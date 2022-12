Lgtbiqa+... y libertad de expresión ajena

H- ¿No te has enterado de que este es un tema tabú?. ¿Y que has de renunciar a opinar y a expresarte libremente?.

A- Hombre, no creo que sea para tanto. Me resisto a admitirlo.

H- Mira, a los auto-proclamados adalides de la defensa de la libertad sin cortapisas, en particular la sexual, parece que les cuesta aceptar la libertad de expresión de quienes no comparten sus opciones, soportar a quien no piensa como ellos y, mucho menos, que se les contradiga públicamente. Cuando esto de produce, da la impresión de que les falta tiempo para plantearlo como una agresión y una incitación al odio hacia sus colectivos.

Es curioso que cuando comentas algo al respecto con otras personas notas que, habitualmente, prefieren escabullirse y no manifestarse. En privado no tanto. Pero, en público, de decir algo se limitan a lo políticamente correcto. Es como si se hubiese extendido el temor a opinar entre la mayoría de personas que no participan de sus tendencias y sus comportamientos, aún a pesar de que estos no cuestionen que ellos hagan lo que les venga en gana.

A- De ser así, te diré que nada nuevo hay bajo el sol. Esa es la evolución habitual de la imposición ideológica, que comienza por pedir comprensión, después tolerancia, para pasar -cuando las primeras resistencias han caído- a reclamar la igualdad, luego discriminación positiva (a costa de los demás, obviamente) exigiendo más derechos y pretendiendo la preferencia (1) . Por último, ya desde una manifiesta posición de orgullo, se señala y amedranta al discrepante so pena de lapidación y destierro social, persistiendo en su acoso hasta conseguir su silencio y su muerte civil.

H- Esa actitud, ¿no se asemeja bastante al talante de unos talibanes, liberticidas del albedrío de los demás?.(2)

A- Eso me recuerda una frase de Mons. Chaput: “El mal no soporta a sus críticos. El mal no desea ser tolerado; tiene que ser reivindicado como derecho”.

H- Visto lo visto, ¿no crees que no poco han conseguido ya, y que su presión ha cosechado un indudable éxito?.