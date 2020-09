Recuerdos de Madrid de los años 70 (III)

Plaza del Callao

Plaza del Callao. Madrid 1972

Ya decidido a poner fin a este pequeño Spleen de Madrid (con melancolía de la angustia vital por el tiempo pasado), en esta última entrega de los recuerdos de nuestra luna de miel de septiembre de 1972 en Madrid. En el capítulo II nos quedamos en la plaza de Callao. Entramos el cine del mismo nombre, era una gran sala de cine, y vimos un estreno de una película española que, lamentándolo mucho para los cinéfilos, no recuerdo su nombre, o quizás nosotros tampoco estuvimos muy atentos a la película, porque eran los cines los únicos lugares oscuros donde, en aquellos años, uno se podía dar un morreo. Cuando salimos del cine todavía había luz del atardecer en la plaza del Callao.

Nos acercamos a la hoy famosa cafetería «Rodilla» (antes era más pequeña) compramos varios sándwiches con rellenos variados que, por cierto, estaban muy ricos y tiernos. En 1972, la plaza del Callao tenía una fuente en el centro como se puede ver en la foto de la portada de este artículo posando mi mujer ante la mirada atenta e indiscreta de algún señor de provincias, un señor con chaqueta, que no conocíamos de nada. Tenía la fuente un refrescante chorro de agua de vida y un rumor musical, y un brocal de granito que servía como asiento para los peatones asediados por el calor. El tráfico descendía de la Gran Vía y había una especie de rotonda. Actualmente, toda la plaza es peatonal, y ha perdido aquel encanto de la fuente con ninfas. El antiguo cine Callao es hoy día uno de los pocos cines que ha resistido a la voraz dentadura de las recalificaciones de espectáculos y se ha convertido en un multicines.

El nombre de la plaza del Callao, me sonaba de algo histórico, pero en aquel tiempo no teníamos ni idea de dónde le venía el nombre. Ha sido ahora cuando me he preocupado de leerlo en el chivato de Wikipedia. Y bualá más Eureka, he encontrado el origen del nombre de esta emblemática plaza madrileña. Debe su nombre al llamado combate del Callao de Perú del 2 de mayo de 1866. A pesar de que un 28 de julio de 1821, el general criollo José de San Martín proclamó la independencia oficial del Perú del Imperio Español. Tras el bombardeo de Valparaíso (Chile) la escuadra española se dirigió al puerto del Callao de Lima. Fue un enfrentamiento en aguas del puerto peruano entre una escuadra de la Armada Española, al mando del almirante Castro Méndez Núñez y las defensas del Callao, bajo mando del entonces Jefe Supremo de la República del Perú, Mariano Ignacio Prado, en el transcurso de la guerra hispano sudamericana que los repelieron.

Puerta del Sol o Kilómetro Cero

Seguidamente tomamos la peatonal y elegante calle de Preciados toda de comercios, sin títeres, músicos ni pedigüeños y, al final, cerca de Sol, a la derecha estaba El Corte Inglés llamado de Preciados, a todo lujo. Y cruzando de transversal de la calle Tetuán desembocabas en la histórica Puerta del Sol o Kilómetro Cero de España. Una gran losa de granito en el suelo, frente a la Dirección General de Seguridad decía: «Origen de las carreteras de radiales» de 1950. VI radiales o Nacionales tiene entonces la península. La Dirección General de Seguridad fue anues Real Casa de Correos (doy sede el gobierno autonómico de Madrid) y en ella destaca el una espadaña o torreta con el «Reloj de Gobernación», el que nos da las 12 campanadas de fin de año, que fue construido y donado en el siglo XIX por el relojero José Rodríguez de Losada, e inaugurado en 1866 por la reina Isabel II. La Puerta del Sol era sin duda un lugar de visita turística obligada para todos aquellos que nos acercábamos a Madrid, sin olvidar, por supuesto los bares y antiguos restaurantes típicos de Carretas y Plaza Mayor, que te atrapaban por la nariz por el olor de sus famosos orejas a la plancha, patatas bravas, cocidos madrileños, jamones, o los famosos y únicos calamares a la romana, dignos del mejor gourmet. Yo creo que el logotipo de los MacDonald son dos calamares a ala romana en forma de «M».

Allí, en la Puerta del Sol, continúa la famosa administración Loterías y Apuestas del Estado de «Doña Manolita» dando la suerte a sus muchos clientes. No compramos ningún décimo porque en aquellos años de recién casado había muchos gastos como para ponernos a jugar como ludópatas (en aquellos años no se hacían cola). Siempre he estado convencido de que la Lotería en un timo legal, aunque en Navidad siempre suelo comprar algunos décimos por la tradición y por compromisos. Cada tarde acabábamos entrando en La Mallorquina de la Puerta del Sol a merendar sus ricos pasteles y tomando un manchado, ya que mucha es la energía que consumen unos recién casados. En Sol estaba robando madroños, en una parada de autobuses, el Oso y del Madroño que es del escultor Antonio Navarro Santafé que representa las armas heráldicas de la villa y corte de cuando campaban osos en la sierra de Guadarrama. Fue colocada el 10 de enero de 1967.

Por la Avenida de Alcalá, había un paso subterráneo con tiendas, una de ella era una agencia de viajes, contratamos una excursión para el día siguiente para visitar El Escorial, Valle de los Caídos y Casita del Príncipe con comida picnic. Luego tomamos la línea 1 del metro y regresamos al hostal. El metro fue nuestro gran descubrimiento para un transporte rápido, limpio y seguro.

El Escorial, Valle de los Caídos y Casita del Príncipe

El Escorial. 1972

A la nueve de la mañana del día siguiente ya estamos haciendo cola para subir en el autobús en la Avenida de Alcalá para iniciar nuestra excursión, observamos que había muchas otras parejas jóvenes, lo que nos alegró.

La visita al monasterio Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial y residencias reales, requiere una mañana, pero cuando vas con guía tiene que ir a su veloz ritmo. Fue mandado construido en el siglo XVI entre 1563 y 1584 por Felipe II, entre otras razones, para conmemorar su victoria en la Batalla de San Quintín (al norte de Francia), el 10 de agosto de 1557 (festividad de San Lorenzo) contra los franceses, tras haber sido invadido en 1556 el reino español Reino de Nápoles por las tropas francesas del duque de Guisa. Es un complejo que incluía visitas al palacio real, dormitorios basílica y panteón de los reyes. Nos llamó la atención es escusado de Felipe II, y la silla de mano en la que lo llevaban porque padecía de gota. Este monasterio fue considera en el siglo XVI como la Octava Maravilla del Mundo, tanto por su tamaño y complejidad. En el recorrido turístico. Al salir a la calle teníamos nuestras fotos colgadas en una cuerda para comprarlas, voluntariamente. A pesar de que yo llevaba una cámara de fotos analógica, compramos la foto como recuerdo que se muestra.

Visita al Valle de los Caídos

Valle de los Caídos. 1972

Seguidamente nos acercaron en el autobús al Valle de los Caídos, cerca de Guadarrama. En aquel tiempo del nacionalcatolicismo era una visita obligada en todas las excursiones. En aquellos años eran visitas continuas. Subimos hasta los 4 apóstoles por una escalera, era un privilegio verlos tan cerca y colarlos. Las vistas desde el píe de la cruz de 150 metros eran extraordinarias. Las esculturas son un cóctel químico de Juna de Ávalos. La basílica tallada bajo la roca granítica es una hermosa obra de minería y cantería por presos políticos republicanos. Por algunas partes del techo goteaba agua. Bajo la cúpula central cuelga un gran Cristo crucificado en un tronco de madera de pino que, según las explicaciones del guía, lo había cortado el propio Franco. Las dos sepulturas visibles en el suelo eran las de Franco y la José Antonio Primo de Rivera fundador de la Falange. No voy a hablar de la exhumación de Franco, por parte del gobierno socialcomunista, en octubre de 2019, porque el lector lo tiene memoria reciente.

Por lo que me contaron los soldados nacionales supervivientes de la guerra civil, que conocí, ellos estaban convencidos que la guerra era contra el comunismo que se apoderó de media España, no contra el gobierno la República que, en realidad estaba al dictado de Moscú, pero no altruista ni gratis, sino pagándoles en oro. Hago un enlace con el oro de Moscú para que el lector lea, si le interesa. Con ese oro del Banco de España (oro que no era propiedad del Gobierno de la República, sino de todos los españoles), compraron armamento, tanques, y aviones rusos (700 aparatos), y los gasto de los niños enviados Rusia.

Los presidentes del gobierno responsables del robo del oro del Banco de España fueron Largo Caballero y Juan Negrín (médico fisiológico, su primer era la rusa María Mijailova), bajo la supervisión y presidencia de Manuel Azaña. Robo equivalente uno 20.000 millones de euro de hoy. La República actuaba al dictado de Moscú, cuyo pr genocida Stalin y secretario general del Comité Central de la Unión Soviética entre 1922 y 1952. Taques y aviones que no tiraban precisamente peladillas, y si no que se lo pregunten a los paisanos de la vicepresidenta Carmen Calvo, en Cabra, que quiere otra Ley de Memoria Histórica ampliatoria a la de Zapatero de 2007.

La Casita del Príncipe

Este un palacete es una monería neoclásica de finales del siglo XVIII, que se encuentra en el interior del recinto del Palacio de El Pardo, en el barrio madrileño. Fue erigido en 1794 para uso de Carlos IV, por entonces príncipe de Asturias, por encargo de su padre, el rey Carlos III, y se debe al arquitecto madrileño Juan de Villanueva. A mi mujer se hizo una foto en el interior de una estancia, entrando la luz por una ventana. Después todo el grupo excursionista cominos el picnic en unos jardines, la bebida no estaba incluido en el paquete. Y regresamos a Madrid centro, y a nuestro hostal en Atocha, y salimos para cenar. Fue un día memorable para el recuerdo, menos mal que lo hicimos.

Casita del Principe. 1972

Conclusión

Podía seguir contando la visita de los jardines del Retiro y al Botánico. Otra vez será.

Lo que sí recordaré siempre es cuando estando haciendo un curso en Madrid (curso de varios meses que al lector no le interesa). Me cogió el magnicidio por la ETA con un artefacto en el subsuelo del almirante Luis Carro Blanco (presidente del gobierno y figura de confianza de Franco). Aquello fue muy gordo muy desconcertante. Nos movilizaron a miles de funcionarios, por los puntos estratégicos de la provincia de Madrid protegiendo a autoridades, energía, comunicaciones etc., Ocurrió la mañana del 20 de diciembre de 1973, «Operación Ogro». El asesinato provocó un hondo impacto en la sociedad española de la época, ya que suponía el mayor ataque contra el régimen. Esa mañana todos mis compañeros teníamos las maletas hechas para tomar las merecidas vacacione de Navidad, que se perdieron, no regresé a casa hasta febrero del 71. Esto es lo malo de hacerse viejo que sabe uno demasiado como para que me engañen estos socialcomunista. Quien olvida su historia está condenado a repetirla, com decía el poeta y filósofo español Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana.