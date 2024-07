La productora de ‘La Voz’ ficha a Hugo Tomás como Productor Ejecutivo de Programas

Hugo Tomás, destacado ejecutivo del sector audiovisual, ha sido nombrado Productor Ejecutivo de Programas en ITV Studios Iberia, incorporándose el 1 de septiembre y reportando a Nathalie Garcia, CEO.

En su nuevo cargo, Hugo liderará la adaptación de formatos de ITV Studios, de reality shows, factuals, datings y concursos internacionalmente reconocidos, como Come Dine With Me, Love Island, The Chase o I’m a celebrity get me out of here!. También trabajará en la creación y desarrollo de producciones locales originales, en estrecha colaboración con Miguel Vila, Director Creativo.Hugo se une a la empresa desde MediaCrest, donde ha sido Jefe de Entretenimiento durante cuatro años, supervisando producciones como The Chase y Beat The Chasers de ITV Studios para TVE, The Floor para Antena 3 y Mapi para TVE.

Con una carrera en el entretenimiento de 25 años, Hugo tiene una experiencia inigualable en la adaptación de formatos, producción y experiencia internacional. Ha desempeñado un papel fundamental en el éxito de grandes franquicias internacionales en España como MasterChef, así como en La Isla de las Tentaciones, Maestros de la Costura o Perdidos en la Tribu, además de desarrollar propiedad intelectual local.

Hugo Tomás comenta: "Estoy emocionado de convertirme en uno de los miembros fundadores del equipo de ITV Studios Iberia; es un sueño hecho realidad. La fortaleza de la compañía y su extenso catálogo son realmente notables. Estoy entusiasmado ante la oportunidad de trabajar con Nathalie y el excepcional equipo que está formando. De hecho estoy ansioso por comenzar este viaje creativo y contribuir a nuestro éxito compartido."

Nathalie Garcia añade, "Estoy encantada de dar la bienvenida a Hugo a ITV Studios Iberia. Aporta una extraordinaria combinación de creatividad, pasión y experiencia que se alinea perfectamente con nuestra visión y objetivos. El perfil y el espíritu innovador de Hugo lo convierten en un complemento perfecto a nuestro equipo. Estoy segura de que contribuirá significativamente a nuestro éxito y mejorará nuestra creatividad."