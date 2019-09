Ford revela el Puma Titanium X de altas prestaciones con características de confort y comodidad premium

Ford muestra hoy por primera vez el estiloso modelo de altas prestaciones Ford Puma Titanium X, adelantándose a su debut público en el Frankfurt Motor Show que se celebrará en Alemania la próxima semana.

Con ánimo de resaltar las tecnologías de confort y seguridad de primera calidad de este crossover de inspiración SUV, el nuevo Puma Titanium X es el primer modelo de Ford que cuenta con fundas de asiento intercambiables y lavables que ayudarán a los clientes a mantener la sensación de interior de primera categoría como nuevo; así como que es el primero en su segmento que ofrece asientos con masaje lumbar para una comodidad máxima en movimiento.

Entre las novedosas y sofisticadas tecnologías incluidas de serie en este modelo se pueden encontrar la recarga inalámbrica para dispositivos smartphone, portón trasero con apertura manos libres, y sistema de sonido B&O de primera categoría. El Puma Titanium X también incorpora algunos detalles y acabados en exteriores e interiores que terminan de completar el seductor diseño del modelo.

"Al igual que en el nuevo Ford Puma ST-Line X que revelamos hace algunos meses, nuestro nuevo modelo Ford Puma Titanium X tiene identidad propia", comentó Roelant de Waard, vicepresidente de Marketing, Ventas y Servicios de Ford Europa. "Tecnologías estándar que normalmente las vemos solo en los grandes coches de ejecutivo proporcionan un extraordinario confort a los clientes de crossovers compactos".

El nuevo Ford Puma combina un diseño exterior deslumbrante, el mejor espacio de carga de su clase, y una sofisticada tecnología de motor mild hybrid para los clientes en Europa.

Estilo y especificaciones premium

Que las especificaciones premium sean el estándar hace que el segmento de crossover compactos alcance un nuevo nivel de lujo, permitiendo que los clientes del Puma Titanium X experimenten unas condiciones de conducción desde una posición más elevada y que aporta mayor confianza con un confort sin precedentes.

Las fundas de asiento extraíbles y lavables integran un elegante sistema de cremalleras que permiten ser quitadas con mucha facilidad utilizando solo una mano. Estas fundas a "prueba de familias" hacen que sea más sencillo que nunca su limpieza cuando se cae un zumo o nuestra mascota deja el asiento lleno de pelos, ayudando a mantener el interior del vehículo siempre como el primer día. Además, fundas de repuesto opcionales, ofrecerán una amplia variedad de posibilidades de personalización.

Otra de las novedades en los asientos es el masaje lumbar en los asientos delanteros que ayuda a activar los músculos sobre la marcha y contribuye a que los viajes sean más relajantes.

Basta con pulsar un botón para activar los tres cojines de masaje en los asientos ajustables electrónicamente y que permiten elegir la dirección de rotación y la intensidad del masaje entre los tres niveles disponibles. Los cojines inflables también activan el ajuste incremental de las zonas superior, central e inferior del respaldo del asiento -ayudando al conductor y al pasajero delantero a ajustar la posición de su asiento para una mayor comodidad.

El interior del Puma Titanium X cuenta con volante con efecto cuero, y apliques imitando madera alrededor del panel de instrumentos y la consola central, así como inserciones de tejidos actuales en los interiores de las puertas.

"Queríamos que entrar en el Puma Titanium X fuese tan agradable y reconfortante como entrar en casa, así que utilizamos colores, detalles y una ejecución de los acabados del interior que reflejasen ese ambiente", comenta Sonja Vandenberk, Jefa de diseño de colores y materiales de Ford Europa.

Las sofisticadas tecnologías incluidas ayudan al conductor y los pasajeros a permanecer conectados en la carretera. Un dispositivo de carga inalámbrico bajo la consola central permite recargar los smartphones compatibles sin la necesidad de tener cables de carga enchufados - liberando así los dos puertos USB del Puma.

Los dispositivos pueden permanecer conectados vía Bluetooth al sistema de comunicaciones y entretenimiento estándar Ford SYNC 3 mientras que están cargándose, permitiendo a los conductores del Puma controlar el sonido, la navegación y los smartphones conectados utilizando comandos de voz muy sencillos.

El sistema ofrece sin ningún coste extra compatibilidad para el uso de Apple CarPlay y Android Auto™, con un sistema de sonido de 575 vatios de extraordinaria calidad compuesto por una combinación de 10 altavoces B&O que se ajustan dinámicamente para asegurar una experiencia de audio envolvente sin importar qué asiento se ocupe.

Otras de las características estándar de confort y comodidad que también incluidas son el control de temperatura electrónico automático de doble zona, el limpiaparabrisas con sensor de lluvia y los sensores de aparcamiento traseros.

El exterior del nuevo Puma Titanium X ofrece una distintiva y carismática interpretación del Puma en una impactante versión SUV y con una silueta que es reconocible de manera inmediata. Pronunciadísimos pasos de rueda -resultado de la optimización de la arquitectura del chasis y rodada del Ford B- que son cubiertas con exclusivas llantas de aleación de 18 pulgadas y 10 radios en color Gris Perla.

La evocadora superficie y el expresivo morro del Puma le da una identidad propia con acabados en esmalte brillante negro diferenciales y detalles cromados en la rejilla de panal delantera del modelo Titanium X, y para los embellecedores de los faros antiniebla que están integrados en las funcionales entradas aerodinámicas delanteras.

Los faldones laterales cuentan con las mismas características, mientras que el difusor trasero y el protector inferior tienen detalles en gris metálico. Del mismo color que la carrocería del coche, los retrovisores térmicos incluyen intermitentes y luces de iluminación del suelo que iluminan el suelo cuando se abre la puerta.

Tecnología Mild hybrid

Los conductores del Puma estarán entre los primeros en disfrutar de la sofisticada arquitectura mild hybrid de Ford, diseñada con el fin de mejorar la eficiencia del combustible: es el complemento perfecto para el comportamiento dinámico, líder en su categoría, de este crossover.



La técnica EcoBoost Hybrid optimiza el motor de gasolina 1.0 EcoBoost con un arrancador/generador por correa integrado (BISG, en sus siglas en inglés) de 11,5 kW. Este sistema permite la recuperación y el almacenamiento de la energía que normalmente se pierde durante las frenadas y deceleraciones; con ella se carga una batería de iones de litio de 48 V refrigerada por aire.

El BISG también actúa como propulsor, integrándose con la mecánica tricilíndrica de baja fricción y utilizando la energía almacenada para proporcionar un extra de par durante la conducción normal y en la aceleración, además de hacer funcionar los dispositivos eléctricos secundarios del vehículo.

Con variantes de 125 y 155 CV, el sistema mild hybrid, inteligente y autorregulado, puede también emplear la batería para proporcionar par, reduciendo la carga de trabajo exigida al motor de gasolina: con esto se consigue una mejora de hasta el 9% en la eficiencia del combustible, según los análisis WTLP. Asimismo, puede suplementar el par que viene de la mecánica con el fin de mejorar la actuación del Puma.

Asistentes que generan confianza

Las tecnologías de asistencia a la conducción diseñadas para hacer que la experiencia de conducir un Puma Titanium X resulte más cómoda, menos exigente y más segura, incluyen el asistente de mantenimiento de carril de Ford mejorado con la funcionalidad de detección del borde de la carretera.

A través de esta, el sistema puede reconocer donde termina la carretera pavimentada y se convierte en una zona por la que no debería pisar el coche, como una superficie blanda o una cuneta con gravilla o hierba, y así acciona el sistema de corrección en la dirección del volante para prevenir que el vehículo derrape fuera de la calzada.

Además, el asistente de pre-colisión con detección de peatones puede detectar gente que está en la carretera o cerca de ella un poco más adelante, o que podrían cruzarse en el trayecto del vehículo.

El sistema se ha diseñado para reducir la gravedad de algunas colisiones frontales en las que se ven envueltos vehículos y peatones, o para ayudar a los conductores a evitar determinados impactos. Puma cuenta con una versión mejorada de la tecnología con una cámara con ángulo de visión más amplio que ayuda a seguir mejor los movimientos de los peatones.

El nuevo Puma cuenta con control de crucero adaptativo con Stop & Go, la tecnología de reconocimiento de señales de tráfico y tecnología de centrado en el carril, a las que se une el nuevo sistema de información sobre peligros locales. Habilitada gracias al módem de a bordo FordPass Connect, la tecnología informa a los conductores sobre situaciones peligrosas que se estén dando en ese momento en la carretera, incluso aunque el accidente no sea visible porque haya una curva en la carretera u otros vehículos lo estén tapando.

"Puma cuenta con una enorme variedad de tecnologías que no tienen precedente en su segmento", afirma Norbert Steffens, ingeniero jefe del programa Puma. "Desde la carga inalámbrica al Sistema de Stop & Go todo está diseñado para encajar sin fisuras en las vidas de los propietarios y hacer que conducir un Puma sea una experiencia intuitiva y que no requiera ningún esfuerzo".

Detalles prácticos e innovadores

El nuevo Ford Puma ofrece un espacio de carga trasero de 456 litros, líder en su segmento, y soluciones de almacenaje innovadoras; se han diseñado para dar respuestas prácticas a los problemas del día a día. Así, con los asientos traseros plegados, el Puma puede acoger una caja de 112 cm de longitud, 97 de anchura y 43 de altura.

Por otra parte, la nueva Ford MegaBox (desarrollada para ajustarse y superar las exigencias de los clientes en cuanto a un espacio práctico para el equipaje) proporciona un volumen de almacenamiento profundo y versátil, capaz de acomodar dos bolsas de golf colocadas de pie.

Con la tapa puesta, este espacio puede ser utilizado para guardar equipamiento deportivo sucio o botas de agua embarradas. El revestimiento sintético de la Ford MegaBox y su sistema de drenaje hacen sencillo limpiarla con agua.

Cargar el maletero del Puma es más sencillo gracias a que introduce por primera vez en su segmento la tecnología de apertura manos libres en el portón trasero que permite abrirlo con un simple gesto de patada bajo el paragolpes trasero, mientras que el propio portón cuenta con un estante para paquetes que se mueve automáticamente quitándose del medio, y asegurando un acceso sin obstáculos a la zona de carga del maletero.

"Durante el proceso de desarrollo, nuestro objetivo siempre fue ofrecer un grado de practicidad sin precedentes y un maletero que resultase eficiente en un compacto", añade Steffens. "El exclusivo Ford MegaBox y el estante para paquetes son ejemplos del pensamiento innovador que nos ha ayudado a ofrecer flexibilidad sin comprometer en ningún momento el seductor y exclusivo diseño del Puma Titanium X".

Android y Android Auto son marcas registradas de Google Inc.

Ford Puma EcoBoost Hybrid 125 PS CO2 prevé emisiones de 124 g/km, y eficiencia de combustible de 5.4 l/100 km

Ford Puma EcoBoost Hybrid 155 PS CO2 prevé emisiones de 127 g/km, y eficiencia de combustible de 5.6 l/100 km

Los consumos energéticos declarados, las emisiones de CO2 y la autonomía eléctrica se miden de acuerdo con los requisitos y especificaciones técnicas de los Reglamentos Europeos (CE) 715/2007 y (CE) 692/2008 en su última modificación. El consumo de combustible y las emisiones de CO2 se especifican para una variante de vehículo y no para un solo coche.

El procedimiento de prueba estándar aplicado permite la comparación entre diferentes tipos de vehículos y diferentes fabricantes. Además de la eficiencia de combustible de un coche, el comportamiento al volante y otros factores no técnicos juegan un papel importante en la determinación del consumo de combustible/energía, las emisiones de CO2 y la autonomía eléctrica de un coche. El CO2 es el principal gas de efecto invernadero responsable del calentamiento global

A partir del 1 de septiembre de 2017, algunos vehículos nuevos serán homologados según el Procedimiento Armonizado Mundial de Pruebas de Vehículos Ligeros (WLTP) de acuerdo con (UE) 2017/1151, modificado en último lugar, que es un nuevo procedimiento de prueba más realista para medir el consumo de combustible y las emisiones de CO2.

A partir del 1 de septiembre de 2018, la WLTP sustituirá completamente al Nuevo Ciclo de Conducción Europeo (NEDC), que es el procedimiento de prueba actual. Durante la eliminación de NEDC, el consumo de combustible de la WLTP y las emisiones de CO2 están siendo correlacionadas con NEDC. Habrá alguna variación con respecto a la economía de combustible y las emisiones anteriores, ya que algunos elementos de las pruebas se han alterado, es decir, el mismo coche podría tener un consumo de combustible y emisiones de CO2 diferentes.