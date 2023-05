'Quiero morir vivo'

Y se fue creyendo que había cumplido lo que tenía qué cumplir en la vida, escribió para sí mismo y la solidaridad, pero nunca para la crítica

El día de las elecciones, la jornada del Pueblo, murió Antonio Gala a los 92 años. Un pensador, un ser reflexivo del bien y el mal. Nació en La Mancha pero; 'me amamantaron en Córdoba' decía, ciudad de embrujo donde termina su paso por la vida.

Poeta, dramaturgo, escritor, articulista, guionista pero, sobre todo, un observador de los errores humanos examinados a través de sus caminos recorridos. Con voz pausada y cálida expresó sus emociones, y logró que llegara fácil, porque eran verdaderas experiencias de su propia vida. Hombre sincero consigo mismo.

Quiso 'morir vivo', frase propia elegida para su epitafio sepulcral, lo escribió a los 15 años. Y ha fallecido con viveza, actual y creyendo 'haber cumplido lo que tenía qué cumplir'. Estuvo convencido que siempre escribió para la solidaridad pública, pero sobre todo, para él mismo y nunca para la crítica.

Escribió comedia, novela, poesía y teatro de gran éxito. 'Con la literatura he tenido un matrimonio duradero, con el cine solo experiencias prematrimoniales', así lo comentó el intelectual que la cultura española pierde, agradece y se enorgullece de su paso por la vida.

Dijo que: 'recomendaría que todo ser humano tenga un perrillo para verse reflejado y mejorar la especie humana'. Ha dicho tanto que seguro le echaremos de menos, y no sé si su magna obra nos dejará satisfechos o nos sabrá a poco.

Le entrevisté hace muchos años (cerca de 40), y me sorprendió su improvisación dialéctica, la gran profundidad de sus mensajes y la calidad humana del personaje.

Quise volver a entrevistarle, siempre en mi mente, pero nunca llegó. No cumplí esta gran ilusión, porque ni él permitió más demora y tampoco su enfermedad me dio más tregua, inopinadamente llegó su muerte.

Así que, descanse en paz el sabio, el poeta y el amigo, Antonio Gala Velasco. Me quedo con su obra, y espero interpretar adecuadamente algunos de sus pasajes, quizá el qué más interés le pongo: La palabra, la voz y la crítica constructiva.