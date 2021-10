Javier Callejo vuelve como jefe de Deportes de Telemadrid un año después

Tras poco más de un año desde su salida, Javier Callejo está de vuelta en la radio y televisión autonómica madrileña. Así lo confirmaba este martes el gabinete de prensa de Radio Televisión de Madrid (RTVM), en un comunicado en el que destacaban que quieren cuidar del deporte de discapacitados y las mujeres deportistas.

Hacer que los deportistas sientan que los medios autonómicos son su casa

Confidencial Digital ha tenido la oportunidad de hablar con Callejo, que se mostraba muy alegre de volver a su cargo: "muy ilusionado, es muy importante esta nueva etapa". Vuelve al cargo que ocupó entre los años 2017 y 2020, y dirigirá también el informativo de deportes de mediodía.

En esta vuelta rápida a su cargo, llega con el plan claro: "La idea no es negociable. El deportista madrileño debe sentir que esta es su casa, y que aquí en Telemadrid y en Onda Madrid tiene un estadio de fútbol, una cancha de baloncesto, que tiene una pista de tenis... es decir, que esto forma parte de su vida como deportista".

Deporte femenino y discapacitado: los dos puntos fundamentales

-"Queremos recuperar la apuesta por las retransmisiones deportivas con especial atención al deporte femenino y al deporte de personas con discapacidad, fundamentalmente con el baloncesto en silla de ruedas". Esta es la promesa de Callejo con aquellos deportistas que muchas veces pasan menos desapercibidos.

Y no solo el deporte femenino y discapacitado de élite, sino también otras categorías: "Seguramente donde menos vamos a poner el foco es allí donde la repercusión está garantizada. ¿Vamos a dar fútbol femenino? Sí. ¿Vamos a dar fútbol femenino de élite? También. Vamos a dar fútbol femenino de categoría juvenil, por ejemplo".

También quieren dar un paso más y no quedarse centrados en el deporte rey: "Y no solo nos vamos a detener en el fútbol: vamos a dar voleibol femenino, balonmano femenino, baloncesto femenino, rugby femenino... La palabra femenino es la que va a marcar las retransmisiones de Telemadrid. La palabra discapacitado es la que va a marcar las retransmisiones de Telemadrid y de Onda Madrid".

Quieren diversidad de programas para cubrir todo tipo de deportes

-"Vamos a insistir en la recuperación, el fomento y la creación de programas independientes de distintas federaciones deportivas: que traten el fútbol con un análisis pormenorizado, el voleibol con un análisis pormenorizado". El objetivo es dar a conocer cada vez más deportes y más deportistas, para que "Telemadrid y Onda Madrid puedan servir de altavoz".

Y esto se va a reflejar también en los informativos: "Voy a retomar la presentación del informativo del mediodía, y es un poco pronto, pero va a haber novedades. Buscaremos que no tengan en la élite la única fuente de la que beber". El deporte más minoritario será el que quieran hacer destacar: "De la misma forma que otras retransmisiones y programas, los servicios informativos deben tener como reclamo a ese deportista desconocido, porque nosotros debemos hacernos eco de sus logros".

Esto, por supuesto, no llevará a que no se cubra la información, por ejemplo del fútbol masculino de élite, sino que no siempre será lo primero: "No estoy diciendo que en los servicios informativos obviemos que Mbappé puede fichar por el Real Madrid, pero si un madrileño o una madrileña de 16 años consiga una medalla de oro en taekwondo, o en escalada, o en snow, ese va a abrir los deportes de Telemadrid".

No es el proyecto de Javier Callejo

A pesar de que su mano sea la que guíe los cambios, Callejo quiere dejar claro que esto es mucho más que él: "Este no es el proyecto de Javier Callejo, este no es el proyecto de ningún presentador de Telemadrid, este es el proyecto del deporte madrileño".

Y por supuesto, esto se debe a que el centro de la noticia siempre ha de ser el deportista: "Va a ser así, porque al final al deportista le da igual quién presenta la noticia, lo que quiere es que salga su noticia. Yo abanderaré ese proyecto con orgullo, pero no soy el más importante ni muchísimo menos".