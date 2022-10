Reflexiones ante la manifestación de pensionistas en Madrid

El pasado sábado se celebró en Madrid una manifestación multitudinaria (más de 30.000 personas) en defensa de las pensiones públicas, mostrando el descontento y preocupación que existe respecto a la gestión de las pensiones presentes y futuras. Como ya es tradicional, la información en muchos medios audiovisuales de nivel estatal ha sido muy reducida. Parece que esos medios no quieran o no puedan informar de este tema tan sensible para toda la sociedad. Cada cual es responsable de sus actos y de sus silencios. A continuación, me permito compartir unas reflexiones que me planteaba en el tren mientras volvía a mi ciudad, después de pasar un gran día en Madrid en compañía de amigos:

En las últimas semanas hemos asistido a una enorme e infame campaña mediática a través de la cual quieren mostrar a los pensionistas como unos privilegiados. Todo ello simplemente a raíz de confirmar el Gobierno que iba a cumplir con lo establecido en una Ley que cuenta con tan solo 10 meses de antigüedad. Todo ello por anunciarse que los pensionistas verían aumentada su pensión en el mismo porcentaje que el IPC medio del último año. Repito que eso es justamente lo que indica una Ley en vigor desde enero 2022 y que fue fruto de una "teórica" Mesa de Diálogo social (Gobierno, Patronal y Sindicatos) y refrendada en Congreso y Senado. Lamentablemente en esa "teórica" Mesa de Diálogo no fueron invitadas las asociaciones de pensionistas, las cuales, como es sabido, exigen la garantía de mantener el poder adquisitivo (IPC real).

El ataque se centra en las Pensiones que los medios se atreven a clasificar como "elevadas" y en las máximas. Las presentan como si fueran el origen de todos los males de la economía. Recordar, en primer lugar, que el importe de la pensión es sencillamente fruto de los años de cotización y de la base de cotización de cada trabajador. Es decir, la persona que tiene la pensión "elevada" o máxima, es un derecho que se ha trabajado, cotizado y ganado previamente. Este es el "pecado" que han cometido para tener su pensión: Trabajar y cotizar.

Vamos a intentar ponerlo todo en contexto. En España el importe de la pensión máxima es de casi 40.000 euros al año. El impuesto IRPF es de 8.500 euros. En definitiva, queda un neto de 31.500 euros para el pensionista... y su familia. Parece, en consecuencia, que los instigadores de la citada campaña consideran que un ingreso de 2.250 euros por paga debe ser considerado ser una familia rica. Por si a alguien se le ha olvidado, conviene recordar que la generación jubilada ha sido, es y probablemente continuará siendo, el verdadero escudo social que tiene nuestra sociedad. Es público y notorio que en numerosas familias la paga del pensionista no solo es para su sustento. En muy numerosas ocasiones es el escudo social real que cubre el tener que pagar por los cuidados de sus progenitores, para ayudar a sus hijos desempleados o con sueldos de miseria y para atender las necesidades de sus nietos. Esta es la situación real. Así de triste. Las pensiones han permitido que no haya un estallido social en los momentos más críticos. No lo olvidemos.

Parece que poca gente se acuerda que desde hace años somos el país de la Comunidad Europea con mayor paro juvenil, mayor paro de larga duración así como desempleo de personas con más de 50 años de edad. Los Pensionistas deben cubrir todo aquello que los políticos, con su ineptitud, no han sabido solucionar. Repito, los pensionistas son el verdadero escudo social. Son los que en realidad no dejan a nadie atrás.

Por ello, en la manifestación de Madrid, se exigía que debe garantizarse el poder adquisitivo de las pensiones (de todas) y que las pensiones mínimas no deben ser inferiores al SMI. Mi opinión es que, además, las pensiones bajas, pero por encima del SMI, deberían tener aumentos superiores al IPC real.

Se ha publicado en los medios que, por ejemplo, la Presidenta del Congreso de Diputados percibe 231.000 euros brutos anuales. El sueldo medio de un Ujier del Congreso puede ser de aproximadamente 22.000 euros. La Presidenta tendrá un aumento del 4% en 2023. El Ujier tendrá un aumento inferior.

Miremos ahora a los funcionarios. Se pactará el mismo porcentaje de aumento de sueldo con independencia de si el sueldo es de 1.000 euros o 10.000 euros al mes.

¿Han visto u oído que se proponga que tengan menor aumento las personas con sueldo más elevado en el Congreso o entre los funcionarios? ¿Han visto u oído alguna campaña en ese sentido? En consecuencia, no se entiende esa campaña desaforada en contra de los Pensionistas con pensión catalogada muy alegremente como elevada.

La Presidenta del Congreso (es solo un ejemplo de los "mil" que podríamos citar), con ese 4% de incremento, ingresará aproximadamente 9.000 euros más en el año 2023. ¿Será para que pueda pagar el gas? ¿quizás la luz? ¿tal vez para que pueda comprar fruta, carne y pescado? No, probablemente con ello podrá aumentar sus Planes de Pensiones o fondos de inversión. Sin embargo, el Ujier del ejemplo anterior, ingresará 800 euros (brutos) más en 2023. Seguro que sí le harán falta para poder pagar el gas, etc. Es solo un ejemplo...

Dejando aparte esa persecución mediática citada anteriormente, en la manifestación, entre otras cosas, se exigía que se cumpliera lo establecido por Ley: Auditoría de las cuentas de la Seguridad Social. Este tema es muy grave. El Ministro Escriva y el Gobierno no han cumplido el compromiso firmado que les obligaba a realizar una auditoría de la Seguridad Social. El propio ministro Escrivá ha reconocido que más de 100.000 millones de euros de la Seguridad Social se han desviado, entre los años 1989 y 2018, para cubrir temas no imputables a la Seguridad Social. Algunos grupos parlamentarios cifran ese desvío en más de 500.000 millones de euros. Tampoco se entiende que los grupos parlamentarios sean tan laxos en la reclamación de la citada auditoría. Si fuera mal pensado creería que todos tienen algo grave que ocultar o bien determinados pactos inconfesables que esconder. Un tema importante será no solo conocer la magnitud real de los "desvíos", sino el depurar eventuales responsabilidades y resarcir a los pensionistas del dinero (su dinero) que haya sido utilizado con fines indebidos. Espero que en algún momento todo ello se cumpla. Recuerden: Hay que resarcir a los pensionistas. Les deben ese dinero.

Respecto a la exigencia de eliminar las penalizaciones a las jubilaciones anticipadas con largas carreras de cotización, reivindicación abanderada por la asociación ASJUBI40, es una gran injusticia que los grupos parlamentarios, después de haber apoyado y aprobado esa misma reivindicación en todos los Parlamentos Autonómicos, así como en Senado y Congreso, mediante Proposiciones no de Ley y Mociones, a la hora de la verdad hayan traicionado y abandonado a ASJUBI40 y a los pensionistas que ésta representa. El mismo comportamiento falso y desleal con ASJUBI40 lo tuvo el sindicato UGT.

Todo ello ha obligado a que más de 1500 personas afectadas se hayan decidido a presentar demandas ante las instituciones europeas por discriminación. Espero que la justicia europea resuelva satisfactoriamente esta injusticia y discriminación que sufren las personas con largas carreras de cotización.

Para terminar, como última reflexión, considero que el problema real de las cuentas de la Seguridad Social y de las arcas del Estado no es tanto las salidas de caja (pago de pensiones) como de aumentar las entradas (cotizaciones). En efecto, el problema es que deben estudiarse e implantarse medidas estructurales que permitan aumentar los ingresos y, con ello, lograr que las pensiones sean dignas y sostenibles, tal como se citaba al principio de esta humilde carta. Las medidas más obvias y urgentes, entre otras muchas, podrían ser:

Disminuir el paro juvenil

Disminuir el desempleo de larga duración

Disminuir el paro de mayores de 50 años

Disminuir la precariedad laboral

Disminuir la temporalidad

Salarios dignos

Luchar contra el fraude laboral en algunos sectores

Aumentar la formación de los desempleados

Hacer que el SEPE funcione

etc.

Señoras y señores políticos, Sindicatos, Patronal, ponganse a trabajar!

Mientras tanto, estoy seguro que las manifestaciones de pensionistas (actuales y futuros) deberán proseguir incluso con renovado impulso.