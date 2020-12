Sin recursos y humanos

Cuarenta años se han cumplido ya desde que el exintegrante de "Los Beatles", John Lennon, fuera abatido a tiros a las puertas de su apartamento en la ciudad de Nueva York. Ajeno a la situación, lo que iba a ser el fin de una jornada laboral se convertiría en el comienzo de una leyenda. Y es que ya lo decía él mismo: "La vida es aquello que pasa mientras tú haces otros planes". Nadie contaba con que sus palabras cobrasen sentido de una manera tan trágica. Todavía hoy, cuarenta años después, los que le querían visitan el lugar de su muerte con tristeza y devoción.

¡Es que no se pueden hacer planes!. Y si no que no lo digan a nosotros, los más jóvenes. El futuro del país dirían algunos. El comienzo de nada decimos nosotros. Porque si no fuera suficiente con alejarnos de padres y hermanos para aspirar a tener una vida digna, porque con carreras y másteres nos conformabamos con trabajos precarios, ahora además, también asumimos las consecuencias de una pandemia. Un desastre sanitario, convertido en una lucha política que dará lugar a una muerte económica.

Pero nos aferramos a la resiliencia –palabra de moda entre vendehumos, falsos gurús y coaches– que hace referencia a la capacidad de los individuos para superar cualquier experiencia traumática. Como si vivir no fuera suficiente. Lo seguiremos intentando. Y es que así nos encontramos los jóvenes.

Sin recursos, pero que muy humanos.