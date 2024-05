El equipo de RTVE para los Juegos Olímpicos no es paritario: solo hay 25% de mujeres-

RTVE no ha aplicado los criterios de paridad para los Juegos Olímpicos. En la última reunión del Consejo de Administración Rosana Romero y Carles González, responsables de Deportes de la Corporación, presentaron a los miembros de la directiva el plan de cobertura para los Juegos Olímpicos y la Eurocopa. Y saltó un dato que ha generado un intenso debate interno.

Entre los profesionales que formarán parte de la comitiva que viaja a París para cubrir las Olimpiadas hay un 75% de hombres y un 25% de mujeres. Como decimos, la presentación del plan tan poco paritario provocó una agria discusión.

Por una parte, una facción aseguró con contundencia que si sólo se habían incluido ese número de mujeres en el plantel para los Juegos es porque “no se habían presentado más” ni había candidatas interesadas en cubrir las Olimpiadas. Simple y llanamente, dijeron.

A este argumento, se configuró un frente que manifestó que este argumento de que las mujeres no quieren era una vil “excusa” para no buscar candidatas. “Es como cuando se dice que no hay voluntarios para ser corresponsales” en la Corporación, explicó un asistente a Confidencial Digital.

El debate se cerró con la intervención de la presidenta interina Concepción Cascajosa, que prometió una investigación interna para resolver este enfrentamiento. Habrá que ver si hay tiempo para solucionar este contratiempo.

Los Juegos Olímpicos, al completo

La 1, La 2, y Teledeporte ofrecerán 400 horas de emisión de los Juegos Olímpicos, que incluyen todas las disciplinas. También se retransmitirán las competeciones por los canales y emisoras de radio: RNE, RTVE Play y las redes sociales oficiales del grupo. En ese sentido se mejora la cobertura de la anterior cita olímpica, la de Tokio, al añadir La 2 a las cadenas que podrán emitir contenidos.

En total, RTVE dispone de una partida presupuestaria por importe de 105 millones de euros adicionales para este 2024 que permitirá dar cobertura a la celebración de los Juegos Olímpicos de París y a la Eurocopa de Alemania 2024. Esta cantidad ha sido proporcionada por el Gobierno en una partida extraordinaria debido a la prórroga de los presupuestos.

Por su parte, Max será el único operador de streaming que ofrecerá en España “cada momento” de los Juegos Olímpicos de París 2024 a través de sus plataformas. En total habrá nueve canales alimentados por el equipo de Eurosport para esta cobertura.