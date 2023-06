‘Joaquín, el capitán’: Proamagna registra un nuevo formato con el exfutbolista del Betis.

El 6 de junio se emitió en La Sexta un partido homenaje por la despedida de Joaquín. El mítico jugador del Betis colgabbotas y ponía fin a una carrera de más de 20 años en la élite. En el amistoso participaron exfutbolistas como Guti, Roberto Carlos, Iker Castillas o Sergio Ramos, además de personajes del mundo de la cultura como Alejandro Sanz, Niña Pastori, Bertín Osborne y Pablo Motos.

Este partido se celebró en el estadio del club verdiblanco, el Benito Villamarín, tuvo una audiencia del 10,8% y dio a La Sexta un 8,3% de audiencia: su mejor día en más de un año. Después de este éxito, el de la serie que narra su vida y ‘Joaquín, el novato’, la productora encargada de estos proyectos, Proamagna, se han propuesto crear nuevas fórmulas de entretenimiento semejantes para próximas temporadas.

Registro de 'Joaquín, el capitán'

Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes televisivas, la factoría —también es responsable de los espacios presentados por Bertín Osborne en Telecinco— ha inscrito el nombre de ‘Joaquín, el capitán’ en el registro mercantil.

Para que no les quitaran el nombre

Fuentes de la corporación consultadas por ECD señalan que llevan trabajando “desde hace tiempo” en “diferentes formatos con Joaquín” como protagonista. No obstante, aclaran que este nombre fue registrado únicamente para que no se lo quitaran, pero no tiene por qué ser el definitivo.

Normalmente, se registran varios nombres con estas nuevas propuestas a la espera de la decisión final del comprador. De comenzar los rodajes, la productora comenzaría a grabar el tercer formato de televisión sobre el exjugador.

Carrera deportiva

El jugador del Real Betis Balompié, Joaquín Sánchez, anunció su retirada de los terrenos de juego a los 41 años. Debutó con el primer equipo del Compostela el 3 de septiembre del 2000. Hace casi 23 años. Ha disputado casi 900 partidos oficiales de clubes, jugando en cuatro equipos: Betis, Valencia, Málaga y Fiorentina.

También ha vestido La Roja de la Selección Española de Fútbol 51 veces. En total, ha ganado tres títulos: una Copas del Rey con el Valencia en 2008 y dos más con el Betis. La primera en 2005 y la segunda la temporada pasada.