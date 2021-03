Mitsubishi L200: fusión de fortaleza y estilo

Disponible con dos tipos de carrocería, Club Cab (C/C) y Doble Cabina (D/C), se vende desde 24.300 euros. Monta un motor diésel de 4 cilindros en línea con 2,3 litros de cilindrada que proporciona 150 CV.

Los pickup constituyen un tipo de vehículo muy extendido, casi de culto, en mercados como el estadounidense, pero en este otro lado del Atlántico también han logrado hacerse con una fiel cartera de clientes. Si bien en Europa no gozan de la misma popularidad que en Estados Unidos, lo cierto es que por sus características tienen un público muy definido que sabe muy bien lo que necesita. Precisamente por su condición de 4x4 tanto los pickup como los todoterreno cobraron en enero de 2021 un especial protagonismo tras el paso por el Viejo Continente de la devastadora borrasca Filomena. En España, la solidaria iniciativa de multitud de propietarios de estos vehículos sirvió de gran ayuda a muchos ciudadanos que quedaron atrapados por la gran nevada. Toda una lección para los que mandan, para los que legislan, que curiosamente suelen mostrar bastante animadversión hacia los vehículos 4x4.

Dentro de la categoría de los pickup destaca todo un clásico como es el Mitsubishi L200, que ha sabido evolucionar generación tras generación hasta transformarse en un refinado producto, acorde con lo que demanda su exigente clientela. Una evolución que le ha llevado de considerarlo solamente como una mera herramienta de trabajo orientada a explotaciones agrarias, forestales, ganaderas, etc., a reclamar un importante papel como vehículo concebido para el ocio dotado con un fuerte poder de atracción para los amantes de los deportes al aire libre. De esta sabia evolución se beneficia el nuevo Mitsubishi L200, la sexta generación del modelo, que luce un diseño refinado e impactante a la vez que poderoso. Un proceso de transformación que le autoriza a posicionarse como un producto más emocional, en la línea de los clásicos todoterreno. Por ello no renuncia a una importante dosis de confort de marcha, de seguridad y a un equipamiento de serie que puede ser muy generoso, en función del nivel de acabado. Todo aderezado con una eficacia extraordinaria a la hora de circular por los más abruptos terrenos, derivada de unas fantásticas aptitudes todo terreno.

Dos carrocerías

El nuevo Mitsubishi L200 se ofrece con dos carrocerías, la llamada Club Cab (C/C) y la Doble Cabina (D/C). La primera tiene una longitud de 5,22 m y su habitáculo puede decirse que responde al concepto 2+2, pues las plazas traseras son bastante restringidas. A pesar de lo que en principio pueda sugerir su aspecto cuenta con cuatro puertas, solo que las traseras van enmascaradas, son de pequeño tamaño y abren en sentido contrario a la marcha. Para su operación hay que abrir antes las puertas delanteras, favoreciendo el acceso a los pasajeros de las plazas posteriores la ausencia de pilar central.

El modelo de Doble Cabina (D/C) mide 5,31 m de longitud, y como se deduce de su denominación cuenta con un espacioso habitáculo capaz de acoger a cinco ocupantes. Las plazas traseras son especialmente generosas, destacando la comodidad que brindan unos asientos cuyos respaldos cuentan con mayor inclinación de lo que suele ser habitual en los pickup.

Mecánicamente, el Mitsubishi L200 monta un motor diésel de 4 cilindros en línea con 2,3 litros de cilindrada que proporciona una potencia máxima de 150 CV, mientras el par máximo es de 400 Nm. Unas cifras que autorizan unas más que razonables prestaciones y unos consumos bastante contenidos. La velocidad máxima es de 170 km/h y el consumo combinado en ciclo WLTP es de 9,5 l/100 km. En lo que respecta a las cajas de cambio se oferta una manual de 6 velocidades y otra automática, de tipo convertidor de par, con el mismo número de velocidades.

Fiel a su doble filosofía, ocio y negocio, el Mitsubishi L200 contempla varios niveles de acabado para satisfacer a partes iguales tanto a los que demandan un vehículo de trabajo como a aquellos usuarios que requieren un producto orientado hacia el ocio. El acabado básico, el M-PRO, está concebido para utilizar prioritariamente el L200 como herramienta de trabajo, estando disponible con los dos tipos de carrocería y con el cambio manual de 6 relaciones. La versión Club Cab M-PRO tiene un precio de 24.300 euros, mientras la Doble Cabina M-PRO cuesta 26.150 euros. Esta última también puede pedirse con el cambio automático de 6 marchas (27.650 euros).

Con una apariencia más refinada como resultado de un frontal pintado en el color de la carrocería, que además incluye más elementos cromados, se presentan los modelos orientados hacia el entretenimiento. Se trata de las versiones Motion (31.250 euros) y Kaiteki (35.250 euros) disponibles exclusivamente con carrocería Doble Cabina y cambio automático. Cabe señalar que en estos precios ya están restados los descuentos de la marca, siendo bastante competitivos frente a sus rivales, pickup como el Toyota Hilux, el Ford Ranger o el Nissan Navara. Para cerrar la caja de carga se contemplan varias opciones echando mano de accesorios específicos. Destaca la opción de una especie de techo duro que proporciona al vehículo una apariencia similar a la de un todoterreno, o bien decantarse por una tapa abatible.

Sofisticado sistema de tracción 4x4

El equipamiento de seguridad no deja ningún cabo suelto, cuenta, entre otros dispositivos, con sistema de mitigación de colisión frontal, detección de ángulo muerto, alerta de salida de carril, alerta de tráfico trasero, cámara de visión trasera, sistema de asistencia de estabilidad del remolque, asistencia de arranque en cuesta, etc. Otro tanto puede decirse del equipamiento de confort, pues en las versiones superiores incluyen elementos como, la pantalla multimedia táctil de 8 pulgadas, climatizador automático bizona, volante calefactable, sistema de acceso manos libres, luces diurnas y ópticas traseras de led, tapicería de cuero, etc.

Pero sin lugar a dudas uno de los puntos fuertes del Mitsubishi L200 es su sistema de tracción 4x4, mejor dicho, se ofrecen dos. El sistema de tracción 4x4 Easy Select 4WD lo montan las versiones con el acabado M-PRO. Mediante una ruleta en la consola central se permite escoger entre tracción trasera (2H), tracción a las cuatro ruedas (4H) o tracción a las cuatro ruedas con reductora (4L). Para sortear obstáculos difíciles o desenvolverse en terrenos de muy baja adherencia también se contempla la posibilidad de bloquear el diferencial trasero. El segundo sistema de tracción 4x4 es mucho más sofisticado, se reserva para las variantes Motion y Kaiteki. Se trata del Super Select 4WD II que, a diferencia de otros sistemas de tracción 4x4 conectables, es el único del mercado que incluye un diferencial central de reparto que entra en funcionamiento a la hora de seleccionar la tracción a las cuatro ruedas. Una magnífica herencia de su hermano, el Mitsubishi Montero, que permite circular por asfalto con la tracción integral engranada. La ruleta selectora incluye en este caso cuatro posiciones: 2H tracción trasera, 4H tracción a las cuatro ruedas, 4HLc tracción a las cuatro ruedas con bloqueo del diferencial central y 4LLc tracción a las cuatro ruedas con reductora y bloqueo del diferencial central.

