Jeep Renegade 1.0T 4x2 Limited: el valor de la experiencia

A un fenómeno imparable como el de los SUV o todocamino, es lógico que un fabricante especializado en la producción de vehículos todoterreno y con casi 80 años de experiencia a sus espaldas, como es Jeep, de cumplida respuesta. Pero con una diferencia fundamental con respecto al resto de marcas que se han subido recientemente al carro de los todocamino, la citada experiencia en el sector del 4x4. En Jeep siempre han tenido la certeza de que para crecer era necesario diversificar la gama, lo que inevitablemente significaba entrar en la órbita de los SUV o todocamino, que tan de moda están. Sin embargo teniendo en cuenta todo su saber hacer en el mundo del 4x4, también resulta lógico que se exija más a los SUV de Jeep que a los de otros fabricantes, aunque dejándose llevar por las tendencias, por las exigencias del mercado, en su actual gama todos los modelos cuenten con tracción delantera (4x2), como éste que nos ocupa, el Jeep Renegade 1.0T 4x2 Limited.

Y es que el Jeep Renegade tiene que competir con una auténtica legión de competidores con tracción a las ruedas delanteras y marcada vocación asfáltica, como es el caso de los Renault Captur, Seat Arona, Skoda Kamiq, Peugeot 2008, Suzuki Vitara, Nissan Juke o Kia Stonic. Lanzado en 2014 para competir en el reñido segmento B de los SUV, tampoco ha renegado para nada del legendario ideario de su familia. Partiendo de la base que al público objetivo de los todocamino les gusta la estética todoterreno y una carrocería más alta que la de un turismo, también es cierto que la evolución de los gustos ha ido derivando hacia una interpretación más asfáltica e, incluso, urbanita de este tipo de vehículos que hace que algunos SUV parezcan más bien turismos compactos sobreelevados. Un fenómeno que sobre todo se observa en el segmento B SUV. Ahora bien, de lo que no cabe la menor duda es que aquellos usuarios que sientan pasión por la auténtica estética todoterreno tienen en el Jeep Renegade la opción que más se aproxima a su gusto.

Diversas mejoras y retoques en el diseño

El Jeep Renegade sufrió una actualización hace un año, en la que introdujo algunas mejoras. Entre ellas destaca la entrada en escena de una nueva familia de propulsores turboalimentados de gasolina. Estos motores, de pequeña cilindrada, gran rendimiento, con un consumo hasta un 20% inferior con respecto a los que sustituyen y tremendamente respetuosos con el medio ambiente son, el T3 1.0 de 3 cilindros en línea y el T4 1.3 de 4 cilindros en línea. Están construidos totalmente en aluminio, cuentan con inyección directa y sobrealimentación mediante turbocompresor, además de montar un filtro de partículas. Los dos cumplen con la norma medioambiental Euro 6D. El 1.0 tiene una cilindrada de 1 litro y desarrolla una potencia de 120 CV. Ofrece un funcionamiento silencioso, muy agradable, que le hace especialmente apetecible tanto para un uso urbano como para viajes por carretera. El 1.3 con 1,3 litros de cilindrada desarrolla 150 CV. En lo que respecta a las transmisiones, el 1.0 lleva acoplada una caja de cambios manual de 6 velocidades y tracción delantera, mientras el 1.3 de 150 CV monta un cambio automático de doble embrague de 6 marchas, contando asimismo con tracción delantera.

Las modificaciones a nivel de diseño exterior se centran en algunos pequeños cambios que le acercan todavía más a su poderoso hermano, el Jeep Wrangler. Con su característica parrilla de siete ranuras verticales, el frontal acoge unos novedosos a la par que sofisticados faros de led redondos, que asimismo incluyen un vistoso anillo de led para la función de luz diurna.

Detrás, las ópticas de led en forma de “X” también evocan a las del Wrangler. No podían faltar los tradicionales pasos de rueda trapezoidales, toda una institución en Jeep. Con respecto a las llantas se proponen varias medidas, hasta 19 pulgadas.

En el interior, el sistema multimedia Uconnect de cuarta generación cuenta, en función del nivel de acabado, con pantalla táctil de 5, 7 u 8,4 pulgadas, y para que los usuarios estén conectados integra Apple CarPlay y es compatible con Android Auto. Hay tres niveles de equipamiento: Sport, Longitude y Limited, complementados con la edición especial Night Eagle.

Muy confortable y bien equipado

El motor de gasolina de acceso, el 1.0 de 3 cilindros en línea y 120 CV, se combina con el nivel de acabado alto, Limited, para configurar un interesante modelo. Se trata del Jeep Renegade 1.0T 4x2 Limited. Con un precio de 25.750 euros sin aplicar ningún tipo de descuento, se perfila muy adecuado para aquellos usuarios tranquilos que no exigen una respuesta inmediata a la hora de acelerar. Su motor ofrece un sedoso funcionamiento, sin vibraciones, además va muy bien aislado. En el habitáculo se perciben más los ruidos aerodinámicos, propios del formato cuadrado de la carrocería. El rodar del coche es muy confortable, y las prestaciones que ofrece, 185 km/h y 11,2 s para pasar de 0 a 100 km/h, resultan suficientes para una gran mayoría de conductores. Únicamente si se viaja con el coche cargado o se circula por zonas con muchas pendientes, conviene tener en cuenta que hay que ser consecuentes con el uso del cambio y bajar de marcha a la hora de, por ejemplo, acometer ciertos adelantamientos. Por cierto, solo está disponible con un cambio manual de 6 velocidades, de preciso manejo, que invita a usarlo sin pereza, mientras la tracción es a las ruedas delanteras (4x2). El consumo medio homologado es 5,9 l/100 km, pero en condiciones de uso normales puede establecerse entre 7,5 y 8 l/100 km.

El habitáculo se beneficia de las formas cuadradas de la carrocería, sobre todo las plazas traseras, que gozan de una generosa cota de altura y disponen de mucho espacio para las piernas. Por otro lado, el acceso está muy bien resuelto gracias al amplio ángulo de apertura de las puertas.

El volumen del maletero, 351 l, ampliable a 1.297 l con el asiento trasero abatido, se encuentra en la media de su segmento, pero destaca por unas formas totalmente cúbicas, lo que permite su total aprovechamiento. En lo que respecta al equipamiento de serie, uno de los grandes atractivos de este modelo es la generosa dotación que contempla el nivel de acabado superior (Limited).

Entre los elementos más importantes, cabe destacarse: los faros de led, pilotos traseros de led, llantas de 17 pulgadas, climatizador automático, cuadro de instrumentos con pantalla TFT a color de 7 pulgadas, navegador, sistema multimedia Uconnect 7.0 con pantalla táctil de 8,4 pulgadas, aviso de colisión frontal, asistente de mantenimiento de carril, control de crucero adaptativo, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, etc.

Novedades en la gama Jeep Renegade 2020

Pero si hace un año que la gama Jeep Renegade se renovó, de cara al 2020 introduce sustanciosas novedades en tecnología, sobre todo en los apartados de conectividad y seguridad. Así, el Renegade se convierte en el primer modelo del Grupo FCA en Europa que monta Uconnect Box para tener acceso a nuevos servicios y la nueva aplicación para móvil My Uconnect. Uconnect Box proporciona conectividad a bordo del vehículo y permite compartir datos con otros dispositivos, pudiéndose actualizar online como cualquier otro dispositivo digital. Además se encuentra disponible en tres niveles de categorías de servicios: Básica (activada de fábrica), Estándar (debe ser activada por el cliente) y Opcional. Las dos primeras se ofrecen como equipamiento de serie, mientras la Opcional se oferta bajo pedido. Cada categoría presenta un conjunto de paquetes de servicios en función de las preferencias o necesidades del cliente.

Así, por ejemplo, la Básica incluye llamada de emergencia para pedir ayuda en caso de accidente, avería o de cualquier otra urgencia, enviando tanto la ubicación como la identificación del coche a un centro de llamadas. Llamada que se realizará automáticamente en caso de accidente. Controlar de forma remota algunas funciones del vehículo a través de un teléfono, comunicarse con los asistentes digitales Alexa y Google Home o controlar algunos parámetros del coche (velocidad y límites geográficos establecidos) recibiendo una notificación si no se respetan forman parte del paquete My Remote, que junto con los paquetes My Car y My Navigation conforman los servicios que proporciona la categoría Estándar. Por último, una serie de servicios adicionales englobados dentro de la categoría Opcional, que incluye los paquetes My Wi-Fi, My Theft Assistance y My Fleet Manager, podrán adquirirse en la página web Connectivity.