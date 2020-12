Sexta semana del estado de alarma. Quien bien te quiere te hará llorar

Dedico este humilde artículo a nuestros mayores y cuando pienso en el sufrimiento que están viviendo desde hace más o menos un año, los que han conseguido salir adelante, la única palabra que me viene a la mente es "injusticia".

Después de vivir etapas duras de verdad, guerras en algunos casos, crisis profundas e incertidumbres de todos los colores, consiguen con gran esfuerzo e ilusión hacer lo divino y lo humano para que sus hijos estudien, se formen, vivan una vida buena, como dicen, "mejor que nosotros", que no sufran, siempre dispuestos a ayudar y colaborar en todos los sentidos, desvelándose por hacer la vida mejor. De repente y sin avisar, viene una pandemia sin pensar en orígenes ni descalabros y, les toca lo dificil, lo duro, la distancia, el olvido en una residencia en muchos casos, la impotencia de no poder ver aquellos por los que se desvivieron durante tantos años, no poder abrazar a sus seres queridos sabiendo que es la mejor de las medicinas y, de nuevo pienso, "qué injusticia".

Intentando pensar que todos los días sale el sol y haciendo alarde del que brilla hoy sobre nuestras cabezas, pongo un tinte de optimismo al ver la primera persona vacunada en Reino Unido, una mujer de 90 años que, sin duda tendría sus recelos, sus miedos, sus incertidumbres, sus sueños y, sus ilusiones y, mostrando la mejor de sus sonrisas una vez más le puede su generosidad y su ilusión intuyendo por nuestra parte que brinda al mundo su entusiasta frase de "va por todos ustedes".

Gracias a la ciencia, a la investigación a los que han hecho posible este atisbo de sueño y de esperanza y, con los ojos puestos en que pase esta pesadilla y que los primeros en poder gozar de tantas privaciones durante los años que les queden, sean nuestros mayores, los que han sobrevivido al éxodo infame del virus letal que nos ha cambiado la forma de ver las cosas y nos ha parado el mundo pero, ni mucho menos ha conseguido que dejemos de valorar tanto esfuerzo y tanto desvelo y nos permite decirles como en el argot taurino, "va por todos vosotros, maestros". Gracias