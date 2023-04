A propósito de las bajas en la Academia General Militar

Leí la noticia aparecida en ECD el pasado 10 de abril acerca de las bajas en la Academia General Militar de Zaragoza.

Triste y grave. Vivimos bajo la tiranía del igualitarismo. No es igual formarse para oficial del ejército que para físico. Quisieron hacer un titulado (doble) en "ciencias bélicas" y eso no es formar a un militar. Suprimir el filtro de la oposición y acceder por nota de corte fue la ruina anunciada. Desde inicio de los años 70 nuestro título, por ley, es equivalente a una licenciatura o ingeniería. Pero la moda de "civilizar" la carrera militar y los complejos de algunos caquis encantados con revestirse más de universitarios que de militares, como si eso les transformase en seres más respetables, rescatándoles de una incomprensible sensación de inferioridad, nos ha llevado a esto: al ingreso de quienes no sirven.

Problema 1: los ejércitos probablemente son los únicos cuerpos de toda la Administración que planifican con rigor las necesidades de cuadros de mando a corto medio y largo plazo; es decir, solo ingresan los que se van a necesitar, incluyendo una pequeña tasa de reposición por bajas estadísticamente bien estudiadas. Bien es verdad que las plantillas se planifican con arreglo a unos objetivos que quizá no respondan a necesidades. Resultado: ahora se ingresa como se ingresa, sin una criba adecuada, y pasa lo que pasa.

Problema 2: mala formación militar de los cuadros de mando, a quienes se les reduce su tiempo de formación militar en la Academia, su vocación y carrera principal, para poder obtener también un grado en organización industrial, titulación de la que se me escapa su utilidad para las operaciones de un ejército en situaciones de paz y, desde luego, en combate. Los conceptos militares de Arencibia, Almirante o Villamartín deberían estar mucho más presentes en un oficial del ejército que los esquemas de gestión ambiental de AENOR.

Problema 3: las promociones (la unión entre sus componentes) se rompen en su período formativo con esas bajas, malo para un colectivo que debe funcionar (unido) cuando nada funcione.

Problema 4: deterioro de la imagen de una Institución desde hace muchos años muy bien valorada en España y fuera de ella, con la consiguiente desmotivación de cuadros de mandos y de futuros aspirantes.

Problema 5: a corto y medio plazo, las Unidades y demás organismos de la Defensa se quedan sin cuadros de mando en determinados empleos.

Problema 6: que, para cubrir esas plazas, se adoptasen -esperemos que no- dos soluciones nefastas. La primera, el ascenso deprisa y corriendo a quien y como no se deba, originando nuevas vacantes al desvestir santos para vestir otros, asignando responsabilidades probablemente sin la debida madurez competencial. La segunda, una nueva reducción de cuadros de mando y una disminución del tamaño y capacidades de nuestra defensa.

Problema 7: deterioro del grado de cumplimiento de nuestras obligaciones internacionales como socios y aliados en materia de política exterior, seguridad y defensa.

Problema 8: aumento de la vulnerabilidad ante amenazas geopolíticas absolutamente reales, permanentes y estudiadas, algunas muy próximas, que de forma continua monitorizan y tantean a España, sobre todo aprovechando momentos políticos de inestabilidad y debilidad consecuente.

La mayor vulnerabilidad en cualquier ámbito de la vida, sea el mundo de la economía y de la empresa, de la política, de la salud y, por supuesto, de la defensa, es no tener percepción de la amenaza. Y ahí estamos, permitiendo -quiero pensar que no buscando- el debilitamiento de nuestro sistema inmunológico como sociedad libre y como Estado democrático.

Confiemos en que se adopte una solución adecuada.

José Luis Hernangómez de Mateo

Coronel (r). Doctor en Ciencias Políticas y Sociología