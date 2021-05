No votes antes de recordad esto: ¿para qué sirvió sacrificar la vida de Miguel Ángel Blanco?

Hace falta el 'Espíritu de Ermua'. España todavía llora las muertes cobardes del tiro en la nuca. Este dolor no puede ser moneda de cambio para la coexistencia de este Gobierno. Un video que gira por internet nos lo recuerda, y en EL CONFIDENCIAL DIGITAL desde hace tiempo, y día a día, venimos denunciando públicamente la amnesia que padece España.

Pedro Sánchez: 'tenemos que olvidar el pasado'

El Gobierno social-comunista deja manifiestamente claro que va contra la España Constitucional. Pedro Sánchez se pasa 8.131 pueblos. Es decir, se ríe de las cicatrices de todo el país, dejando claro que nunca ha sufrido una herida. No se trata de una opción política más, ni una estrategia democrática para conseguir unos objetivos, sino viles actitudes dirigidas a tomar el pelo a 47 millones de españoles. Y esto es grave. Sumar a Bildu para la aprobación de los Presupuestos de España es retar a toda la población.

Es un claro desprecio a la ciudadanía y evidente agresión al Estado de Derecho Democrático. Un reto desde el poder al sentimiento de su pueblo. Eso sí, cualquier cosa por afianzarse en La Moncloa durante un largo período de tiempo. Es hora de volver a destapar el 'Espíritu de Ermua'. A este Ejecutivo le resbala la auténtica 'memoria histórica' reciente, pero si recuerda la de más de 85 años atrás. Esto exaspera a cualquier idea política, o etiquetas de izquierdas, derechas o centro.

El presidente colma su grado de hipocresía y fariseísmo cuando justifica este protagonismo en el Gobierno de la formación 'abertzale'' de Arnaldo Otegi Mondragon, diciendo; 'Tenemos que olvidar el pasado', siendo precisamente quién cava las tumbas de la historia y su objetivo es remover el odio, rencor y división entre los españoles. No cabe más despotismo y autocracia.

El precio de acuerdo con EH-BILDU

Tres monedas de plata le son suficiente para traicionar a propios y extraños. Unos cuántos acuerdos con Eh-Bildu será el valor de cambio para apoyar la coexistencia de este Gobierno, destructor de la Constitución y devastador del esfuerzo y sacrificio de nuestros abuelos, padres y de nosotros mismos. Entre ellos, acceder dirigir la intención política del plan presupuestario del PGE a los intereses de esta formación y acercar los presos de ETA al País Vasco, (que ya se llevan a cabo),

Además, lo tragamos todo, incluso cuando se amenaza la Democracia directamente. Nos dijeron que 'venían a Madrid a tumbar el régimen'. Así nos lo anuncian los pro-etarras. Un alto coste por los favores recibidos indignamente. Se trata de un asunto delicado, esquizofrénico y perverso, fuera de todo sentido común y falta de respeto, incluso a sí mismo. España aún llora las muertes cobardes del tiro en la nuca. Exclusivo dogma impuesto por aquellos pistoleros.

Acercar los presos de ETA

La condición que lanzó la organización etarra para salvar la vida del joven de 29 años, concejal del PP en Ermua, fue acercar sus presos a las cárceles del País Vasco. Por este motivo ETA secuestró a Miguel Ángel Blanco el 10 de julio de 1997. Solo 48 horas duró la amenaza de sus asesinos, mientras España se manifestaba en contra de la organización etarra para evitar la tragedia. El Gobierno resistió y no concedió la exigencia marcada por la banda terrorista. Dos tiros en la nuca, con balas de corto calibre, para mayor sufrimiento, acabó con un muchacho lleno de vida e inocente. España luchó, salió a la calle, inundó plazas y avenidas de lazos azules y gritó desgarrándose para salvar la vida de un concejal de pueblo qué solo defendió la libertad y el derecho.

La mayor manifestación de dolor de la historia

En Madrid se convocó la más multitudinaria manifestación de condolencia y dolor que se conoce en nuestro país. Más de un millón de personas con los brazos arriba y las manos pintadas de blanco gritaban, 'Miguel Ángel somos todos', pero no hubo tregua. El chantaje se consumó sin remisión ni absolución. A efectos numéricos era la víctima 778, de un total de 856 personas y más de 7.000 heridos, víctimas ilusas, exentas de culpas, en un país que soñaba con libertad.

Para qué sirvió la sangre derramada

Ahora, casi 24 años después, hay que preguntar a Sánchez, y sus ministros, para que sirvió el inmenso dolor y sacrificio de la sangre derramada. ¿Por qué el asesinato de Miguel Ángel Blanco?. Ahora solo se necesita la avaricia y las ansias de poder de un personaje con alma de dictador para facilitar y conceder los fanáticos asuntos de estos desalmados. El presidente, y sus palmeros, demuestran lúcidas sus 'memorias', pero olvidan las de todos los españoles. Largo período de tiempo sí, horror fresco y sucesos imperdonables no. Así lo demostraron los 'Barones' históricos del PSOE, que redactaron un manifiesto de incomprensión ante las maniobras de Sánchez.

El presidente llama al orden a Ferraz

Un exponente claro es la mayoría socialista que no comulga con las tretas de su contradictorio y embustero presidente, que se une a la opinión generalizada de tendencias dispares. Aunque también se hace excesivo teatro en estas manifestaciones. Mucho postureo, pero nadie mueve ficha en Ferraz, además del toque de Pedro Sánchez que 'llama al orden' a sus 'revueltos' subordinados.

La soberanía arregla el país en el bar

Por otro lado, cabe mencionar que hiela la sangre, conmociona y sorprende la reacción indiferente y paciente que aparentemente muestra la opinión pública. Arreglamos España en corrillos de seis, con un trozo de tela a modo de bozal, pero nos tira más 'verlo venir' en la barra del bar. No saldremos más fortalecidos y muchos quedarán atrás. Entre el control de Internet y las televisiones subvencionadas. La ciudadanía prefiere estar reboleados a la bartola en el sofá viendo la 'Docuserie de Rociíto' antes de movilizarse frente a la catástrofe de España y las colas del hambre. Pero la libertad no se regala, se gana. Es peor, si cabe, la indiferencia del pueblo que los horrores de los políticos.

¿Dónde está la sensibilidad de los manifestantes que inundó España ante las atrocidades de ETA?. Cuaja la moral, hace perder la esperanza y deprime los sentidos. Este Gobierno es legítimo, pero amoral y sin escrúpulos, indecente e irrespetuoso con los principios humanos. Es cierto, que falta un sistema opositor político unido que permita contrarrestar las fechorías y felonías de las exclusivas doctrinas de estos dirigentes.

Sin embargo, y ciñéndonos a la Constitución en su art. 1.2, que dice que la Soberanía nacional reside en el Pueblo español, cuesta entender la permisividad, tolerancia e indulgencia hacía tantos desatinos que proporciona un descomunal daño colateral a la práctica totalidad de los españoles. A todos los sectores, públicos o privados, afectan negativamente las decisiones 'frankenstein' de este Gobierno, desde la ley de educación Celaá, pasando por las injerencias del ministro Marlaska o las ocurrencias del ministerio de la verdad, pasando por las tropelías de Igualdad de Montero a la verborrea prosaica de Iglesias. Sin olvidar las pretensiones de Gabriel Rufián o las incoherencias de separatistas y odiadores del país.

Antes de votar, no olvides

No dejan títere con cabeza, ni palos que sostengan la sociedad con el cerebro amueblado. Todo lo destruyen y lo reducen a escombros. Es imprescindible la voz Soberana liderada por una plataforma civil que aglutine el sentir popular. Ahora hablarán las urnas en Madrid, pero no vote hasta recordar intensamente tantos despropósitos que arruinan nuestras vidas. Estos estudiosos ideológicos no respetan el esfuerzo de los españoles de antes, ni la inocencia de los que estarán mañana. Hay que hacer examen de conciencia, y no olvidar los caminos recorridos.

Tenemos menos salud, somos más pobres y nos falta la libertad. ¿Qué más puede pasar?.