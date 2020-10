El EQV de Mercedes-Benz: eléctrico, versátil e inteligente

El Mercedes-Benz EQV fabricado en Vitoria es el primer monovolumen Premium con propulsión completamente eléctrica y ya lo podemos ver circulando por las ciudades españolas. El EQV combina la versatilidad de la Clase V con los beneficios que le aporta su condición de cero emisiones locales.

Además, el EQV forma parte de un ecosistema de movilidad eléctrica con navegación inteligente que incorpora gestión activa de la autonomía y servicios y aplicaciones basados en la nube. La unidad de control central es el sistema de infoentretenimiento MBUX (Mercedes-Benz User Expereience).

El EQV también establece el punto de referencia en su segmento, con una autonomía de hasta 418 kilómetros (consumo 26,4-26,3 kWh/100 km y emisiones de CO2: 0 g/km ciclo combinado NEDC) y su amplio espectro de uso, que cubre una amplia variedad de las necesidades de los clientes.

Debido a que la batería está instalada bajo el piso, un emplazamiento donde ahorra espacio, está protegida y es beneficiosa para su centro de gravedad, el EQV ofrece el mismo nivel de versatilidad y funcionalidad interior que su hermano con motores de combustión, el Clase V.

Puede acomodar hasta ocho personas en múltiples configuraciones y cuenta con una gran y flexible capacidad de equipaje con hasta 1.410 litros. El EQV es una solución ideal para las familias y para el ocio, así como para su uso como vehículo de representación de empresa o como servicio de transporte VIP y transfer de hoteles.

El monovolumen eléctrico se produce en Vitoria (España), en la misma línea que el Clase V de propulsión convencional para facilitar la producción flexible en respuesta a la demanda de los clientes.

Además de su alto nivel de funcionalidad, el EQV también es divertido de conducir, con un par máximo de 362 Nm que ofrece un excepcional empuje. El motor eléctrico tiene una potencia máxima de 150 kW (204 CV) lo que permite que el EQV no sólo sea suave y silencioso de conducir, sino también extremadamente ágil, sobre todo debido a su bajo centro de gravedad.

La electricidad es suministrada por la batería de iones de litio refrigerada por agua, con una capacidad útil de 90 kWh (100 kWh capacidad instalada).

Para una conducción aún más suave, se ofrece opcionalmente la suspensión neumática AIRMATIC con control de nivel automático. Tiene la capacidad de aumentar la distancia al suelo según sea necesario y de disminuir su altura a velocidades elevadas, lo que reduce la resistencia y, por lo tanto, impacta positivamente en el consumo de electricidad y la autonomía.

Inteligencia Eléctrica

El EQV forma parte de un ecosistema de movilidad eléctrica que ayuda al conductor a llegar a su destino sin sufrir la ansiedad por la autonomía. La clave de esto es el innovador sistema de infoentretenimiento MBUX y la aplicación Mercedes me.

Todas las pantallas y configuraciones específicas EQ se controlan a través de la pantalla táctil de alta resolución de 10,25 pulgadas usando el menú MBUX EQ. Por ejemplo, los usuarios pueden activar la pre climatización, adaptar los ajustes de carga y manipular el sistema de navegación con inteligencia eléctrica, así como las funciones Mercedes me Charge.

La Inteligencia Eléctrica comienza tan pronto como el usuario empieza a planificar un viaje, ya sea a través del MBUX en el propio vehículo o previamente a través de la aplicación Mercedes me.

Esto significa que se puede planificar un día en familia desde la mesa mientras se desayuna simplemente con seleccionar el destino y la hora de salida deseada para la pre climatización, lo que permite que el EQV esté a una temperatura agradable antes de iniciar la marcha.

Al comienzo del viaje, el MBUX actualiza la ruta enviada al vehículo por la aplicación en base a múltiples factores, como: el tráfico en ese momento y los datos meteorológicos, la topografía de la ruta, la autonomía actual y los puntos de carga disponibles.

Planificación de ruta inteligente

El sistema de navegación inteligente selecciona la ruta optimizada con pocas paradas para cargar y tiempos de carga cortos. También tiene en cuenta la duración prevista para la carga, dando prioridad a las estaciones de carga rápida y también prepara la batería para el proceso de carga.

Durante el viaje la autonomía restante se actualiza constantemente. El sistema reacciona inmediatamente a los cambios que tienen un impacto sobre el consumo, como por ejemplo cuando el conductor cambia su estilo de conducción. La pantalla "Autonomía en el mapa" proporciona una planificación de ruta sencilla y fiable tanto para los clientes particulares como para las empresas. El conductor, de un vistazo, comprueba la autonomía restante.

Carga cómoda

El EQV equipa de serie la opción de carga por corriente alterna (CA) en el hogar o en estaciones de carga públicas con hasta 11 kW, así como con corriente continua (CC) en puntos de carga rápida, con hasta 110 kW.

La función de carga rápida facilita que, por ejemplo, los conductores de taxis o transporte rápido de pasajeros puedan cargar con frecuencia entre trayectos o mientras se prepara el vehículo sin perder tiempo. También es posible definir el nivel de carga en el que el vehículo recomienda la siguiente parada de carga, o la autonomía que desea que le quede al llegar al destino.

Mercedes me Charge proporciona acceso a los puntos de carga públicos de más de 300 compañías, incluidos los puntos de carga rápida IONITY. Antes de que comience la carga, los clientes registrados se identifican a través del MBUX, la aplicación Mercedes me o con la tarjeta Mercedes me Charge; todo lo demás, incluido el pago, se gestiona automáticamente.

Eficientes programas de conducción y recuperación

La recuperación de energía al frenar y por inercia al desacelerar asegura una conducción optimizada y eficiente. La intensidad de la recuperación se puede configurar a través de las levas emplazadas tras el volante. Los conductores pueden elegir entre cinco niveles de recuperación:

En D Auto, el EQV adapta el nivel de recuperación de forma dinámica y predictiva entre 0 y -2 m/s², en base a los datos proporcionados por los asistentes de seguridad, cámara y navegación.

En D +, el EQV se desplaza sin recuperación (0 m/s2).

En D, el EQV desacelera con una fuerza de recuperación comparable a la del freno motor convencional (-0,6 m/s2).

En D -, la fuerza de recuperación aumenta a -1,5 m/s2.

En D - -, el motor eléctrico entrega su fuerza de recuperación máxima de -2 m/s2. En este modo se puede utilizar la llamada "conducción con un único pedal".

También hay cuatro programas de conducción para ayudar a elegir entre el máximo confort y la máxima autonomía:

El modo C estándar proporciona la potencia máxima de 150 kW y un par de 362 Nm junto a unas altas prestaciones de calefacción y aire acondicionado.

El modo E ofrece buena calefacción y aire acondicionado, autonomía optimizada y una potencia máxima de 100 kW (150 kW con kickdown) con un par máximo de 293 Nm.

El modo E + está configurado para conseguir la máxima autonomía. La potencia máxima es de 80 kW (150 kW con kickdown) y el par de 293 Nm. La eficacia de la calefacción y el aire acondicionado se reducen considerablemente.

El modo S proporciona la máxima respuesta para una conducción deportiva. Ofrece 150 kW y un par máximo de 362 Nm combinado con una rápida respuesta del pedal del acelerador y potente calefacción y aire acondicionado.

Los vehículos equipados con AIRMATIC también disponen de la función Lift, que eleva el vehículo a bajas velocidades para una mayor distancia al suelo.