Bronca a Elena Sánchez en Moncloa para forzarle a crear un anti-‘Hormiguero’ en TVE.

El culebrón sobre la contratación o no de David Broncano por TVE tendrá un nuevo episodio la próxima semana. Está previsto que se reanudé el debate en una nueva reunión del Consejo de Administración de RTVE el próximo miércoles o jueves. Pero hay datos sobre la intrahistoria de este fichaje que no se han contado.

La no asistencia por enfermedad de la expresidenta de RTVE Elena Sánchez a la reunión de este jueves, adelantada esa misma mañana por Confidencial Digital, causó enorme tensión en la cúpula dentro de la cadena. Tanto que se han filtrado datos que no son ciertos.

Algunos han publicado que hubo una votación en el Consejo donde se rechazó el contrato de David Broncano por dos temporadas. No es verdad. No hubo ninguna votación. En realidad, la propuesta de contratación nunca llegó a votarse porque, ante la falta de consenso previo, esa cuestión se retiró del orden del día. No se llegó ni a presentar a los consejeros la última redacción del contrato que se iba a ofrecer a Broncano.

A mitad de la mañana del jueves, llegó a ECD una información de una fuente que especulaba con que Concepción Cascajosa pudiera decidir con su voto de calidad aprobar el contrato de David Broncano. De hecho, en el propio comunicado oficial que redactó RTVE se señala que la reunión fue suspendida por decisión de la presidenta interina, que apeló a la inseguridad jurídica en el procedimiento de la toma de decisiones pendientes.

Se ha dicho que lo previsible era un empate de cuatro a favor y cuatro en contra, porque Elena Sánchez no estaba presente ni había delegado su voto y, en ese caso, el voto de calidad de la presidenta Concepción Cascajosa podía lograr el desempate. Sin embargo, esta circunstancia no sé habría podido aplicar a esta reunión.

El consejero de Podemos que se ha mostrado en todo momento en contra de este contrato, en caso de que se hubiera celebrado la votación, tenía decidido abstenerse y evitar de esa manera el empate. Fuentes presentes en las votaciones del Consejo recuerdan que la votación para que hubiera una presidencia rotatoria de un consejero del Partido Popular tuvo un resultado similar: una abstención rompió el empate y no salió adelante.

En la reunión del jueves se aprobaron varios contratos técnicos sobre temas relacionados con el lenguaje de signos, los combustibles y la personalización de usuarios en RTVE. Se quedaron si votar el fichaje de David Broncano y el programa de Arturo Valls.

Se espera que la próxima semana sí puede estar presente Elena Sánchez. Para ello debe mejorar su estado de salud, que le impidió, por ejemplo, acudir a trabajar varios días en las últimas semanas. El sentido de su voto, al igual que hace un mes, volverá a ser decisivo.

Dos meses de broncas y presiones de Moncloa

En este sentido, más allá de los debates sobre cómo debe ser una televisión pública, las guerras de poder y las maniobras de los partidos políticos para lograr salirse con la suya, Confidencial Digital puede confirmar las presiones que ha ejercido Moncloa sobre la ya ex presidenta de RTVE para que facilitar la llegada de un programa anti-‘Hormiguero’ a TVE.

Hace aproximadamente dos meses, tuvo lugar una reunión clave en Moncloa en la que estuvieron presentes Elena Sánchez, en aquel momento presidenta de TVE, el superministro Félix Bolaños y el secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés.

En esa reunión, según los datos recabados por Confidencial Digital, la entonces presidenta de RTVE declaró su intención de dimitir si no recibía más apoyo. Llevaba meses sin lograr el visto bueno del Consejo y del Gobierno para nombrar a su equipo de confianza.

Tensión y palabras gruesas

Pues bien. En ese mismo encuentro en Moncloa Bolaños y Vallés le hablaron de la importancia de poner marcha en RTVE un programa anti-‘Hormiguero’, petición que no fue aceptada por la presidenta. El ambiente se volvió bastante tenso y hubo palabras gruesas ante la oposición firme de Elena Sánchez. Semanas después, ECD habló con responsables de la Corporación, que negaron que se fuera a poner en marcha un proyecto de esta índole.

Aproximadamente dos semanas después, fuentes de RTVE señalaron que se había pedido a la cadena pública que fuera contratado David Broncano y su espacio ‘La Resistencia’ para que este programa ejerciera de contrapeso a Pablo Motos y ‘El Hormiguero’. En este momento fuentes de la Corporación volvieron a negar esta información y señalaron que simplemente había habido “un contacto”.

Ahora Confidencial Digital ha podido saber, esta vez por fuentes cercanas a Elena Sánchez, que, durante estos dos meses, directivos del Gobierno han estado presionando de forma insistente para que este contrato salga adelante.

En una de las llamadas se llegó a preguntar si había modo de saltarse al Consejo para dirimir esta cuestión, es decir, que no hiciera falta una votación de los consejeros. No es posible, fue la respuesta, porque el contrato del cómico supera la cantidad de dinero máxima permitida para evitar este procedimiento. En ese momento, se dio el visto bueno a que el acuerdo se sometiera a votación en el Consejo de RTVE.

Opinión de ‘El Hormiguero’

Fuentes que conocen bien el día a día en la residencia de la presidencia del Gobierno admiten que Francesc Vallés, secretario de Estado de Comunicación, ha comentado varias veces y en público su opinión sobre ‘El Hormiguero’. Nunca ha escondido su posición.

Estas fuentes aseguran que el dirigente del Gobierno tiene una particular “obsesión” con el programa de Antena 3. De hecho, se le ha escuchado decir que el programa de Pablo Motos es “el más peligroso” para los intereses del Ejecutivo y el que “más daño hace a Pedro Sánchez” en particular.