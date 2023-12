Lío en la Agencia EFE con dos nombramientos de Gabriela Cañas antes de su cese.

Confusión en la Agencia EFE sobre un grave asunto de reestructuración interna. Según ha podido saber Confidencial Digital, la destitución de Gabriela Cañas y la propuesta de Miguel Ángel Oliver para la presidencia han paralizado dos nombramientos recientes.

Fuentes de la agencia explican a ECD que unos días antes de ser cesada, Cañas nombró dos nuevos responsables de la sección de Nacional y Medio Ambiente. Pero estas personas no han podido asumir sus cargos. Hasta que no haya un nuevo presidente, no pueden tomar posesión de sus nuevos puestos.

Se trata de Patricia del Arce y Juan Carlos Gómez, respectivamente. La primera es una profesional con más de 25 años de experiencia en la agencia. En los tres últimos años estuvo trabajando como delegada de la Agencia EFE en Estados Unidos y previamente había trabajado información Política y Parlamentaria. Además, también trabajó como jefa de Macroeconomía y Laboral.

Por su parte, el nuevo responsable de Medio ambiente y Ciencia cuenta con más de veinte años de experiencia en la agencia, en los cuales se ha especializado en Latinoamérica. Fue responsable de mesa de Bogotá, coordinador de mesa en América y jefe de área de EFE TV. También fue cronista cultural y de actualidad.

Nombramiento de Miguel Ángel Oliver

Fuentes de la dirección de la Agencia EFE señalan que todavía no es efectivo el nombramiento del nuevo presidente y que Miguel Ángel Oliver se encuentra “en medio de un procedimiento” de designación.

De momento, el expresentador de Mediaset ha sido nombrado “consejero del consejo de Administración de la Agencia EFE”, el primer paso reglamentario. Posteriormente, el periodista tendrá que comparecer ante la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, momento que todavía no tiene fecha asignado.

Finalmente, en caso de que supere este trámite, el consejo de administración de la Agencia EFE tendría que validar el nombramiento de Miguel Ángel Oliver como nuevo presidente. Fuentes de la agencia piden en declaraciones a Confidencial Digital que “se respeten” los pasos a seguir “y no se dé por hecho su nombramiento”.