Lexus integra innovación y tecnologías avanzadas para convertirse en una marca de lujo completamente eléctrica

Lexus especifica las nuevas tecnologías que acelerarán su transición hacia una marca 100 % de vehículos eléctricos.

• El foro Kenshiki anual presenta los nuevos prototipos de vehículos, incluido el adelanto de un modelo de producción cuyo lanzamiento está previsto para 2026.

• El nuevo sistema operativo Arene, establecerá conexiones inteligentes entre el conductor y el vehículo, y permitirá personalizar el carácter y el estilo de cada vehículo.

• La tecnología Gigacast simplificará las estructuras de los vehículos, mejorará el rendimiento dinámico y hará posible una mayor libertad de diseño.

• En los próximos años, Lexus seguirá ofreciendo en Europa múltiples opciones de motores electrificados, incluidos modelos híbridos, híbridos enchufables y eléctricos.

• La gama RZ se ampliará en primavera de 2024 con la versión con tracción a las ruedas delanteras; el desarrollo del RZ con el sistema de dirección por cable One Motion Grip se completará a finales de 2024.

• Lexus sigue ampliando su gama de productos con el nuevo transporte de lujo LM y el SUV compacto LBX, para llegar a nuevos clientes.

Lexus ha trazado su estrategia para una nueva generación de vehículos eléctricos, aplicando principios de diseño y nuevas tecnologías que cambiarán el futuro de los automóviles. En su foro Kenshiki anual en Bruselas, la compañía ofreció más detalles sobre su hoja de ruta para convertirse en una marca 100 % de vehículos eléctricos –BEV, Battery Electric Vehicle– en todo el mundo para 2035, e incluso antes en Europa, en 2030 si las condiciones del mercado lo permiten.

Pascal Ruch, Vice-President, Lexus Europe and Value Chain, declaró: “Lexus ha sido pionero tecnológico desde la fundación de la marca, en 1989. Tiene un extenso historial de cuestionar las convenciones del mercado de automóviles de lujo, ofreciendo siempre un nuevo valor a los clientes. En lo que se refiere a la electrificación, volveremos a explorar los límites del mundo de la automoción premium. Desarrollaremos una nueva estructura modular del vehículo y baterías de nueva generación, no solo para mejorar el rendimiento de nuestros BEV, sino también, y quizás de forma más importante, para reinventar el placer al volante.”

“Se producirá también una revolución en el campo del software, que nos permitirá diseñar vehículos con las máximas cotas de personalización, de forma que el lujo resulte realmente personal para todos nuestros clientes”.

La nueva generación de vehículos eléctricos de Lexus aprovechará las oportunidades de reducción del tamaño y el peso de los componentes estructurales para ofrecer un diseño más versátil. Los avances tecnológicos de la electrificación darán lugar a una mayor evolución de la conducción característica de Lexus –Lexus Driving Signature–, una conexión constante y gratificante entre el conductor y el vehículo que transmite confort, confianza y control en todo momento.

Los prototipos LF-ZL y LF-ZC apuntan al diseño futuro de modelos

Los prototipos Lexus LF-ZC y LF-ZL, presentados recientemente, demuestran la forma en que la marca se propone sacar el máximo partido del potencial que tienen la electrificación y las tecnologías innovadoras para ofrecer nuevas experiencias de movilidad.

EL LF-ZC –Lexus Future Zero-emission Catalyst, o catalizador sin emisiones de futuro de Lexus–, que tuvo su debut europeo en el foro Kenshiki, es un adelanto de una nueva berlina Lexus de producción prevista para 2026. Combina los frutos de la experiencia en electrificación de Lexus con unas proporciones esbeltas, un bajo centro de gravedad, un habitáculo espacioso y un diseño que mezcla funcionalidad con una estética cautivadora.

EL LF-ZL –Lexus Future Zero-emission Luxury, o Lujo sin emisiones de futuro de Lexus– es un proyecto para un SUV eléctrico de referencia que consiga una conexión perfecta entre las personas, la movilidad y la sociedad. La experiencia al volante se puede adaptar a las preferencias individuales de cada persona, y la interacción con el vehículo alcanzará cotas superiores gracias a las sugerencias personalizadas para el conductor en función de su estilo y hábitos. El uso de bambú como material de referencia en el habitáculo es un guiño a la tradición japonesa, pero también refleja un enfoque sostenible, ya que el uso industrial de esta planta, de rápido crecimiento, resulta esencial para evitar su proliferación excesiva y proteger la naturaleza.

Ambos conceptos combinan funcionalidad, estética y un nuevo tema de diseño de “simplicidad provocadora”. El resultado es una evolución de la identidad de Lexus, partiendo de un diseño sencillo y refinado para crear una presencia imponente.

El entorno del conductor, inmersivo y totalmente digital, permite acceder rápidamente a todos los controles. El rasgo más prominente es un volante de tipo yugo para controlar la exclusiva tecnología de dirección por cable One Motion Grip de Lexus. Las funciones se agrupan en unas pequeñas pantallas digitales a ambos lados del conductor. Los controles operativos, como los cambios, las prestaciones de seguridad y los sistemas de asistencia al conductor (ADAS), así como la selección del modo de conducción, se encuentran a la izquierda, mientras que los de corte más práctico, como el audio, el climatizador, el teléfono y las funciones de IA, se agrupan a la derecha. Los prototipos también están equipados con retrovisores digitales, tanto en el interior como en el exterior, así como un monitor panorámico en el lado del pasajero delantero, para acceder a las aplicaciones de entretenimiento y movilidad.

Sistema operativo Arene

El nuevo sistema operativo Arene de Lexus, abrirá nuevas oportunidades de entretenimiento y conectividad. Por medio de la inteligencia artificial –AI–, el sistema de reconocimiento de voz reaccionará rápidamente a las instrucciones y podrá ofrecer sugerencias flexibles y personalizadas, como lo haría un mayordomo personal. El sistema será capaz incluso de aprender las rutinas del conductor, así como sus aplicaciones y funciones preferidas, y activarlas automáticamente, sin necesidad de pedirlo.

Rendimiento de conducción

Lexus aprovechará las prestaciones específicas de los vehículos eléctricos, como la potente aceleración y el suave control de la fuerza de tracción que proporciona su tecnología de tracción total DIRECT4 para intensificar el placer al volante y dar al conductor la sensación de comunión con el vehículo.

El sistema DIRECT4, que ya se montaba en el Lexus RZ eléctrico y en el híbrido deportivo RX 500h, equilibra constantemente el par motor entre los ejes delantero y trasero, según la carga sobre cada rueda. El resultado es una tracción óptima en todas las condiciones de conducción, con una aceleración más lineal, un mejor comportamiento en las curvas y una mayor estabilidad del vehículo. Con un sistema de dirección por cable, los futuros BEV de Lexus ofrecerán una dirección más intuitiva, especialmente al circular por carreteras sinuosas.

El nuevo sistema operativo Arene, cambiará la forma en que se siente y se comporta el vehículo con distintos modos de conducción, como, por ejemplo, vehículo de lujo o deportivo. Más allá, el conductor puede elevar el nivel de la experiencia sensorial, cambiando el sonido y las vibraciones del vehículo. Estas características serán posibles gracias a la adopción de un sistema de dirección por cable y al acceso inalámbrico a opciones de software.

Estructura modular del vehículo

La nueva generación del BEV de Lexus partirá de una nueva estructura modular que divide la carrocería del vehículo en tres partes: frontal, central y posterior. Para ello, se utilizará Gigacast, un sistema que ofrece más libertad en la forma del vehículo. La reducción del número de piezas –las secciones delantera y trasera de la estructura de un vehículo consta actualmente de unos 175 elementos distintos– recortará drásticamente el tiempo de producción y ofrecerá flexibilidad para el rápido desarrollo de diferentes tipos de vehículos. Tanto el módulo delantero como el trasero se pueden producir en menos de dos minutos. La estructura modular también ofrecerá ventajas como una mayor rigidez y una reducción del peso, lo cual, a su vez, contribuirá a una dinámica del vehículo lineal y más natural. También se prestará mayor atención a los costes de reparación, de forma que un pequeño accidente no suponga una factura muy abultada para el cliente.

El proceso de fabricación también se transformará, ya que los automóviles se desplazarán de forma autónoma por cada etapa de la producción, en una línea de montaje automática.

Enfoque multitecnológico y novedades de productos

En el futuro próximo, de aquí a 2026, Lexus mantendrá su enfoque multitecnológico en torno a la electrificación, basado en tres tipos de vehículos: modelos que ofrezcan múltiples opciones de motorizaciones, como los SUVs UX, NX y RX; los BEV derivados de la actual plataforma de arquitectura global de Lexus, como el RZ; y los BEV producidos mediante Gigacast en una plataforma de nueva generación, como el futuro modelo basado en el prototipo LF-ZC. En los próximos años, se presentarán vehículos en cada una de esas tres categorías, incluidos eléctricos, para ampliar y diversificar la oferta de Lexus.

También incorporarán avances en los motores y mejoras continuas en la tecnología de baterías. Lexus será la primera marca en adoptar nuevas tecnologías de baterías, incluida una batería de alto rendimiento de ion de litio que se espera que se pueda recargar hasta entre el 10 y el 80 % en unos 20 minutos y que alcance una autonomía de unos 800 km (ciclo WLTP). También se ofrecerá una batería de menor coste, para que el cliente tenga más opciones.

En primavera de 2024, la gama RZ crecerá con la inclusión de una nueva versión con tracción a las ruedas delanteras. Más adelante, se ofrecerá por primera vez la opción de dirección por cable One Motion Grip. También está previsto para más adelante un sistema que replica la sensación y el funcionamiento de una transmisión manual en los vehículos eléctricos con batería, una nueva dimensión en la misión de Lexus de priorizar el placer al volante. Desde fuera, el vehículo será tan silencioso como cualquier otro BEV, pero a los controles, el conductor experimentará todas las sensaciones de un vehículo con transmisión manual, incluidos el sonido y las vibraciones del motor.

Lexus crece en Europa

Este año, la compañía espera que sus ventas de vehículos nuevos en Europa se sitúen en torno a las 74 000 unidades. Esto representaría un incremento cercano al 50 % respecto a los resultados de 2022, lo que convertiría a Lexus en una de las marcas premium que más están creciendo. También supondría un récord total para la región, excluida Rusia.

Este éxito se fundamenta en una potente gama de modelos que se ha renovado casi completamente en los dos últimos años. La alineación incluye tres modelos totalmente nuevos en los importantes segmentos de SUV- D y E premium –el NX, RX y RZ–, que ofrecerán opciones híbridas, híbrida enchufable y eléctrica.

Es de esperar que la inercia se mantenga en 2024, y que propulse a la compañía hacia su ambición de futuro de unas ventas superiores a las seis cifras en Europa. Lexus ha presentado dos modelos totalmente nuevos que llevan a la marca a nuevos segmentos del mercado: el nuevo “transporte de lujo” insignia LM, y el LBX, el primer SUV compacto urbano de la compañía. El LM lleva el confort de los pasajeros a cotas sin precedentes, mientras que el LBX pone en cuestión la jerarquía establecida entre los automóviles de lujo, y demuestra que el prestigio, la calidad y la experiencia al volante pueden combinarse en un vehículo pequeño.

Estos modelos demuestran las ambiciones de crecimiento de Lexus y el deseo de seguir explorando los límites con vehículos diseñados para atraer a nuevos perfiles de clientes.