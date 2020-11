La sanidad privada en España, ha mejorado notablemente en los últimos años. El Sistema Sanitario Español no ocuparía el octavo lugar del mundo de no ser por el concurso de la privada (1). El sistema sanitario público y universal sería difícilmente sostenible de no tener el apoyo complementario de la sanidad privada que además lo descargue de presión asistencial y financiera. Por otro lado, la privada se beneficia de los conciertos firmados con la pública. El problema es la limitación en el tiempo de estos conciertos, por lo que los hospitales y centros médicos no pueden hacer inversiones rentables. Cataluña es la primera Comunidad Autonoma con 2517 mil mill, seguida de Madrid con 852 mil mill y Andalucía con 380.

Actualmente España cuenta con 458 hospitales privados y 348 públicos lo que supone el 57% y el 43% respectivamente, aunque de los hospitales privados, 423 tienen menos de 200 camas y el tamaño es menor que el de los hospitales públicos.

La sanidad privada, supone el 30% del gasto sanitario. Da cobertura a 10 mill de usuarios y cuenta con 5100 camas hospitalarias. Realiza un 29% de las intervenciones quirúrgicas totales y 6 mill de urgencias, 1/4 parte de las que se realizan en todos los hospitales.

La privada esta a la cabeza en equipamiento con un 56% de RM y un 46% de PET-TAC del total. Sin embargo, en investigación esta por detrás de la sanidad pública debido al alto coste que esta partida conlleva. La Paz y Valle - Hebrón son de referencia. La investigación debería llegar al 2% para el próximo año, para alcanzar el 2,5% en los siguientes cinco años. (2)

En el tercer trimestre de este año, la sanidad privada ha contratado a 22.000 sanitarios entre médicos y diplomados en enfermería. Ha adaptado sus hospitales para establecer corredores seguros y trabajar a pleno rendimiento con el objeto de atender a pacientes con otras patologías que no son el COBI. Esta estrategia va a favorecer a la pública aliviándola de presión asistencial (3).

Hablemos de la asistencia sanitaria. 2 de cada 10 personas tienen seguro de salud. Madrid y Cataluña están a la cabeza con un 34,34% y un 31,31% respectivamente. El seguro de salud ha crecido un 4% en 2019, alcanzando este año 2020 4400 mill de euros en primas con tendencia sostenida al alza. (3).

España cuenta con diez hospitales privados de referencia. Los primeros en el ránking son, Clínica de Navarra, Quirón, Hospital Clara Campal (especializado en cáncer), y Hospital Sanitas. Todos ofrecen una medicina de calidad y excelencia, de igual manera que los públicos primeros en el ránking como son La Paz, Gregorio Marañón, y Jiménez Díaz, también con título de excelencia.

Después del anuncio de aplicar el 21% de IVA a la sanidad privada, el Gobierno ha dejado entrever que no lo hará. De hacerlo, supondría un descalabro brutal para el sector y repercutiría directamente en el sostenimiento del sistema sanitario ademas de producir una retracción en la contratación de pólizas privadas con el consiguiente aumento de la siniestralidad en las compañías lo que las haría inviables a medio plazo.

El modelo español de asistencia sanitaria, es muy eficiente. Ofrece servicios médicos a los asegurados muy buenos, a precios asequibles. Para el sostenimiento del sector, y poder seguir dando calidad asistencial, es necesario aumentar el volumen de contratación optimizando los recursos.

Como dije en el párrafo anterior, la eficiencia de las CIAS de asistencia sanitaria tradicionales, está sobradamente probada. Pongamos un ejemplo. Un seguro de autos para un coche de gama media a todo riesgo, cuesta al año entre un 20 y un 30 por ciento superior a un seguro de salud con cobertura máxima para una persona entre 45 y 55 años. Pienso que no tiene ningún sentido que el primero tenga mayor precio que el segundo, si tenemos en cuenta que el de asistencia sanitaria asegura salud.

Por otro lado, los hospitales privados, se nutren de los asegurados de las compañías, por lo que es fundamental que continúe creciendo el sector .

En los Estados Unidos, la asistencia sanitaria es totalmente privada. El precio de una póliza varía según la edad del asegurado y los servicios contratados entre 500 dolares por persona y mes y 2000 dolares. Claro está que los sueldos son mucho mas altos que los nuestros y que además las compañías dan cobertura sanitaria a sus empleados, como se debería hacer aquí por lo menos en las grandes compañías. Esto repercutiría positivamente en el crecimiento del sector privado.

MUFACE tiene un concierto de asistencia con ASISA, ADESLAS, DKV y el Igualatorio de Cantabria. Ha incrementado su presupuesto para este año en 49,5 mill de euros de los que 26 mill corresponden al concierto de asistencia sanitaria. Al funcionario se le da a elegir entre la S.S. o una compañía privada. Las compañías han recibido bien la subida de este año, aunque debería haber sido mayor teniendo en cuenta los servicios que prestan. ASISA atiende al 27% de los mutualistas (cuatro puntos por encima de los que atiende la sanidad pública). Es un modelo que garantiza realmente la libertad de elección por parte de los ciudadanos. (4)

Hace años dirigí una compañía de asistencia sanitaria. Siempre pensé que una buena gestión pasaba por apoyarse en cuatro pilares fundamentales. El primero, dar una buena atención al asegurado. El segundo, acoplar el numero de pólizas al de médicos. El tercero, controlar el gasto sin que se resintiera la atención al paciente y el cuarto, pagar unos honorarios dignos tanto a los médicos como al personal de enfermería, fisioterapeutas, etc.

Hoy día, la base de una buena gestión, se apoya en los mismos principios, pero como dije en un párrafo anterior, si queremos que las compañías sean sostenibles es necesario que continúen aumentando el volumen de contratación controlando la siniestralidad sin que se resienta la atención al asegurado.

Para concluir, puedo decir que la sanidad privada ha mejorado notablemente en los últimos años. Complementa a la sanidad pública rebajando los costes de esta y contribuye a descargarla de presión asistencial como lo ha venido haciendo hasta ahora.

Agustín Hidalgo Sáinz de los Terreros

MBA por la EOI y diplomado en Gestión Sanitaria

(1) Redacción médica, (The Lancet)

(2) El economista

(3) UNESPA