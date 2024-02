El Salvador apuesta por Bukele y la democracia es ejemplo mundial

Hoy no puede existir un ciudadano, que defienda la democráticia y la justicia, en el mundo que no se congratule por la segunda victoria aplastante del presidente Nayib Bukele en El Salvador, ni medio de comunicación libre que no destaque estos ejemplarizantes resultados por la salud política del menos malos de los distintos sistemas públicos que gobierna en los pueblos de los casi cinco continentes: La Democracia.



En honor al sistema democrático, es de justicia significar que supera todos los récords en el globo, alcanzado Nayib Bukele el 87 % de los votos y haciéndose presente en la Asamblea Legislativa con casi la totalidad de los escaños, dirigiendo a este país, de poco más de seis millones de habitantes, a otras perspectivas de paz, apostando por la seguridad de vida, el futuro de la población y la certidumbre en la justicia.



En la Historia de las democracias del mundo, hasta hoy, no se conoce tanta diferencia entre el ganador de unas elecciones y el segundo elegido, resultando ser una aplastante victoria que le proporciona a Bukele ganar la Presidencia y continuar decidiendo el futuro de su pueblo durante los próximos cinco años, por decisión casi unánime de su pueblo.



El Salvador de este joven mandatario está siendo ejemplar para la práctica totalidad de los gobiernos del mundo, demostrando que las instituciones sirven para algo más que enriquecerse, prostituirse y coaccionar al ciudadano y a diferencia de muchos países de occidente.



Sobre todo, es fundamental un gobierno no corrupto, transmitir ejemplaridad a su pueblo, y bajo los preceptos de la ley, componer una sociedad segura y con esperanzas. Llegó Bukele cuándo todo estuvo a punto de romperse, planeando una auténtica guerra civil en sus calles, El Salvador apuesta firmemente por la vida y destierra el crimen, el miedo y la innecesaria violencia.



El Salvador comienza a destacar en el mundo cómo el país más seguro de Latinoamérica, condición sine qua non para la inversión, la prosperidad y la vida de cualquier comunidad. Felicidades Bukele, y ánimo para seguir convenciendo con razones, trabajo y buena voluntad, porque así los derechos sociales serán de todos, demostrando valentía, arrojo y honradez. Una gran victoria del pueblo para la paz y ejemplo mundial.