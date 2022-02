Kleta: la novedosa suscripción de bicicletas de Valencia

Como consecuencia, no es de extrañar que hayan aflorado nuevas empresas en nuestro país, las cuales no solo buscan incentivar el uso de este medio de transporte tan ecológico, sino también ofrecer a sus adeptos suscripciones mensuales con mantenimiento y sistema antirrobos incluidos.

Un ejemplo de ello lo encontramos en la ciudad de Valencia, donde las bicicletas de Kleta se han erigido en la nueva seña de identidad de la capital, y no es para menos. Sin ir más lejos, sus ruedas se caracterizan por ser de color amarillo, una apuesta cromática que sin duda alguna no pasa desapercibida entre los ciudadanos valencianos. No obstante, cabe destacar que no es la única urbe en la que se puede disfrutar de ellas, pues sus suscripciones también están disponibles en Barcelona.

Ventajas de las bicicletas de Kleta

Tal y como hemos mencionado anteriormente, las bicicletas de esta empresa fundada por Falk Siegel y Diego Casabe pueden presumir de tener un sistema antirrobo y ruedas antipinchazos, unas características que las aleja de algunos modelos que se encuentran a la venta en el mercado. De igual manera, no podemos pasar por alto que la citada suscripción incluye su mantenimiento, así como una flexibilidad nunca antes vista. Prueba de ello es que los usuarios puedan decidir el color y los accesorios de las mismas.

Las opciones cromáticas pasan por el verde, el negro, el blanco, el rojo o el gris, mientras que con accesorios nos referimos a complementos como una cesta, una silla portabebés o un soporte para móviles a la hora de seguir una ruta específica, por ejemplo. Sea como fuere, debes saber que, a diferencia de las bicicletas públicas, no estás en la obligación de compartir la tuya con extraños. Asimismo, las posibles reparaciones son llevadas a cabo por profesionales del sector sin necesidad de que te persones en un taller, de modo que la comodidad está garantizada. Si tienes dudas, descubre más ventajas.

Cómo funciona la suscripción de bicicletas

Para empezar, debes decidir qué clase de bicicleta prefieres. Kleta pone a tu disposición las siguientes: mecánicas, plegables y eléctricas. Las dos primeras cuentan con 6 marchas y una cuota mensual similar, mientras que la bicicleta eléctrica posee batería extraíble con un alcance de hasta nada más y nada menos que 25 kilómetros. Dada su alta demanda, es frecuente que se demore unas dos semanas, por lo que es aconsejable que la solicites con antelación.

Otro de los aspectos que debes tener en cuenta en el momento de apostar por la suscripción de bicicletas en Valencia es el período de tiempo. Kleta ofrece suscripciones de un mes, medio año y 12 meses. ¡Tú tienes la última palabra!

Como ves, recurrir a un medio de transporte más sostenible y sin miedo a posibles robos o roturas es posible. Si resides en Valencia o Barcelona, debes saber que las bicicletas de Kleta te están esperando.