Superando obstáculos en busca de un futuro mejor

Las historias de determinación y perseverancia son comunes entre las familias españolas que emigran a Alemania. Estas familias son muchas —de acuerdo a los datos del Censo en Alemania, 190.889 de españoles llegaron a Alemania entre julio del 2007 y julio del 2020. Las historias de muchos de estos inmigrantes con frecuencia tienen un tema en común: sacrificios en la búsqueda de un futuro mejor para nuestros seres queridos —sobre todo para nuestros niños. Después del viaje y ante una nueva cultura con nuevos retos, ¿cómo puede ayudar a sus hijos a alcanzar ese mejor futuro que usted sueña para ellos?, ¿cómo puede ayudarlos a alcanzar su pleno potencial?. Todas las familias —ya sean inmigrantes nuevos, viejos, primera generación, segunda o tercera, tienen sus propios retos. Independientemente de cuales sean los retos que enfrenta su familia, los siguientes consejos le ayudarán a interaccionar diariamente con sus niños:



Supere sus expectativas. Los niños viven y se ajustan a lo que los adultos esperan de ellos. Si usted espera lo mejor, sus niños ajustarán su conducta para alcanzar sus expectativas. Es importante entender, sin embargo, que esperar lo mejor de ellos no significa sacar siempre las mejores calificaciones o ser un atleta estrella; significa ser un buen ser humano —considerado, respetuoso, honesto, generoso, responsable, etc. Muchos de estos valores son inculcados en casa.



Dígale a sus hijos que ellos pueden cambiar el mundo. Desde una temprana edad, los niños pueden aprender la importancia de mejorar el mundo. Inspirar generosidad puede ayudar a sus hijos a tener un sentido de propósito y motivarlos a hacer el bien a los demás. Ser inmigrante les ha enseñado a sus hijos tolerancia, empatía y esperanza, ayúdelos a ser conscientes de esto. Sus hijos pueden empezar a cambiar el mundo desde su misma comunidad. Trabajar como voluntario, por ejemplo.

Celebre su esfuerzo y sus logros pequeños. Ayude a sus hijos a reconocer hasta el más pequeño de sus logros. Cuando celebrar sea apropiado, celebre a su manera, honrando su cultura y sus tradiciones. Si desde una edad temprana su hijo ha visto a su familia reunirse para celebrar con una comida casera, por ejemplo, —ya sean garbanzos empanadas, paella, buñuelos, pasteles, etc.— celebrar sus logros con las mismas tradiciones lo hará sentir especial e importante.



Hágales saber que usted siempre tiene tiempo para hablar y para escuchar. Muchos padres españoles tienen muchas responsabilidades y trabajan muy duro para cumplir con ellas al fin de cada mes. De acuerdo con los datos del Censo alemán del 2016, un poco más de 20 %, o 2 de cada 10 españoles en este país vive en niveles de pobreza. Los niños pueden sentir cuando sus padres están preocupados, abrumados o sencillamente afectados por los problemas del día a día. Asegúrese de hacer tiempo para sus hijos. A medida que los niños crecen, es importante que sepan que ellos son lo más importante. Tener una buena comunicación con sus hijos desde el principio ayudará a que no le oculten información en el futuro. Deje les claro que ellos son su prioridad. Hágales preguntas. Muestre interés. Recuerde las cosas que son importantes para ellos.



Fije metas familiares. De la misma manera que con creatividad y unidad su familia trabaja para superar obstáculos y retos, sintiese con sus hijos a fijar metas para ellos. Discutan actividades tales como la de ser voluntario un par de horas a la semana, para, mejorar el idioma Alemán, tomar un curso extra después de clases, inscribirse para un equipo deportivo, etc. Escojan las actividades juntos, háganlo una meta familiar y después haga todo lo posible para ayudar a sus hijos a cumplir con sus nuevas responsabilidades. Esto le dejará muy claro a sus hijos que sus actividades son importantes y de nuevo reafirmará su sentido de propósito.

Recuerde, como familia española, ¡su familia ya tiene las herramientas para triunfar si sus hijos están siendo criados con fuertes lazos familiares y mucho amor!

Mejor acceso al mercado laboral

En Alemania disminuye el número de personas en edad activa. Por ello, el Gobierno alemán promueve la llegada de personas cualificadas de otros países. En Alemania hay escasez de personal cualificado en diversos sectores, sobre todo en la medicina y la enfermería, la ingeniería y las profesiones técnicas. Según una encuesta realizada por la Asociación de las Cámaras de Comercio e Industria Alemanas (DIHK) en 2019, para una de cada dos empresas en Alemania, la mayor amenaza para el desarrollo de sus actividades es la falta de personal cualificado.

Sobre el salario bruto mensual de cada trabajador en Alemania

Se descuenta una serie detallada de impuestos antes de obtener el salario neto.

El mayor de ellos es el Rentenversicherung (seguro de pensión de jubilación), del 19,9%, pero este impuesto es pagado al 50% entre empleador y empleado, de manera que la parte pagada por el trabajador es de un 9,95% del salario bruto.

El siguiente en la lista es el Krankenversicherung (seguro médico), del 15,5%. En este caso, el trabajador paga un 8,2% de su salario bruto y el 7,3% restante lo paga el empleador.



Además está el Arbeitslosenversicherung (seguro de desempleo), del 3%, financiado también al 50% entre empleador y empleado. El empleado pagaría pues un 1,5%. De más reciente creación es el Pflegeversicherung (seguro de dependencia), del 1,95% y del que corresponde al empleado un 0,975% en caso de que tenga hijos que puedan hipotéticamente cuidar de él en el futuro. Si el empleado no tiene hijos, pagará un 0,25% más.



El más polémico de los descuentos es el Solidaritätzuschlag (Impuesto de solidaridad con los antiguos estados del este), del 0,87%. Este impuesto fue creado a raíz de la reunificación de las dos Alemanias, en 1991, y está destinado a un trasvase de recursos a los Bindesländer orientales del que la Alemania occidental empieza a estar bastante harta. Su reducción o eliminación forma parte ya del programa de varios partidos políticos. En cuanto al impuesto para la iglesia, el Kirchensteuer, del 1,42%, es un pago voluntario, de ahí seguramente que el número de católicos y evangélicos declarados sea más bajo en este país que en otros. Tanto el Solidaritätzuschlag como el Kirchensteuer varían dependiendo de la cuantía del bruto. El porcentaje mencionado correspondería un sueldo medio de 3000€ brutos mensuales. Cabe destacar también que el pago del Kirchensteuer es opcional y se paga para las Iglesias católica, protestante y judía.



Además de estos seis impuestos, el trabajador paga el impuesto sobre el salario o Lohnsteuer, que depende directamente de la categoría impositiva Steuerklasse que le haya sido asignada. Hay seis tipos de Steuerklasse diferentes (I, II, III, IV, V, y VI), que establecen un sistema que favorece a las familias. La Steuerklasse I es en la que se encuadran personas solteras, divorciadas o viudas. Para un bruto de 3000€ mensuales (36.000€ anuales) un trabajador perteneciente a esta Steuerklasse pagaría un porcentaje del 15,78% de impuesto sobre su salario. Un empleado soltero (Steuerklasse 1) que cobra 3000€ brutos, no tiene hijos y no pertenece a ninguna religión recibiría por ejemplo mensualmente en su cuenta un salario neto de 1.874,12 €.



Las Steuerklassen III, IV, y V son aplicables a personas casadas y exigen una declaración de la renta conjunta. Cuando los dos miembros de la pareja perciben más o menos el mismo salario, suelen optar por la Steuerklasse IV, en la que básicamente se paga el mismo porcentaje del salario que en la Steuerklasse I. Pero si un miembro de la pareja tiene un salario claramente mayor al otro, se suele escoger la fórmula III-V, de manera que uno se acoge e a los pagos de la Steuerklasse III y otro a los de la Steuerklasse V. Un matrimonio en el que el marido gana 4000€ mensuales (48.000€ anuales), por ejemplo, y la mujer 2000€ mensuales (24.000€ anuales) esta fórmula sería la más ventajosa. El primero de los miembros pertenecería a la Steuerklasse III y pagaría un porcentaje del 11,8% de su salario, mientras que el otro pertenecería a la Steuerklasse V y pagaría un 22,2%.