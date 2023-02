Los sindicatos y grupos políticos franceses ridiculizan a los españoles.

En el marco de un endurecimiento generalizado de las pensiones en Europa, los partidos políticos y sindicatos de Francia están luchando para que las personas con largas carreras de cotización y que comenzaron su actividad laboral muy jóvenes, puedan jubilarse de forma anticipada y percibiendo la pensión total, sin reducción alguna. De hecho, el Gobierno Macron ha hecho una primera cesión (exigir 43 años cotizados para jubilación a los 60 años) y ya ha anunciado que lo va a implementar en la Reforma de las Pensiones que van a debatir en el Parlamento Francés. Los Sindicatos y grupos políticos, no obstante, continuarán presionando para rebajar los años cotizados a 40. Es un tema de dignidad, justicia y equidad

Lamentablemente, este no es el caso de España. La Reforma de Pensiones debatida en el seno de la Mesa de Diálogo Social, con la participación de Gobierno y Sindicatos y aprobada en el Congreso no ha hecho más que agravar el castigo a la jubilación anticipada en las personas con largas carreras de cotización. Esto sucede en el país europeo más castigado por el paro de larga duración y con la mayor tasa de desempleo entre mayores de 50 años. Gobierno y Sindicatos se han ensañado de forma inmisericorde con ese colectivo.

De esta manera, España es el único país en su entorno geográfico y social que no tiene establecido un número de años de cotización que permita la jubilación anticipada con pensión íntegra. Países como Francia, Italia, Portugal, Grecia, Luxemburgo, Bélgica y Alemania si lo tienen. También para esto “Spain is different”. En esos países si respetan a la generación que más ha contribuido al bienestar de su país. España, no la respeta. Lo que hace es castigarla penalizando sus pensiones.

Lo más grave es que ese desprecio a las largas carreras se hace con el beneplácito de los sindicatos “mayoritarios” e incluso también de los grupos políticos. También de aquellos que en sus programas electorales exponen que 35 años de cotización deben ser suficientes para percibir la pensión máxima. Todos mostraban “apoyo incondicional” a la reivindicación de la asociación ASJUBI40. En el Facebook de esa asociación se pueden ver incontables videos y artículos de prensa con esos “teóricos” apoyos. Los grupos políticos (todos) aprobaron la reivindicación de ASJUBI40 en 16 de los 17 Parlamentos Autonómicos, a través de Proposiciones no de Ley y también en el Pacto de Toledo. Sin embargo, después, en la votación en el Congreso de Diputados (a la hora de la verdad) nos abandonaron y traicionaron.

Humillante también el comportamiento de UGT. Se pueden ver numerosos videos de María Carmen Barrera y Pepe Álvarez, “defendiendo” de forma vehemente a las largas carreras de cotización… para luego “vendernos” en la Mesa de Diálogo Social.

Hasta donde yo sé nunca esos partidos políticos y sindicatos han explicado y justificado su abandono y traición a nuestro colectivo. Me parece un comportamiento indigno.

Tampoco nuevas “figuras emergentes” del Sindicato UGT, muy mediáticas en la actualidad, hacen mención alguna a este tema tan sensible (aunque al menos es de agradecer que no nos utiliza para emitir promesas que luego incumplirá). Como dice el refrán “Protégeme de mis amigos que de mis enemigos ya me protejo yo”

¡Qué envidia de los grupos políticos y sindicatos del país vecino! Ellos si luchan por sus mayores.

Aunque, en honor a la verdad, también debo decir: ¡Qué envidia de la cantidad de gente que lucha por sus derechos y se moviliza en el país vecino!