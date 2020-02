BMW amplía la gama electrificada con el nuevo BMW 330e xDrive Touring

BMW incrementa la importancia y atractivo de las versiones híbridas enchufables en el segmento medio premium con una gran ofensiva de modelos. En la Serie 3 de BMW, la gama de versiones electrificadas se ampliará en los próximos meses.

Tras el exitoso lanzamiento al mercado del nuevo BMW 330e Berlina (consumo de combustible combinado: 1,7 - 1,6 l/100 km; consumo eléctrico combinado: 15,0 - 14,8 kWh/100 km y emisiones de CO2 combinadas: 38 - 36 g/km*), el nuevo BMW 330e xDrive Touring estará disponible también a partir del verano de 2020 (consumo de combustible combinado: desde 1,8 l/100 km; consumo eléctrico combinado: desde 15,7 kWh/100 km y emisiones de CO2 combinadas: desde de 42g/km. Cifras provisionales*).

En todos los Serie 3 híbridos enchufables la última generación del sistema eDrive incrementa tanto su eficiencia energética como la autonomía eléctrica, así como su característico placer de conducción.

La instantánea entrega de potencia del motor eléctrico puede sentirse con rotundidad durante el inicio del movimiento y la aceleración, lo que contribuye particularmente a la gran celeridad en su respuesta.

El elevado contenido energético de las baterías de iones de litio de alto voltaje, que incorporan la última tecnología de celdas de batería, permite a los híbridos enchufables de la nueva Serie 3 de BMW desplazarse sólo con energía eléctrica y, por lo tanto, sin emisiones locales, con una autonomía máxima de entre 54 y 60 kilómetros en modo puramente eléctrico (cifras provisionales*).

De esta manera, el Grupo BMW continúa en la consistente persecución de su iniciativa modelo en el área de los vehículos eléctricos en 2020. Como pionera en el campo de la electromovilidad, la compañía ha vendido ya medio millón de vehículos con sistemas de propulsión puramente eléctricos o híbridos enchufables en todo el mundo hasta finales de 2019.

Para finales de 2021, el Grupo BMW tiene el objetivo de contar con más de un millón de vehículos electrificados en la carretera. Un cuarto de los vehículos vendidos por BMW Group en Europa estarán electrificados para 2021; una cuota que aumentará a un tercio para 2025 y a la mitad para 2030. BMW Group planea aumentar su oferta a 25 modelos electrificados para 2023.

‘The Power of Choice’: gran diversidad dentro de la gama de modelos híbridos enchufables

Con su estratégico enfoque el “Poder de la Elección” (“The Power of Choice”) BMW Group satisface las necesidades individuales de movilidad de sus clientes en todo el mundo. Un amplio espectro de tecnologías de propulsión, que incluye no sólo motores gasolina y diesel altamente eficientes, sino también sistemas puramente eléctricos e híbridos enchufables, da como resultado una oferta de modelos que se adapta a una amplia gama de requisitos legales y preferencias individuales.

La diversidad también aumenta continuamente en la gama de modelos eléctricos. Con los nuevos híbridos enchufables de la Serie 3 de BMW, los clientes ahora cuentan con opciones adicionales cuando necesitan compaginar sus deseos de movilidad sostenible con sus necesidades y preferencias personales.

La versión Touring electrificada combina máxima eficiencia con la gran habitabilidad que brinda su versátil carrocería. El empleo de la tecnología híbrida enchufable, en combinación con la tracción total inteligente, se adapta especialmente a la conducción sobre nieve, en zonas de montaña y al circular por campo.

Estreno del Touring híbrido enchufable

Desde verano de 2020 las ventajas de un sistema de propulsión electrificado estarán disponibles, por primera vez, en el modelo BMW con carrocería Touring. Combina el carácter progresivo de su sistema de propulsión con las probadas cualidades de un concepto de vehículo que une de forma particularmente atractiva el placer de conducir y la funcionalidad.

Su dinámico diseño se caracteriza por su larga línea de techo, las líneas dibujadas con precisión y sus poderosas superficies. En su versátil interior, el Touring híbrido enchufable ofrece exactamente el mismo nivel de confort en sus cinco asientos que las versiones con motores convencionales.

Mientras tanto, el volumen del maletero sólo se ve ligeramente reducido debido a la disposición de la batería de alta tensión, que para ahorrar espacio se aloja bajo los asientos traseros. Al abatir el respaldo de los asientos traseros,el espacio de almacenamiento puede ampliarse hasta 1.420 litros.

El sistema híbrido enchufable del nuevo BMW 330e xDrive Touring consta de un motor de gasolina de 2,0 litros y 4 cilindros con tecnología BMW TwinPower Turbo y una potencia de 135 kW/184 CV junto con uno eléctrico, integrado en la transmisión Steptronic de 8 velocidades, que aporta una potencia máxima de 83 kW/113 CV.

Su potencia conjunta es de 185 kW/252 CV, que puede aumentarse en 30 kW/40 CV adicionales durante 10 segundos con cargas especialmente altas. Este XtraBoost, que es de serie, está disponible en el modo SPORT, que puede activarse mediante el mando driving experience.

Éste, aumenta la potencia del sistema hasta 215 kW/292 CV, con lo que mantiene las características específicas de deportividad típicas de la Serie 3 de BMW. El par máximo del sistema híbrido enchufable del nuevo BMW 330e xDrive es de 420 Nm.

El XtraBoost también está disponible durante las maniobras de kickdown y tras cambiar en la palanca selectora de marchas a la posición M/S. Las características deportivas del nuevo BMW 330e xDrive Touring se subrayan aún más por una puesta a punto del sonido del motor de combustión más definido, una curva del pedal del acelerador más directa -pero a la vez precisa- y un programa de cambio específico para la transmisión Steptronic de 8 velocidades, que incluye reducciones como freno motor.

Con sus dos unidades de potencia, el nuevo BMW 330e xDrive Touring acelera de 0 a 100 km/h en 6,1 segundos (cifra provisional). Su velocidad máxima es de 220 km/h (cifra provisional). El motor de combustión sólo se pone en funcionamiento a velocidades más altas o con requerimientos de carga particularmente altos. Gracias a la innovadora tecnología de celdas, la batería de alta tensión de iones de litio del nuevo BMW 330e xDrive Touring cuenta con una autonomía en modo eléctrico de 55 kilómetros (cifra provisional*).

Eficiente y versátil: BMW eDrive en combinación con BMW xDrive

En el nuevo BMW 330e xDrive Touring (consumo de combustible combinado: desde 2,0 l/100 km; consumo eléctrico combinado: desde 17,8 kWh/100 km y emisiones combinadas de CO2: desde 46 g/km. Cifras provisionales*), la entrega de energía del motor eléctrico y del de combustión se combina con la tracción a las cuatro ruedas. De esta forma, BMW eDrive y BMW xDrive se compenetran para combinar una eficiencia ejemplar y una superior versatilidad.

A través de un embrague multidisco controlado electrónicamente, el sistema de tracción total inteligente distribuye la potencia de los motores de combustión y eléctrico entre las ruedas delanteras y traseras según sea necesario en cada momento.

Conectado en red con el DSC (Control Dinámico de Estabilidad), el sistema adapta la distribución del par con precisión en una fracción de segundo según lo requiera la situación de conducción. La distribución de la fuerza completamente variable asegura la máxima tracción y estabilidad de conducción sobre cualquier tipo de firme y condición climática.

El motor híbrido enchufable también contribuye a la conducción deportiva tanto de la berlina como del familiar. El nuevo BMW 330e xDrive Touring completa la aceleración de 0 a 100 km/h en 6,2 segundos, con una velocidad máxima de 214 km/h (cifras provisionales).

Con una autonomía en modo eléctrico de 55 kilómetros (cifra provisional*), las versiones híbridas enchufables con tracción total también ofrecen condiciones ideales para su uso exclusivo con energía eléctrica a diario por la urbe o para la mayoría de desplazamientos dentro de los límites de la ciudad.

Batería de alto voltaje de iones de litio con última tecnología de celdas

Los modelos híbridos enchufables de la nueva serie 3 de BMW deben su amplia autonomía eléctrica a los últimos avances en tecnología de celdas de batería. Sus baterías de iones de litio, diseñadas específicamente para cada modelo y fabricadas por BMW Group, tienen un contenido energético bruto de 12,0 kWh y una capacidad de 34 Ah.

En relación a su tamaño y peso, la batería de alto voltaje instalada en la actual generación proporciona un suministro de energía particularmente alto. Las celdas de batería fabricadas según las especificaciones de BMW Group tienen una capacidad de almacenamiento excepcionalmente alta.

La energía eléctrica almacenada en la batería de alta tensión también se utiliza para alimentar el sistema eléctrico del vehículo. Esto permite prescindir del alternador arrastrado por el motor de combustión, lo que aumenta aún más la eficiencia del sistema en su conjunto.

Un depósito de combustible de 40 litros garantiza una autonomía total adecuada para los largos desplazamientos, lo que pone de relieve las capacidades de estos híbridos enchufables como coches para viajar.

La batería de alto voltaje se carga de forma particularmente eficiente durante el viaje mediante la recuperación de la energía de frenada. Además, se puede cargar en enchufes domésticos convencionales con el cable de carga de serie.

Con este método, la batería completamente descargada puede cargarse hasta el 80% de su capacidad total en 4,2 horas. 5,7 horas es el tiempo necesario estimado para una recarga del 100%. Con un Wallbox BMW i estas operaciones de carga pueden completarse en 2,4 y 3,4 horas respectivamente. El enchufe de carga se encuentra tras una tapa separada en la aleta frontal izquierda del coche.

Amplio equipamiento de serie, con climatizador auxiliar

Todas las versiones híbridas enchufables del nuevo BMW Serie 3 están equipadas de serie con protección activa para peatones.

Al desplazarse en modo eléctrico a velocidades de hasta 30 km/h genera un sonido inconfundible, diseñado específicamente para los modelos BMW electrificados, que alerta a los demás usuarios de la vía sobre la llegada del coche que se aproxima sin perjudicar el confort acústico de los ocupantes del vehículo.

Además, el equipamiento de serie de los BMW Serie 3 con propulsión eléctrica incluye climatizador automático de tres zonas así como climatización auxiliar. Con temperaturas exteriores muy bajas, el interior también puede calentarse convenientemente antes de salir, incluso con un nivel de carga de la batería bajo.

La función de preacondicionamiento también permite enfriar el interior cuando se registran altas temperaturas en el exterior. El interior puede climatizarse remotamente desde un smartphone a través de BMW Connected.

El equipamiento de serie de las versiones híbridas enchufables de la Serie 3 de BMW también incluye paquete de retrovisores interior y exteriores y Control de Distancia de Aparcamiento, con sensores delante y detrás.

BMW Live Cockpit Professional, que también incluye el asistente personal inteligente BMW (BMW Intelligent Personal Assistant), además de sistema de navegación, Servicios Remotos, preparación para Apple CarPlay con duración ilimitada y Connected Music, completan la dotación de origen en los modelos electrificados. Como alternativa a la versión de acceso, se ofrecen los acabados Sport, Luxury o M Sport.

Además, prácticamente todo el equipamiento opcional disponible en los nuevos BMW Serie 3 Berlina y BMW Serie 3 Touring se ofrece en los híbridos enchufables.

Como la suspensión adaptativa M, que incluye la dirección deportiva variable y los frenos deportivos M, así como los innovadores sistemas de asistencia a la conducción para optimizar tanto el confort como la seguridad, desde el Driving Assistant Professional, que asiste sobre la dirección y la guía sobre el carril, hasta el asistente de aparcamiento (Parking Assistant), con cámara trasera y asistente de marcha atrás.

Otro equipamiento opcional disponible es el enganche para remolque que se extrae o retrae eléctricamente. Desde verano de 2020 la capacidad de remolque permitida para todas las versiones híbridas enchufables de la nueva Serie 3 de BMW será de 1.500 kilogramos.

Híbridos enchufables de BMW: con amplios beneficios en un uso cotidiano

Comparado con los propulsores tradicionales, los híbridos enchufables de BMW ofrecen a sus usuarios una amplia variedad de beneficios:

Ahorro: la conducción eléctrica en la ciudad tiene un coste inferior a cuando el coche se mueve con gasolina o diésel, si el vehículo se carga en casa o en el trabajo.

Siempre con la temperatura correcta en el habitáculo: la calefacción y aire acondicionado auxiliar forman parte del equipamiento de serie.

La frenada como beneficio: al pisar el pedal de freno la batería se recarga. En los coches convencionales, esto simplemente genera calor y consume frenos.

Lo mejor de ambos mundos: los híbridos enchufables ofrecen el placer de la conducción eléctrica en ciudad y el clásico placer de conducir de BMW en carretera.

A prueba de futuro: como los híbridos enchufables pueden moverse sin emisiones contaminantes, proporcionan acceso a muchas zonas restringidas al tráfico a vehículos eléctricos, así como privilegios de aparcamiento y ahorros en los peajes.

Mejora de la calidad de vida en las ciudades: al activar el modo de conducción eléctrico, los usuarios pueden contribuir a reducir las emisiones contaminantes y el ruido del tráfico en las ciudades.

CONSUMO Y EMISIONES DE CO2

BMW 330e Sedan (fuel consumption combined: 1.7 – 1.6 l/100 km; combined power consumption: 15.0 – 14.8 kWh/100 km; combined CO2 emissions: 38 – 36 g/km)

BMW 330e Touring (combined fuel consumption: from 1.7 l/100 km; combined power consumption: from 15.7 kWh/100 km; combined CO2 emissions: from 39 g/km, provisional figures)

BMW 330e xDrive Sedan (combined fuel consumption: from 1.8 l/100 km; combined power consumption: from 16.7 kWh/100 km; combined CO2 emissions: from 42 g/km, provisional figures)

BMW 330e xDrive Touring (combined fuel consumption: from 2.0 l/100 km; combined power consumption: from 17.8 kWh/100 km; combined CO2 emissions: from 46 g/km, provisional figures)