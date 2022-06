Se hacen muchas cosas por miedo. Por miedo a las consecuencias. No es infrecuente que se utilice el miedo como instrumento. Utiliza este instrumento, el padre, el profesor, el policía, el estado. Para evitar los excesos, la ley establece ciertas limitaciones: El padre no puede expulsar al hijo del hogar familiar, ni golpearlo. Ni el profesor puede dejar al niño sin escuela... El policía no puede dispararle al revoltoso que quema un contenedor. La administración no puede hacer ciertas cosas sin el permiso de la justicia. (…). Tener miedo es normal. Generar miedo está limitado.

Está limitado en tiempos normales. Menos limitado en tiempos de guerra. El terror como arma de guerra se ha usado siempre, y en todas las guerras: En la guerra civil española, en la guerra de Ucrania,…. Me refiero a masacrar, para que los que vean lo que les puede pasar, se aterroricen y se sometan o huyan.(..).El periodista Ramón Lobo nos ha hablado del tema en algunas ocasiones.