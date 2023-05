Razonamiento Fingido

Hoy tratan de inculcarnos otra falacia más y llevan tiempo con esa , se trata de lo que han denominado "Inteligencia Artificial".

Una máquina no puede razonar al nivel que lo puede hacer un ser humano y jamás será posible este aserto a no ser que ese clon haga algo consigo mismo.

Los seres humanos estamos dotados de la inteligencia que es la capacidad de crear o construir relaciones coherentes, en realidad esta capacidad la utilizan muy pocos del género homo.

Precisamente , ahora que se pusieron a dar publicidad de la supuesta inteligencia del homo, en este planeta lo que falta y estamos muy escasos es de inteligencia.

Una inteligencia digamos constructiva , creativa y donde se pueda organizar un mundo donde nadie sea mas que nadie y donde por supuesto desaparezca el hambre y la miseria.

Estamos por tanto muy lejos de ello.

Un robot por otro lado y yendo al tema que tocamos hoy no puede crear contenidos. imaginar espacios, construir asociaciones, dibujar fondos nuevos y etc... Porque no tiene historia, no tiene un pasado, un lugar donde haya nacido, vivido, peleado, llorado, sufrido, reído , convivido y etc....

Lo que ocurre es que nos quieren hacer creer que la inteligencia es los algoritmos que les meten a esas máquinas y para nada una máquina podrá nunca en esas condiciones crear un espacio como el que creó Picasso o descubrir el Radio como fue Mari Curie.

Los seres humanos tenemos unas capacidades, que las mayorías no suelen ni por asomo utilizarlas, que mucho tienen que ver con una magia por así decirlo interior que en todos nosotros está y una mística que ni mucho menos asomamos un 1% en vida a profundizar.

Si así fuera y nos pusiéramos a desarrollar nuestro potencial el mundo que conocemos , el nuestro de dolor y sufrimiento , del día a día, desaparecería.

Lo que ocurre es que cada uno vive encerrado en su propia celda de abeja y no ve o no quiere ver más allá.

Claro que de esto se aprovechan bien estos que hablan de eso de la "inteligencia de las máquinas" y como siempre aprovechan para meter miedo a las poblaciones con su "nuevo discurso" .

Una máquina siempre estará controlada por un hombre o mujer y si no ya no sería una máquina.

También es cierto que mientras las poblaciones continúen su dormidera cualquier cosa que haga cuatro movimientos tipo autónomo les va a parecer "inteligente".