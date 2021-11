Los medios españoles podrán decidir qué noticias y cuántas se publicarán en Google News

Google News volverá a España a principios de 2022. Más de siete años después de que cerrase sus puertas en diciembre de 2014, el buscador reabrirá este portal tras el nuevo Real Decreto aprobado por el Gobierno de España, que transpone la Directiva Europea sobre derechos de autor.

Según ha podido conocer Confidencial Digital, este lanzamiento incluirá el impulso de la aplicación correspondiente para Android y para iOS, además del relanzamiento del portal news.google.com.

En el regreso de este portal, según explican a ECD fuentes de la compañía, cada medio informativo podrá controlar si sus titulares “aparecen o no en Google News”. En caso de que estén conformes con incluir sus contenidos, los editores de noticias podrán utilizar la herramienta Publisher Center para compartir sus noticias en Google News. No obstante, no sería necesario configurar la publicación en este centro de editores, puesto que el buscador puede encontrar y clasificar las noticias por sus procedimientos habituales.

Por el contrario, si un medio no desea aparecer en Google News, podrá bloquear el acceso al contenido de sus diferentes páginas webs sin que eso afecte a su indexación y clasificación en el buscador. Esta limitación será completamente personalizada según las necesidades del medio, que podrá decidir qué noticias y cuántas publicar en la página web de Google News diariamente.

Los periódicos, televisiones, digitales y radios españoles podrán poner los límites a la multinacional mediante “metaetiquetas”, con las que se indicará al buscador hasta donde puede llegar en las búsquedas, mediante la creación de archivos robots.txt y la introducción de especificaciones de la cabecera HTTP.

Primero, Google News. Después, Google News Showcase

El lanzamiento de Google News no vendrá solo. Además de este buscador gratuito en el que se agregarán las noticias de todos los medios dispuestos a colaborar, la empresa lanzará Google News Showcase, un programa de licencia de contenidos a través del cual Google pagará a los medios para que seleccionen los artículos periodísticos que aparecerán en historias de Google News y Discover.

Para poder participar en esta iniciativa, los editores españoles tendrán como requisito previo que colaborar con Google News y estar suministrando sus noticias, ya que el contenido de esta plataforma se muestra en este buscador o en Discover.

Según señala una portavoz de la multinacional a ECD, aunque ha habido varios editores españoles que se han mostrado interesados en participar en Google News Showcase, todavía no hay “ningún dato oficial sobre los medios españoles que han firmado contratos”.

Este movimiento es una apuesta más de Google por España. La empresa invertirá 535 millones en España durante los próximos cinco años para ayudar a la digitalización del país.