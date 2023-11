Guerra en la prensa para cambiar el medidor de audiencias y volver a ComScore.

Tensión en la prensa digital. Según ha podido saber Confidencial Digital, varios de los principales medios de este país están barajando abandonar el actual medidor de audiencias que utiliza la prensa digital, GfKDam, y volver a las métricas de ComScore, el anterior medidor que fue sustituido a principios del año 2022.

ECD ha podido contactar con varios digitales ‘rebeldes’ que aseguran que las visitas actuales no son creíbles. Los datos que se están ofreciendo no se corresponden con la realidad, explican con crudeza.

Todavía no hay una decisión tomada pero, según explican, ya han trasladado en numerosas ocasiones su malestar a GfK Dam y no hay cambios. Por lo tanto, fuentes de Unidad Editorial, editora del diario El Mundo, señalan que “se están planteando prescindir” de GfK Dam porque no es fiable: “hay desbarajustes”.

Otras fuentes de esta misma compañía van más allá y admiten que están “muy descontentos”. Según sus propias palabras, “el ranking de GfK está a años luz de reflejar una fotografía de la situación real del mercado”, “así que lo adultera”.

De hecho, entienden que “los criterios que utiliza GfK para construir el ranking del tráfico de las webs de este país incentiva las prácticas más sucias”, “trampas que contribuyen a degradar el mejor periodismo”. Entre esos trucos que se estarían utilizando, explican, hay algunos como no medir el tráfico directo, “que es dónde está la verdad”, y contabilizar “el tráfico de páginas webs alquiladas”.

Durante estos meses, desde Unidad Editorial destacan que “ha habido varios ofrecimientos para sustituir a GfK como ComScore”. Con las herramientas que “ofrece ahora la tecnología”, apuntan, “habrá muchas opciones de mejorar el servicio que ofrece GfK”, que “ha sido una gran decepción y no ha estado a la altura de su prestigio internacional”.

Desde OkDiario confirman a Confidencial Digital que hay varios medios que “se quieren cargar Gfk Dam” y volver a ComScore a final de temporada ya que contabilizar “el tráfico de webs alquiladas” enfada a varios de los principales medios. The Objective añade, también en el bando de los disconformes, que esta estrategia permite “dar alas a los tramposos”.

Por otro lado, fuentes de eldiario.es señalan a ECD que “hay malestar en el sector porque nadie se cree los resultados del ranking actual”. No obstante, desde la dirección del digital se asegura que no saben si se “va a seguir o no con GfK”.

Otras versiones

Desde 20 Minutos, en cambio, consideran que “hay mucho ‘run-run’ sobre esta cuestión pero nada firme”. Estas acusaciones se deben, según su valoración, a que “ComScore está presionando mucho para volver a ser el medidor oficial” ya que “ahora toca renovar y hay la lógica presión”.

Otras fuentes de la dirección de este digital explican, no obstante, que “no hay ningún cambio realmente” en marcha aunque sí admiten “conversaciones sobre si añadir una medición más” al panel actual. Se trata de incluir “los usuarios que se generan a través de Youtube”.

En cualquiera de los casos, especifican, “cuando se cambió el medidor, se avisó con bastante tiempo de margen”, por lo que si ahora se aprobara un regreso a ComScore “no sería en ningún caso para enero de 2024”.

ECD ha consultado a otros medios como El País.com, El Confidencial.com, El Periódico de Cataluña y Vozpópuli, que han preferido no realizar declaraciones sobre esta cuestión. Por otra parte, también se ha contactado con El Español, líder de la clasificación de los medios más leídos de GfK Dam.

Fuentes de la dirección de El Español señalan a Confidencial Digital que son líderes “a la vez en GfK, en ComScore y en OJD, con tres metodologías diferentes”. Desde este digital señalan que los otros medios “se cargaron ComScore porque no les gustaba” los resultados que ofrecía y, además, también “se han dado de baja de OJD Interactiva para que nadie” pueda comparar sus datos con los de El Español “y ahora tampoco les gusta GfK”.

Por último, no sin cierta sorna, desde el digital que dirige Pedro J. Ramírez se afirma que “solo les falta promover un concurso” entre cuyas bases figure que El Español no pueda ser el líder”. “A los mejor pretenden eso”, explican con enfado. Un boicot en toda regla.

ECD ha preguntado por email a varios portavoces de GfK Dam por si querían realizar alguna valoración sobre este movimiento y las diferentes acusaciones que realizan importantes cabeceras. Al cierre de edición, no se ha recibido ninguna respuesta.