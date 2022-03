Qué cuenta Jesús Cintora en ‘No quieren que lo sepas’, el libro escrito tras su despido de ‘Las Cosas Claras’

Jesús Cintora, que dirigió la pasada temporada en TVE el programa Las cosas claras, y que salió de forma brusca cuando la cadena suprimió el espacio, ha escrito un libro denuncia, ‘No quieren que lo sepas’, que será presentado el 5 de abril presentará, en el Círculo de Bellas Artes.

La portada es ya un adelanto: una persona al que se pone un dedo en la boca para que no hable. Le acompañarán en la presentación dos de los tertulianos de ‘Las Cosas Claras’, Javier Aroca y Paloma Esteban, junto con Ignacio Escolar. Es el cuarto libro que Cintora publica con la editorial “Espasa”.

El periodista soriano cuenta que el escaso nivel, la mala gestión de nuestros políticos, ante el dominio intocable de los más poderosos, ha llevado a un preocupante encarecimiento del coste de la vida, al empeoramiento de servicios públicos como la sanidad, y a una intromisión en la justicia o los medios de comunicación, que viene de atrás, pero que se muestra inalterable.

Cintora sostiene que en lo troncal del sistema apenas ha habido cambios, y que sucumben quienes intentan introducirlos: escándalos del rey emérito, aparato judicial politizado, desigualdades económicas, puertas giratorias o concentración de medios.

Políticos callados

El presentador soriano cuenta a sus allegados que, tras quitarlo de TVE, han permanecido callados sobre su situación algunos de los políticos que, en cambio, pusieron el grito en el cielo cuando gobernaba Rajoy y lo quitaron de presentar ‘Las Mañanas de Cuatro’, que era otro éxito de audiencia.

Entonces, en 2015, sonaron en el teléfono de Jesús Cintora las llamadas de políticos como Pedro Sánchez, que lamentaban que gobernara el PP y dejara de presentar el programa de Cuatro. Ahora, con Sánchez como presidente, ni el líder socialista ni Yolanda Díaz o Pablo Iglesias le llamaron para lamentar que dejara de presentar en TVE.

García Ferreras

En el Gobierno actual molestaba que el periodista tratase temas como los del rey emérito o el precio de la luz, que ha seguido encareciéndose mucho más en meses posteriores. Fuentes cercanas a Cintora también señalan que Antonio García Ferreras tocó las teclas oportunas para que no le hiciera competencia.

“Soy periodista por contar lo que pasa -escribe-. Y simplemente contarlo puede ser revolucionario. Porque hay cosas que quieren que no se cuenten.

“Con el tiempo he aprendido que puede ser considerado inconveniente o rebelde aquel que se atreva a contar todo lo que ocurre, si eso incluye tocar a los considerados intocables. Contar lo que pasa es contar la verdad, aunque duela, pero si duele a quienes tienen poder o están acostumbrados a comprar y torcer voluntades, pueden reaccionar intentando eliminar al mensajero”.

“Y lo eliminan ellos o quienes medran cuidando a esos poderosos pensando en un intercambio de favores: yo le obedezco y él no me toca e incluso puede echarme una mano para ascender o protegerme. ¿Así funciona el tinglado? No siempre, pero en lamentables ocasiones, que son demasiadas, sí”.

Políticos que nunca han trabajado

El periodista cuenta que es “un libro con vocación de denuncia, de contar lo que está mal y debe mejorar”. En el entorno del presentador se preguntan cómo Cintora, con casi una veintena de matrículas de honor en su licenciatura universitaria, puede ser enviado al paro, pero hay dirigentes que no han cotizado fuera de la política y dirigen partidos y administraciones.

El periodista soriano reivindica en su libro el oficio desde abajo, empezando en el periodismo local, en medios pequeños, sus pinitos laborales en Soria, Navarra y Zaragoza, su paso por El Mundo y Radio Marca, sus tertulias en 13 TV, sus casi quince años en la SER -donde trabajó con Iñaki Gabilondo- y sus programas de televisión en Cuatro, la Sexta y TVE.