que cuestionadas estadísticas del C.I.S, tendrá su contundente reflejo en las próximas urnas tanto municipales y generales. Entonces es cuando el PSOE. lamentará lo que no tendría que hacer, donde incluyo toda la aberrante legislación confiscatoria de la propiedad privada ( aproximadamente al 71%, es en régimen de propiedad en España). Si comparte la triste frase del pobre Rufián de que los españoles no se preocupan de la modificación del Código Penal, será un craso error, y el tiempo, como mejor juez imparcial, lo confirmará, incluso pese a Tezanos.