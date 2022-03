¿Cada cuánto tiempo cambiar las pastillas de freno?

Cambio de pastillas de freno: ¿cada cuánto tiempo se hace?

Al momento de comprar un coche nuevo, normalmente se gana en tranquilidad para muchos años, evitando tener que hacer desembolsos. Sin embargo, así que pasa el tiempo es habitual preguntarse cuándo hay que cambiar determinados componentes del coche.

Y es que, si bien es cierto que el cambio de neumáticos es uno de los más frecuentes, pero ojo, porque no es el único. A mayores de las ruedas, también debemos prestar especial cuidado a los frenos.

Que el coche frene bien es indispensable tanto para el día a día como para viajes largos. Asimismo, proporciona una mayor seguridad a los ocupantes. Así como un mejor confort evitando frenos en seco o el hecho de frenar “encima” de otros coches o de la llegada a una rotonda.

Por todo esto, las pastillas de freno son indispensables dentro del sistema de frenada del coche. Por ello, es importante saber cuándo hay que cambiarlas, para que este problema no nos coja de sorpresa. Además, proporcionan esa fricción necesaria a los discos de freno para que el coche se pare al accionar el pedal.

Es recomendable controlar el desgaste cada 20.000 km

La realidad es que no hay una cifra concreta de km para hacer el cambio de las pastillas o de los discos de freno. Es algo que depende mucho del coche y de uso. Sin embargo, sí es recomendable controlar el desgaste cada 20.000 km.

En este punto, también es importante conocer esos trucos que pueden acelerar el desgaste, para que no tengamos que enfrentarnos a este problema tan seguido y estar más al tanto. Por ejemplo, el hecho de acelerar y frenar bruscamente acelera el desgaste. Lo cual es mejor una conducción más controlada.

No obstante, las pastillas de freno delanteras no se desgastan igual que las traseras. De hecho, las primeras se desgastan con más facilidad, concretamente el doble. Por eso es importante tenerlo en cuenta, dado que el coche puede frenar bien en las ruedas traseras y no en las delanteras, poniendo en peligro a los ocupantes.

¿Cómo identificar el desgaste de las pastillas de freno?

Aunque es recomendable hacer un seguimiento cada 20.000 km para que no se nos pase y no ponernos en peligro, lo cierto es que en el día a día podemos escuchar sonidos que nos den pistas de que algo no va bien. Por ejemplo, es posible que se produzca un ruido chirriante al frenar el coche. Si esto ocurre, es que el disco de freno se está desgastando y que ya están por debajo de su nivel de seguridad. Aquí tienes que cambiar urgentemente las pastillas.

También puedes comprobar visualmente el espesor de las pastillas de freno. Las verás al sacar el neumático, en el sistema de frenado.

Otro truco que te confirma que ha llegado la hora de hacer el cambio, pasa por revisar el cuadro de mandos, dado que puede aparecer el testigo luminoso de ABS.

¿Cuánto tiempo lleva cambiar las pastillas de freno?

Por lo general, es un procedimiento que no supera los 30 minutos. Además, puedes adquirir el juego delantero o trasero según necesites en nuestra tienda online y recibirlo cómodamente en tu casa.

Asimismo, es considerado un proceso sencillo, por lo que vas a poder adquirir las pastillas de freno online y hacer el cambio directamente en tu casa o llevar la pieza al taller para que ellos hagan el cambio. En cualquiera de los casos, supone un importante ahorro.

Consejo tras hacer el cambio de las pastillas de freno

Cuando hagas el cambio, es importante que en los primeros 100 km que recorras utilices el freno de forma suave. Así garantizas una correcta vida útil de las pastillas, para que te duren más tiempo y la conducción sea más segura.

¿Te ha quedado alguna duda? Ahora que sabes identificar cuándo cambiar las pastillas de freno de tu coche, recuerda que en nuestra tienda encontrarás todo lo que necesites para hacerlo tú mismo. ¡Siempre al mejor precio!