Una encuesta de RTVE desvela que tiene más seguidores que se califican de izquierdas.

Una encuesta que encargada por RTVE a más de 2.500 personas ha desvelado varios datos de interés sobre el sector de la televisión y la imagen que tienen los españoles de la cadena pública. Este sondeo, que ha sido repartido entre los directivos de la Corporación, muestra una diferencia en la percepción sobre la cadena según el espectro ideológico.

El documento que presenta los resultados de esta muestra, al que ha tenido acceso Confidencial Digital, es un trabajo de campo realizado por el Instituto de investigación social y de mercado IMOP insights, basado en 1.410 entrevistas online (realizadas el pasado mes de noviembre) y otras 1.128 entrevistas telefónicas (completadas entre noviembre y diciembre pasados).

Una de las conclusiones a las que llega el estudio es que hay una mayor vinculación y satisfacción con RTVE y su oferta en la izquierda ideológica. Un 31,3% de los muy consumidores de la televisión pública se considera de izquierdas, frente al 22,6% que se considera de centro y el 16,2% que se considera de derechas.

El sondeo distingue entre cuatro categorías:

-- Los “seguidores”: televidentes a los que la oferta de TVE le interesa y le suele gustar. Son un 24,2% de los entrevistados, 2,2 puntos porcentuales más que el año anterior. Según el Instituto Imop insights, en este grupo hay una mayor presencia de mayores de 55 años, televidentes que valoran mejor la aportación y gestión de RTVE en todos los ámbitos y personas que consumen más RTVE Play.

-- Los “consumidores”: espectadores a los que la oferta de TVE no les gusta demasiado, pero hay programas concretos que sí les atraen. Son un 45,5% de los encuestados, 3,3 puntos menos que en 2022. En este grupo hay una amplia cobertura por edades, tienen un nivel formativo por encima de la media y valoran la oferta de RTVE por encima de la de Atresmedia y Mediaset.

-- Los “insatisfechos”: usuarios a los que la oferta de TVE les deja insatisfechos, no recuerdan nada que les guste de su programación. Son un 11,2%, 1,7 puntos menos que el año anterior. Estos televidentes consideran que los contenidos de RTVE no cumplen sus expectativas y valoran mejor la propuesta de Atresmedia, no tanto la de Mediaset.

-- Los “desconectados”: se sienten tan desconectados de los canales de TVE que realmente desconocen su programación ya que nunca la ven. Son un 19,1% de los entrevistados, 2,8 puntos más que en 2022. En este grupo hay una mayor presencia de jóvenes, que sienten indiferencia y distanciamiento de la televisión en abierto en general, pero más acentuado para RTVE. Tienen una opinión crítica del servicio y su cierre no supondría un problema para ellos. Además, la descalificación transciende factores de identificación ideológica.

Polarización sobre la desaparición de RTVE

En la encuesta se pregunta específicamente por una hipotética desaparición de RTVE como servicio público. Las respuestas confirman, también aquí, una gran polarización atendiendo al espectro ideológico de cada televidente. El público que afirma ser más cercano a la izquierda se muestra más afectado ante esta eventualidad que el de derechas.

El 72,1 % de los preguntados de izquierdas declara que el cierre de RTVE supondría una “pérdida de diversidad y calidad en la información”, frente al 43,1% de derechas. A la pregunta sobre si el cierre de la Corporación sería “una pérdida en la programación educativa y cultural”, contestan afirmativamente un 71% de los televidentes de izquierdas frente al 49,8% de derechas.

Por su parte los jóvenes y los que se definen de izquierdas aprueban en mayor medida la capacidad de RTVE para fomentar la cohesión social. El 70,5% de la izquierda cree que RTVE da una buena visión de lo que sucede en la sociedad española frente al 49,6% de la derecha.

Sobre si TVE aproxima a los ciudadanos a la cultura española, un 64,8% de los espectadores de izquierdas declaran que sí, frente al 49,4% de los de derecha.

Tendencias televisivas

Esta encuesta revela también algunas tendencias televisivas. Por ejemplo, el 47% de la población preguntada tiene contacto diario con RTVE, tres puntos porcentuales más que el año pasado. A mayor edad de los encuestados, más porcentaje ve la televisión pública (a excepción, como es lógico, de Clan TV): el 72,3% de los televidentes que conectan con La 1 al menos una vez a la semana tienen 55 años o más.

En 2023 se ha reducido ligeramente el consumo semanal en abierto, tanto de los canales públicos como privados. Por el contrario, se incrementa el consumo de las apps de estos mismos canales: RTVE Play, Atresplayer, Mitele. Los jóvenes en lineal se inclinan más hacia la TV privada: Antena 3, LaSexta, Telecinco y Cuatro.

Se confirma también que las plataformas (Netflix, Amazon, Movistar Plus+, HBO Max, Disney+…) siguen aglutinando a un público más joven, al contrario de lo que sucede con la televisión en abierto. También, el acceso a las apps en abierto es cada vez más transversal.

El impacto de TVE y la competencia

Este sondeo también ha medido el impacto que provoca la televisión pública en los televidentes, respecto a su competencia. Algunas conclusiones son la siguientes:

-- RTVE y Atresmedia tienen similar capacidad de generar impacto positivo en la audiencia. “El aporte global del grupo RTVE mejora respecto al año pasado, si no en número de personas impactadas, sí en número de impactos por persona y por temáticas (2 vs 1,8)”, recoge el estudio.

-- RTVE refleja mayor aportación sobre la España vaciada y el cambio climático. Atresmedia sobre discriminación e igualdad entre personas. Mediaset queda muy por debajo en todas las temáticas.

-- El aprendizaje y la activación para acometer algo nuevo domina en RTVE frente a su capacidad de promover cambios de opinión. En este último apartado (“qué televisión le ha ayudado a cambiar o formar una nueva opinión”), Atresmedia queda por encima de TVE. Mediaset vuelve a quedar en tercer lugar.

La percepción sobre la imparcialidad

Otro apartado en el que se centra la encuesta del Instituto IMOP insights se centra en cómo perciben los telespectadores los contenidos de TVE. La conclusión general es que “la pedagogía en la exposición de la información prima sobre la imparcialidad”.

El 68% de los entrevistados afirman que TVE aporta información de forma sencilla y accesible. Pero sólo un 51,4% entiende que esos contenidos le aportan “información en la que pueden confiar”.

Otras conclusiones

-- El estudio demuestra que “la necesidad de mejorar en entretenimiento es compartida de forma transversal”. Los encuestados de todas las edades coinciden en este punto.

-- No se percibe que RTVE funcione como herramienta de concienciación social. Sólo un 46,9% asegura que lo logra.

-- Los entrevistados también suspenden a RTVE en contribución a que la ciudadanía “desarrolle el sentido crítico”. Casi el 60% considera que no lo logra.

-- La audiencia exige de RTVE “mayor pluralidad de miradas sobre un tema y promover el pensamiento crítico”.

Corregir, afrontar, mantener, explorar

El estudio concluye aportando algunas sugerencias que, atendiendo a los datos del sondeo, RTVE debe corregir, afrontar, mantener y explorar en el futuro.

-- Corregir. Garantizar un tratamiento equilibrado en el tratamiento de la información. Comunicar objetividad, pluralidad… evitar sesgos en la información, permitiendo la comprobación y contrastación de los datos y ofreciendo distintas miradas sobre un problema. Reforzar la comunicación de la oferta de deportes minoritarios y avivar la esfera de entretenimiento, vitalizando la oferta para los jóvenes. Combinar géneros y formatos para satisfacer a los distintos miembros de la audiencia. Modernizarse e innovar en rostros y formatos. Reforzar los programas que aportan conocimientos y herramientas accionables para el público.

-- Afrontar. Tratar de mitigar la polarización social: fomentar el entendimiento, la empatía y el respeto. Desvincularse de la idea de adscripción al gobierno de turno. La fragmentación de la audiencia, aportando diversidad y buscando universalidad en formatos y soportes. Adaptar la oferta a las demandas del público. Poner el foco en temas que interesan a los jóvenes y llegar a ellos a través de las redes sociales: Youtube, Twitch… Ampliar los formatos para incorporar a los más jóvenes.

-- Mantener. Tono sosegado e inclusivo. Cobertura informativa nacional e internacional. Continuar con el talante pedagógico y accesible en la explicación de la noticia. Horarios infantiles y control de contenidos. Mantener la información sobre la realidad cotidiana de las distintas zonas de España, dando a conocer distintas costumbres y tradiciones. Mantener la singularidad cultural y el aprendizaje. Fomentar el impacto o repercusión en lo cotidiano de la audiencia.

-- Explorar. Comunicar RTVE Play. Utilizar a sus comunicadores y prescriptores para dar a conocer este servicio. Facilitar el acceso a RTVE Play y potenciar el desarrollo de una experiencia de usuario satisfactoria. Comunicar la oferta de los distintos canales y plataformas RTVE. Comunicación multicanal. Aprovechar los eventos singulares. Generar sinergias entre los distintos canales y plataformas RTVE, alimentar e impulsar la marca. Continuar con la estrategia de acercamiento emocional y referencial a los jóvenes. Sacar pecho de la relevancia que la sociedad otorga al medio público y liderar la construcción de un nuevo discurso que ponga en valor el emergente consumo híbrido del contenido en abierto.