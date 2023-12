‘La que se avecina’ no echa el cierre: la productora prepara más temporadas.

Este viernes se cuelga en Amazon Prime Vídeo el último capítulo de la temporada 14 de ‘La que se Avecina’. La mítica comedia se mantiene en un buen estado de forma y ha estado en lo más alto del ranking de la compañía.

Esta temporada tiene un total de ocho capítulos, de ochenta minutos de duración cada uno, una extensión considerablemente mayor que el resto de comedias en la actualidad. Ante las preguntas por este hecho, Alberto Caballero señaló en redes sociales lo siguiente:

-- “A estas alturas, teniendo otros formatos mucho más cómodos de escribir, y mejor pagados, el milagro es que sigáis teniendo LQSA. Siento si 8 capítulos os parecen pocos. Son 5 meses de escritura y 5 de rodaje. Cuando hacíamos 13 era porque no compaginábamos series”.

Falta por grabar

Este mensaje en redes sociales ha provocado bastante alarma entre los seguidores del formato y entre periodistas especializados que temen que sea el prolegómeno del fin de la serie. Nada más lejos de la realidad. Según señalan fuentes de Telecinco y Amazon Prime, este mensaje responde únicamente a las quejas “de que las temporadas de ocho capítulos son muy cortas”.

Las fuentes consultadas aseguran ante el revuelo generalizado que “a la gente le encanta la polémica”. Tal y como explican, estas palabras no suponen la despedida de nada y se tiene la firme intención de seguir adelante con el formato.

De hecho, la productora Contubernio va a grabar la temporada 15, capítulos que se van a grabar para que estén disponibles de cara al año que viene. Esta temporada ya estaba incluida en el acuerdo inicial para la renovación, que provocó también la salida del edificio de Montepinar.

Negociar otra temporada más

Después de la grabación de esta temporada de ‘La que se Avecina’ se abordará la siguiente fase: negociar otra renovación de los capítulos. En ese momento, se espera cerrar un nuevo acuerdo. Mientras tanto, la productora Contubernio debe afrontar otras producciones apalabradas con Netflix y con Movistar Plus+.