Movistar Plus+ despide al Mono Burgos tras su comentario sobre Lamine Yamal

Movistar Plus+ cesa al Mono Burgos tras su comentario sobre Lamine Yamal.

Decisión fulminante. Según ha podido saber Confidencial Digital, Movistar Plus+ ha decidido que no se va a volver a contar con los comentarios del Mono Burgos en sus retransmisiones tras los comentarios sobre Lamine Yamal en la victoria del F.C. Barcelona frente al PSG de este miércoles.

Los responsables de Movistar Plus+ se han reunido en la mañana de este jueves después de que ambos equipos y la UEFA no realizaran declaraciones a los profesionales de la casa, la plataforma que tiene los derechos audiovisuales de la retransmisión del partido, al final del mismo.

Fue el propio Ricardo Sierra el que explicó en directo este mismo miércoles que no iban a poder contar con ningún protagonista del encuentro:

-- “Entiendo que muchos espectadores esperaban que tuviésemos alguna conversación o entrevista con el Barça. Pero la UEFA, PSG y Barça nos han notificado que no nos iban a atender porque estaban tremendamente enfadados con un comentario que se ha vertido en nuestro plató durante la previa. Por tanto, no nos iban a hacer ninguna entrevista, no hemos estado afortunados”.

El comentario que realizó Germán Burgos sobre Lamine Yamal tuvo lugar, efectivamente, en la previa del partido. Mientras se mostraban imágenes del delantero dando toques en el calentamiento, el ex portero argentino declaró que, si no le va bien en el fútbol, el jugador “acaba en un semáforo”.

Cuando el comentario se hizo viral en redes sociales el que fuera segundo entrenador del Atlético de Madrid con Simeone pidió disculpas por sus palabras: “Ha sido un comentario sin tratar de herir a nadie. Si alguien se sintió ofendido pido disculpas públicas. En estas épocas hay que adaptarse a todo y en eso estamos”.

Comunicado de Movistar Plus+

Después de la retransmisión del partido, Movistar Plus+ distribuyó un comunicado en referencia a estos comentarios sobre la estrella del F.C. Barcelona. El texto decía lo siguiente:

“Movistar Plus+ pide disculpas públicas por los comentarios vertidos en uno de sus programas.

Con motivo de los desafortunados comentarios de uno de los colaboradores de Movistar Plus+ en la previa del partido de la UEFA Champions League entre el PSG-FC Barcelona sobre el jugador azulgrana Lamine Yamal, la plataforma pide disculpas públicamente.

Movistar Plus+ condena cualquier tipo de discriminación y no permitirá este tipo de comentarios de ninguno de los trabajadores ni colaboradores vinculados a la plataforma. Tras lo sucedido, la plataforma adoptará las medidas oportunas para garantizar que estos hechos no vuelvan a producirse”.