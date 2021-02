El nuevo Audi e-tron GT: Eléctrico, deportivo y avanzado

Con el e-tron GT, Audi demuestra lo fascinante que puede llegar a ser la movilidad eléctrica. El coupé de cuatro puertas combina un diseño emocional con un motor potente y una dinámica de conducción ágil. Una nueva era se abre ante el gran turismo del futuro.

El nuevo modelo de Audi representa un concepto nunca visto hasta el momento. El e-tron GT forma parte de un plan con el que la marca pretende definir un futuro emocionante en materia de movilidad. El gran turismo 100% eléctrico llegará al mercado en febrero de 2021 con dos variantes: e-tron GT quattro y RS e-tron GT. Ambos modelos son potentes, rápidos, dinámicos y sin emisiones. Todas estas cualidades se suman a un fuerte carácter que reinterpreta la idea tradicional del segmento GT.

El Audi e-tron GT es una obra de arte sobre ruedas. Cada superficie y cada línea conviven en total armonía, desde los faros, que están disponibles opcionalmente con luz láser, hasta el gran difusor de la parte trasera. Visto globalmente, recuerda a una escultura que ha sido moldeada por el viento. La línea de la carrocería es extremadamente aerodinámica, como demuestra su coeficiente de resistencia de 0.24. El interior, por su parte, combina un diseño moderno con rasgos clásicos de gran turismo. Los asientos del conductor y el pasajero delantero se sitúan en una posición baja y deportiva, y están separados por una amplia consola central; las plazas traseras ofrecen espacio adecuado para ocupantes adultos. La elegante línea interior enfatiza su carácter moderno y tecnológico.

Un gran turismo, por definición, es un turismo deportivo que ofrece excelentes cualidades dinámicas, un devorador de kilómetros que rueda con aplomo en cualquier circunstancia. El Audi e-tron GT, sin duda, responde a esta idea. Dependiendo del modelo, la potencia de los motores eléctricos es de 350 kW (476 CV) o 440 kW (598 CV), con unas magníficas prestaciones en ambos casos. La autonomía es de hasta 487 kilómetros (según el ciclo WLTP), gracias a la batería de 85 kWh de capacidad neta. La tecnología de 800 voltios permite realizar cargas rápidas utilizando corriente continua con una potencia de hasta 270 kW. En materia de chasis, muestra un gran equilibrio entre dinamismo y confort, gracias a tecnologías como el selector de modos de conducción Audi drive select, la dirección en las cuatro ruedas, el control de amortiguación, la suspensión neumática de tres cámaras, la tracción quattro eléctrica y el diferencial autoblocante del eje trasero. Los tamaños de las llantas llegan hasta las 21 pulgadas y los discos de freno, que pueden ser carbocerámicos en opción, tienen un diámetro de hasta 420 milímetros.

Como todos los modelos de Audi, el e-tron GT ofrece una conectividad total. El sistema de infotainment, los servicios de Audi connect y las tecnologías de asistencia a la conducción son de última generación. Y dado que una obra arte dinámica también debe sonar bien, Audi ha compuesto una experiencia auditiva única para el e-tron GT: el nuevo modelo eléctrico suena potente y futurista, como es característico en Audi.

El Audi e-tron GT quattro y el Audi RS e-tron GT

Posicionamiento

Reinterpretación de la filosofía gran turismo (GT): coupé de cuatro puertas elegante y dinámico, con un potente sistema de propulsión eléctrico; apto para los desplazamientos diarios y para recorrer grandes distancias

RS e-tron GT: la punta de lanza de la electrificación de Audi y Audi Sport GmbH

Apariencia emocional con diseño futurista

Diseño exterior, aerodinámica y carrocería

Diseño de GT que abraza la movilidad eléctrica: la deportividad y el confort se unen a la sostenibilidad

Proporciones deportivas: grandes ruedas, vías anchas, silueta plana y batalla larga

Lenguaje de diseño fluido como nueva característica distintiva: la estética surge de la eficiencia

Línea escultural: parrilla Singleframe invertida ubicada en posición baja y pintada en el color del vehículo; blisters quattro sobre los pasos de rueda; habitáculo en posición baja y línea de techo descendente; zaga con un diseño 3D muy marcado

Coeficiente aerodinámico de solo 0.24, que aumenta la eficiencia y la autonomía; aerodinámica activa con entradas de aire conmutables para frenos y radiadores; spoiler trasero extensible en varias fases; bajos carenados y amplio difusor

Estructura rígida y altamente segura en caso de colisión en la zona de los ocupantes, fabricada en acero de ultra alta resistencia; carcasa de refuerzo para la batería; carrocería de aluminio

Longitud: 4,99 metros; anchura: 1,96 metros; altura: 1,41 metros; maletero con un volumen de 405 litros en la parte posterior (366 litros en el RS)

Iluminación

Faros Matrix LED de serie en el RS e-tron GT y opcionales en el e-tron GT quattro

Faros HD Matrix LED con luz láser Audi disponibles como opción en ambos modelos; este sistema duplica el alcance de iluminación de las luces de carretera

Pilotos posteriores unidos con una banda de luz; animación dinámica de bienvenida y despedida como parte del sistema de iluminación tope de gama

Diseño interior

Panel de instrumentos “monoposto” orientado hacia el conductor, sensación de espacio abierto

Postura de conducción baja y amplia consola central; asientos traseros adecuados para adultos

La sostenibilidad se une a la deportividad y al confort: interiores sin cuero, tapizados realizados con un alto porcentaje de material reciclado

Tres variantes de asientos y múltiples paquetes de diseño

Sistemas de propulsión y recuperación

Tracción total eléctrica con un motor síncrono de excitación permanente (PSM) en los ejes delantero y trasero; transmisión de dos velocidades en el eje trasero

El Audi e-tron GT quattro rinde una potencia total de 350 kW (476 CV) y un par de 630 Nm (640 Nm en modo boost); el RS e-tron GT alcanza los 440 kW (598 CV) y 830 Nm. La función launch control logra unos picos de potencia en modo boost de 390 kW (530 CV) y 475 kW (646 kW), respectivamente, durante un máximo de 2,5 segundos

El e-tron GT quattro acelera de 0 a 100 km/h en 4,1 s; el RS e-tron GT en solo 3,3 s. La velocidad máxima es de 245 y 250 km/h, respectivamente

Ambos modelos cuentan con control inteligente de marcha por inercia o en modo de recuperación de energía. La capacidad de recuperación en frenada es de hasta 265 kW

Batería y gestión térmica

Batería de iones de litio de 800 voltios con una capacidad de energía neta de 85 kWh (93 kWh brutos); 396 celdas agrupadas en 33 módulos

Sistema de carga de corriente alterna AC con una potencia de 11 kW, de serie. Tras el lanzamiento y de manera opcional también se podrá elegir con una potencia de 22 kW. Sistema de carga de corriente continua DC con una potencia de hasta 270 kW, de serie

Autonomía de hasta 487 km (WLTP) en el Audi e-tron GT quattro; tiempos de carga muy cortos: solo cinco minutos bastan para recorrer una distancia de aproximadamente 100 km

Sofisticado sistema de gestión térmica con cuatro circuitos de refrigeración y una eficiente bomba de calor, de serie; pre acondicionamiento para carga rápida en los viajes por carretera

Servicio de carga Audi e-tron Charging Service con alrededor de 200.000 puntos de carga en Europa y tarifas atractivas

Dinámica y chasis

Centro de gravedad bajo y favorable distribución de pesos gracias a la ubicación de la batería y a la disposición de los motores eléctricos

De serie: control de amortiguación, bloqueo de diferencial en el eje trasero, selector de modos de conducción Audi drive select

Opcional (de serie en el RS): diferencial autoblocante trasero (Torque Vectoring) y suspensión neumática adaptativa de tres cámaras; opcional en ambos modelos: dirección en las cuatro ruedas

Opcional (de serie en el RS): discos de freno con recubrimiento de carburo de tungsteno

Llantas de 19 a 21 pulgadas; llantas de 20 a 21 pulgadas con brazos aero blades

Sistemas de asistencia a la conducción

Sistemas de seguridad Audi pre sense de serie; paquetes opcionales “Tour”, “City” y “Park”; asistente de crucero adaptativo y park assist plus (remoto) plus como elementos más destacados

Sonido deportivo e-tron sport sound

Sonido AVAS incorporado de serie, más audible de lo prescrito legalmente

Sonido deportivo e-tron sport sound opcional (de serie en el RS e-tron GT) para una experiencia más emocional, perceptible desde el interior y el exterior del vehículo, configurable desde el sistema Audi drive select

Controles y pantallas

Audi virtual cockpit plus de 31,2 cm (12,3 pulgadas) y pantalla MMI touch de 25,6 cm (10,1 pulgadas). Sistema de control de voz con reconocimiento de lenguaje natural y conexión online; head-up display opcional; perfiles de personalización de serie

Infotainment y Audi connect

MMI Navegación plus con punto de acceso Wi-Fi de serie; navegación inteligente con funciones específicas e-tron

Amplio listado de servicios Audi connect; planificador de rutas e-tron para calcular la ruta más rápida con las paradas de carga más cortas posibles en puntos de carga rápida

Audi phone box y sistema de sonido Bang & Olufsen premium sound system (de serie en el RS) como elementos opcionales

La fabricación moderna y artesanal van de la mano

La producción del e-tron GT en Audi Böllinger Höfe -en la planta de Neckarsulm- representa la perfecta simbiosis entre la artesanía y la tecnología de una fábrica inteligente

Producción neutra en emisiones de carbono; uso de eco-electricidad y biogás

Taller de carrocería innovador e independiente, línea de montaje compartida con el Audi R8

Información detallada

Dinamismo, eficiencia y elegancia

El Audi e-tron GT quattro y el Audi RS e-tron GT

La movilidad eléctrica puede ser fascinante, como demuestra el Audi e-tron GT. El coupé de cuatro puertas, que llegará al mercado también con una variante RS, reinterpreta el concepto tradicional de gran turismo con su diseño emocional y su tecnología revolucionaria. Dos potentes motores eléctricos proporcionan una tracción total eléctrica que aporta seguridad y unas prestaciones asombrosas. La batería de alto voltaje con capacidad de 85 kWh (netos) permite una autonomía de hasta 487 kilómetros según el ciclo WLTP (para el Audi e-tron GT quattro) y se puede cargar de forma extremadamente rápida gracias a la tecnología de 800 voltios. El Audi e-tron GT quattro y el Audi RS e-tron GT demuestran la experiencia en tecnología y la pasión por el detalle de la marca a través de elementos como la suspensión, la iluminación, los controles, la conectividad o el sonido deportivo e-tron sport sound.

Posicionamiento

Audi comenzó con éxito el viaje de la movilidad eléctrica con dos SUV: el e-tron y el e-tron Sportback, este último con su carrocería de estilo coupé. Ahora, la firma de los cuatro aros lleva a cabo su segunda declaración de intenciones con el e-tron GT, un gran turismo de cuatro puertas con un elegante y deportivo diseño. Este nuevo modelo es potente, dinámico, seguro y emocional. Refleja toda la pasión con la que Audi desarrolla y fabrica automóviles.

Los Audi e-tron GT quattro y RS e-tron GT son vehículos prestacionales que, no obstante, resultan prácticos y utilizables en el día a día; además, pueden cubrir grandes distancias. Uno y otro combinan perfección, fascinación e innovación para convertirse en dos obras de arte desde un punto de vista técnico. En ellos, el diseño surge de la pasión por la belleza y la dinámica de conducción se asienta en la experiencia tecnológica adquirida con los años.

Deportivo, eléctrico y pionero: el e-tron GT es el buque insignia eléctrico de Audi

El Audi e-tron GT escribe un nuevo capítulo en la historia de Audi: estamos ante un gran turismo supremo; la versión RS aporta una dinámica distintiva. Combina un lenguaje de diseño expresivo con un potente sistema de propulsión eléctrico, una gran eficiencia y una excelente practicidad en los desplazamientos cotidianos. Estas propiedades lo convierten en un auténtico pionero, lleno de carácter, que define el futuro de la marca. El e-tron GT hace honor al lema “A la vanguardia de la técnica” y eleva el nivel de Audi, al convertirse en un referente tecnológico en materia de electrificación.

El Audi e-tron GT se ha diseñado teniendo en cuenta a los entusiastas de los vehículos sofisticados y prestacionales, que dan un gran valor a la sostenibilidad, el diseño y la tecnología más avanzada. El cliente potencial de este modelo eléctrico es de mediana edad y ha recibido una formación superior, tiene unos ingresos mensuales altos y puede permitirse un garaje con varios coches. Comparte, además, su pasión por las prestaciones, el detalle y la calidad de Audi.

La fase de preventa del nuevo vehículo eléctrico se inicia en febrero de 2021 en sus dos versiones, cuyos precios de partida en España son de 104.500 euros (Audi e-tron GT quattro) y 143.500 euros (Audi RS e-tron quattro). La versión RS es la punta de lanza de la movilidad eléctrica deportiva de Audi: entrega una potencia de 440 kW (598 CV), acelera de 0 a 100 km/h en 3,3 segundos (en modo boost) y su chasis cuenta con suspensión neumática de tres cámaras, dirección en las cuatro ruedas (opcional) y diferencial trasero de bloqueo controlado.

Diseño exterior, aerodinámica y carrocería

El e-tron GT es un coupé de cuatro puertas con un diseño emocional que descubre el nuevo lenguaje de diseño de la marca. El buque insignia eléctrico muestra una estética que reafirma la posición de Audi como un fabricante innovador en diseño de automoción.

Sentido: un diseño emocional con la vista puesta en el futuro

Siguiendo los pasos del concept car Audi Prologue, que adelantó ya en 2014 los rasgos que tendrían las futuras berlinas de la marca, el e-tron GT constituye una siguiente etapa evolutiva. Su fascinante línea exterior pone de manifiesto que las proporciones son la base de un buen diseño. Sus elementos clave: batalla larga, vías anchas, ruedas grandes y una silueta plana. El e-tron GT responde con exactitud a estas proporciones ideales. Su lenguaje es el punto de partida para el diseño de los futuros modelos eléctricos de Audi, que tendrán una imagen significativamente más fluida que la de los modelos actuales.

Como siempre ocurre en la marca, el diseño no es un fin en sí mismo, sino más bien la conexión entre forma y función. Dada su condición de vehículo eléctrico, el Audi e-tron GT puede disfrutar de un diseño muy aerodinámico; la estética, por lo tanto, surge de la eficiencia. El e-tron GT adopta deliberadamente los elementos estilísticos del SUV e-tron, el primer automóvil eléctrico de Audi, y los adapta de manera específica. Tal es el caso de las molduras situadas en la parte inferior de las puertas, que dirigen la mirada hacia el lugar donde se ubica el paquete de baterías que funciona como elemento central del sistema de propulsión.

Gran turismo eléctrico: principios clásicos y una nueva perspectiva

Deportividad y confort. Estos son los dos principios de diseño clásicos presentes en todo gran turismo. El diseño del Audi e-tron GT retoma esta idea y añade la nueva perspectiva de la sostenibilidad como elemento de vital importancia en la movilidad eléctrica. En la búsqueda de esa sostenibilidad, la aerodinámica se presenta como un elemento de vital importancia ya que, gracias al coeficiente de resistencia de 0.24, se alcanzan una elevada eficiencia y una gran autonomía.

En el habitáculo del e-tron GT, el tablero de instrumentos se orienta hacia el conductor, como es habitual en los modelos deportivos de Audi. El diseño del amplio interior es propio de un gran turismo cómodo y dinámico. Una gran novedad llega de la mano del paquete de diseño interior, totalmente libre de cuero, que muestra el respeto de Audi por el medio ambiente dado que utiliza fundamentalmente materiales reciclados.

Diseño exterior: una escultura dinámica de proporciones perfectas

El modelo eléctrico aporta nuevos aires al lenguaje de diseño de Audi. El e-tron GT es una escultura dinámica que se asienta sobre la carretera como si hubiera sido esculpida a partir de un solo bloque. El coupé de cuatro puertas llega para demostrar que un diseño potente y llamativo no tiene por qué estar reñido con la propulsión eléctrica. Un modelo cero emisiones como este puede ofrecer un gran empaque y unas formas fascinantes, entre otras cosas, gracias a la ubicación de la batería. Este diseño permite ganar espacio para los pies en los asientos traseros, donde la postura es baja y se disfruta de una generosa altura libre para la cabeza, a pesar de que la línea del techo es descendente. En combinación con las llantas de hasta 21 pulgadas y la distancia entre ejes de 2,90 metros, se logran unas proporciones ideales que otorgan al GT una presencia extraordinaria sobre el asfalto.

Con su esquema de color invertido, la parrilla Singleframe, que integra los aros de Audi, es un claro indicador de la propulsión eléctrica en la parte frontal del e-tron GT. La rejilla interior, que reinterpreta el patrón clásico de panal de abeja, está pintada en gris Heckla, en el color de la carrocería o en negro, algo que nunca se había hecho hasta el momento en un modelo de la marca. Tanto la calandra como las entradas de aire laterales incorporan un marco de color gris Manhattan. Si bien el objetivo principal de la parrilla Singleframe es refrigerar el motor en modelos con motor de combustión, en el e-tron GT sirve para ocultar un gran número de sensores. Solo la parte inferior de las seis esquinas tiene secciones abiertas para el suministro de aire.

El sistema de propulsión eléctrica permite diseñar una parte delantera plana que mejora la visión de la carretera y proporciona al conductor una vista fascinante, gracias a un capó cuyos extremos se rematan en unos pasos de rueda fuertemente marcados. Esta perspectiva inusual y el comportamiento dinámico deportivo crean una experiencia de conducción que forja el carácter del vehículo en gran medida.

Vista lateral: un conjunto de líneas fluidas

El diseño fluye de forma natural en la parte lateral del e-tron GT. El capó alargado y el parabrisas plano tienen continuidad en el techo con línea descendente, que cubre un habitáculo que se extiende sobre la poderosa carrocería. La parte trasera se encuentra fuertemente atraída por la parte central de coche, tal y como demuestran los pilares C suavemente inclinados, que fluyen elegantemente hacia los musculosos hombros.

En los extremos, los blisters quattro sobre los pronunciados pasos de rueda simbolizan la tracción total eléctrica. Son un recurso estilístico presente en muchos modelos de Audi, pero en ningún otro son tan patentes como en el e-tron GT. La tracción quattro es aún más eficaz gracias al bajo centro de gravedad del coche. La carrocería “Sportback”, esbelta, alargada y con techo plano, se sitúa 17 milímetros más cerca del suelo que en el A7 Sportback, lo que enfatiza la deportividad del e-tron GT. Los grupos ópticos de la parte trasera están conectados entre sí por una banda de luz. En la zaga, el difusor y el spoiler otorgan al coche un aspecto diferenciador.

Las llantas de 19 a 21 pulgadas realzan la deportividad del e-tron GT cuando está parado. La paleta cromática comprende nueve colores, incluido el nuevo verde táctico. Opcionalmente, Audi ofrece dos variantes del paquete de estilo negro. En el primero van acabados en tono oscuro la parrilla Singleframe, las molduras laterales y el difusor. El paquete de estilo negro plus incluye también en este color negro los aros y las insignias. Los tres paquetes de carbono disponibles son aún más exclusivos. Audi también ofrece bajo pedido las carcasas de los retrovisores exteriores y el techo en polímero reforzado con fibra de carbono (CFRP). De serie, el techo está fabricado en vidrio termoaislante.

Trabajo en equipo: el diseño se une a la aerodinámica

La aerodinámica no es solo un medio para alcanzar un fin en el e-tron GT, sino una verdadera cualidad del diseño. El vehículo eléctrico, con su Cx de 0.24, parece haber sido moldeado por el viento. Sus formas perfectamente esculpidas son fruto de la estrecha colaboración entre diseñadores e ingenieros aerodinámicos.

Las entradas de aire de la parte inferior del frontal juegan un papel muy importante. El sistema air curtain deriva el aire hacia los pasos de rueda y, de aquí, hacia el lateral del vehículo. Algunas de las llantas de 20 y de 21 pulgadas tienen blades de entre 2 y 3 milímetros de grosor, que aumentan aún más la eficiencia aerodinámica.

Detrás de las grandes nervaduras bajo los faros y detrás de las aberturas en las esquinas de la parrilla Singleframe se esconden dos entradas de refrigeración activas que cumplen una doble función, al mejorar la aerodinámica. En aras de la eficiencia, ambas entradas permanecen cerradas siempre que es posible. Cuando se abren en una situación de conducción dinámica, los canales en forma de “Y” dirigen el aire al sistema de refrigeración y a los pasos de rueda delanteros para enfriar los frenos.

El segundo factor importante en el concepto de la aerodinámica activa es el spoiler trasero, que se extiende eléctricamente en dos posiciones según la velocidad. Este elemento, junto con los bajos totalmente carenados y el amplio difusor, permiten que aire fluya limpiamente por la parte posterior y se compense casi por completo la elevación del eje trasero a altas velocidades. Cuando la suspensión neumática adaptativa (de serie en la versión RS) rebaja la altura de la carrocería, aumenta este efecto, al mejorar aún más el flujo de aire e incrementarse la estabilidad.

El e-tron GT también se encuentra a un nivel superior en materia de aeroacústica. El parabrisas está fabricado de serie con un vidrio capaz de aislar el ruido; tanto las ventanillas laterales como la luna trasera se pueden elegir opcionalmente con este tipo de cristal. Otras medidas de aislamiento específicas presentes en diferentes partes de la carrocería mantienen el habitáculo a salvo de ruidos molestos. Los componentes de acero moldeado en caliente son altamente resistentes y dan forma a la sólida columna vertebral del habitáculo. La carcasa de la batería consta de perfiles de aluminio y la carrocería está fabricada a partir de finas planchas de este ligero material.

Dimensiones: gran turismo por excelencia

El Audi e-tron GT tiene las dimensiones de un gran turismo clásico: con una distancia entre ejes de 2,90 metros, mide 4,99 metros de largo, 1,96 metros de ancho y solo 1,41 metros de alto. El maletero principal ofrece un volumen de 405 litros, mientras que en el modelo RS, que incorpora el equipo Bang & Olufsen premium sound system de serie, la capacidad es de 366 litros. Un segundo maletero ubicado bajo el capó delantero ofrece 85 litros adicionales.

Iluminación

La iluminación es un elemento característico del diseño exterior del e-tron GT. Las luces LED de los faros y los pilotos presentan un modelado tridimensional que enfatiza el aspecto emocional del vehículo eléctrico. La luz diurna tiene una firma lumínica distintiva, mientras que la luz láser Audi opcional adopta un característico borde azul que se sitúa, por primera vez, en el centro de los grupos ópticos. En la parte posterior una franja de luz se extiende por todo el ancho del vehículo. Su forma va cambiando desde una línea en el centro hasta segmentos cada vez más grandes según avanza hacia el exterior, lo que hace que el coche tenga una presencia aún mayor.

Hay tres variantes de faros disponibles para el e-tron GT. La tecnología LED con intermitentes dinámicos es de serie. Los faros Matrix LED están disponibles en opción (de serie en el RS e-tron GT); con ellos, las luces de carretera pueden iluminar a plena intensidad sin deslumbrar a otros usuarios de la vía. En lo más alto de la gama se encuentran los faros HD Matrix LED con luz láser Audi. Este sistema dispone de un punto láser junto al módulo de luz de cruce, que se activa a partir de una velocidad de 70 km/h y duplica el alcance de la luz de carretera.

Animación de bienvenida y despedida: el carácter hecho visible

La iluminación más alta de gama ofrece otro rasgo característico: animaciones de bienvenida y despedida en los faros y pilotos, que se inspiran en el poder de las ondas sonoras. Los diodos se encienden en una secuencia rápida e intensa, para después desvanecerse todos juntos. Las animaciones son aún más dinámicas en la versión RS.

Diseño interior y habitáculo

Como buen gran turismo, el e-tron GT pone el acento en la deportividad, la comodidad y la amplitud en igual medida. Los materiales sostenibles en su interior juegan un papel clave en el coupé eléctrico.

Interior: deportivo y lujosamente confortable

El puesto de conducción, inspirado en el concepto “monoposto”, está claramente orientado hacia el conductor y es una seña de identidad de los modelos deportivos de Audi en general, y del e-tron GT en particular. La consola central está ligeramente inclinada hacia la izquierda y el panel de instrumentos tridimensional ofrece un aspecto ligero y estilizado, con una sección superior que describe un arco grande y elegante. La pantalla del Audi virtual cockpit plus ocupa libremente este espacio, mientras que el monitor del sistema MMI touch se integra en una superficie con acabado negro piano que parece flotar sobre la consola. Con el paquete de iluminación ambiente plus, se incluye una insignia “e-tron” retroiluminada en la sección derecha.

Un contorno marcado separa la sección superior de la consola central de la sección inferior, que es la que aloja el panel de control del sistema de climatización de tres zonas (de serie), con botones físicos. Las salidas de aire laterales, de diseño plano y aspecto técnico, ponen de relieve la anchura interior gracias a unos elementos de aluminio que rodean sus extremos. Un arco de gran longitud bajo el parabrisas da la sensación de unir las puertas del vehículo. El diseño de los embellecedores deportivos de las puertas delanteras tiene una continuidad visual en los bordes de los pasos de rueda delanteros.

Una vez acomodados, el conductor y el pasajero viajan en una posición baja y de marcado carácter deportivo, separados por la amplia consola del túnel central, donde se encuentra el compacto selector de la transmisión. Su diseño enfatiza la sensación de amplitud y proporciona una experiencia de control háptico de alta precisión. Los asientos traseros ofrecen una amplitud adecuada incluso para adultos. Por otra parte, la alta calidad y el procesamiento de los materiales reflejan la atención al detalle con la que Audi desarrolla y fabrica sus automóviles.

Lo sostenible ahora es premium: materiales, colores y equipamiento

Deportividad y sostenibilidad no son una contradicción. De hecho, la combinación de ambos conceptos define la nueva idea de lujo que Audi aplica a la movilidad eléctrica. El e-tron GT lo demuestra con su paquete de diseño sin cuero. Los asientos deportivos plus con 14 posibilidades de ajuste cuentan con un tapizado que combina el cuero artificial con materiales como el denominado Kaskade o la microfibra Dinamica. Ambos parten de materiales reciclados; entre ellos, fibras de poliéster que tienen su origen en botellas de plástico usadas, materiales textiles y otras fibras residuales. Para cada set de tapicería Kaskade se utiliza material plástico reciclado proveniente de 119 botellas. La microfibra Dinamica es similar a la piel de Alcantara, mientras que el material Kaskade, cuyo diseño de costura adopta en el e-tron GT el aspecto de la parrilla Singleframe, recuerda a fibras naturales como la lana.

El tapizado en el caso de los asientos deportivos pro combina dos tipos de cuero. El paquete de diseño RS cubre de Alcantara la parte superior de la instrumentación, el volante y la moldura de la consola central; a ello se suman costuras rojas o grises de contraste. El recubrimiento del piso y las alfombrillas es de Econy, un material que se fabrica a partir de fibras de nylon 100% recicladas procedentes de residuos de producción, restos de telas y redes de pesca.

Todos los materiales del interior del e-tron GT se procesan con gran calidad. El panel de instrumentos incluye de serie un acabado en gris grafito o plata paladio (en el modelo RS); como alternativa se puede elegir madera de nogal de poro abierto o carbono con terminación mate. El paquete de iluminación ambiente plus (opcional en el e-tron GT quattro, de serie en el RS e-tron GT) agrega sutiles efectos de luz en determinadas zonas, incluidos los contornos de los altavoces de las puertas. El logo “e-tron GT” se proyecta en el suelo cuando el conductor abre las puertas. En el RS e-tron GT, los elementos de diseño, colores y materiales de Audi Sport ponen el acento en la deportividad.

Hay tres tipos de asientos delanteros a elegir. Los asientos deportivos con ajuste eléctrico de ocho posiciones y tapizados de cuero artificial/Napa perla son de serie en el e-tron GT quattro. En el caso del RS e-tron GT, la dotación de serie incluye asientos deportivos plus con 14 posiciones de ajuste y calefacción. Los asientos deportivos pro con 18 posiciones de ajuste, secciones laterales con control neumático, climatización y función de masaje (bajo pedido) están disponibles como opción para ambas versiones. En ambas variantes de asientos un ribeteado en el área del reposacabezas enfatiza la imagen deportiva. Los asientos del modelo RS, además, tienen una abertura en la parte superior del respaldo que está cubierta con un marco específico. En esta variante deportiva, los asientos y el volante tienen insignias especiales, y tanto los pedales como el reposapiés están hechos de acero inoxidable. Más allá de todo ello, el programa Audi exclusive de Audi Sport GmbH permite un alto grado de personalización a los clientes, en particular con respecto al cuero, las costuras y los cinturones de seguridad.

Sistema de propulsión y recuperación

El gran turismo totalmente eléctrico de Audi ofrece un gran rendimiento dinámico en ambas versiones: el e-tron GT quattro acelera de cero a 100 km/h en 4,1 segundos, mientras que el RS apenas necesita 3,3 segundos, en ambos casos en modo boost. La velocidad máxima es de 245 km/h en el e-tron GT, y de 250 km/h (limitada electrónicamente) en el RS.

El motor eléctrico delantero en el e-tron GT quattro rinde 175 kW (238 CV), y el motor trasero genera 320 kW (435 CV). Ambos mantienen una reserva de potencia disponible para situaciones de conducción extrema, por lo que la suma de sus potencias individuales supera considerablemente la potencia total de sistema, que alcanza los 350 kW (476 CV). A través del launch control, la potencia total alcanza los 390 kW (530 CV), disponibles durante 2,5 segundos en modo boost; el par total máximo es de 630 Nm (640 Nm en modo boost). En el RS e-tron GT, el motor eléctrico del eje delantero también rinde 175 kW (238 CV), mientras que el motor trasero alcanza una potencia de 335 W (456 CV). La potencia total de sistema en este caso es de 440 kW (598 CV), y el par máximo es de 830 Nm. En modo boost, la potencia aumenta de forma momentánea hasta los 475 kW (646 CV).

Los motores del e-tron GT, de tipo PSM (motores síncronos de excitación permanente), funcionan con gran eficiencia. El motor eléctrico, la electrónica de potencia y la transmisión forman una unidad compacta en ambos ejes. El motor eléctrico trasero transfiere su empuje a través de una transmisión de dos velocidades. La primera marcha, con una relación corta, permite una impresionante capacidad de aceleración. Si el conductor no hace uso de esta primera marcha, el e-tron GT arranca directamente en segunda velocidad, con una relación larga que mejora la eficiencia.

La tracción total quattro eléctrica

El e-tron GT quattro y el RS e-tron GT circulan normalmente utilizando la tracción total eléctrica. Únicamente con el modo “efficiency” del sistema Audi drive select activado se da prioridad a la tracción delantera. En caso de que el asfalto tenga poca adherencia, de que se requiera mucha potencia o de que se conduzca de forma muy dinámica, se puede distribuir más par a las ruedas traseras, algo que sucede unas cinco veces más rápido que con un sistema de tracción mecánico. La tracción total eléctrica regula la distribución del par motor entre los ejes de forma continua, totalmente variable y en milésimas de segundo. El principio de la tracción total quattro, que Audi introdujo en el mercado hace más de 40 años, se presenta aquí en un nuevo y fascinante nivel tecnológico.

Cuando el conductor levanta el pie del acelerador, el e-tron GT normalmente activa el modo de marcha por inercia, lo que permite al gran turismo seguir avanzando con elegancia y eficiencia. Por el contrario, si está accionado el modo “dynamic” del Audi drive select, entra en acción el sistema de recuperación de energía. Independientemente del programa seleccionado en el sistema de conducción dinámica, el conductor puede utilizar las levas del volante para elegir entre dos niveles de recuperación de forma manual, o elegir el modo automático en el sistema MMI. En este caso, el asistente predictivo de eficiencia alterna entre el modo de marcha por inercia o la recuperación de energía en función de los datos de la ruta de navegación y de la información recogida por los sensores de a bordo instalados en el vehículo.

Al frenar, los motores eléctricos se encargan por sí solos de la deceleración hasta unos 0,3 g, es decir, en la gran mayoría de las frenadas que se realizan en la conducción diaria. Esto les permite recuperar hasta 265 kW. Los frenos hidráulicos de las ruedas únicamente se activan en frenadas que demandan una fuerte deceleración, y la recuperación permanece activa prácticamente hasta que el vehículo se detiene. El e-tron GT mantiene una estabilidad inquebrantable en cualquier situación, ya sea al acelerar a fondo, al conducir de forma dinámica o durante las frenadas, porque los sistemas de control de frenada, la suspensión, la tracción y la electrónica de potencia están estrechamente interconectados y trabajan de forma conjunta con gran rapidez.

Batería y gestión térmica

La batería de iones de litio del Audi e-tron GT y del RS e-tron GT está situada entre los ejes, en el punto más bajo del coche. Esto permite bajar el centro de gravedad y una distribución de pesos entre los ejes delantero y trasero muy cercano al valor ideal de 50:50, algo muy apropiado para un coche deportivo.

La batería de alto voltaje tiene una capacidad neta de 85 kWh (capacidad bruta: 93 kWh) en ambos modelos. Está formada por 33 módulos, cada uno de ellos compuesto por doce celdas tipo bolsa, con recubrimiento exterior flexible. El nivel inferior está formado por 30 módulos, y su forma permite crear un amplio hueco en la parte trasera que crea el espacio para los pies de los pasajeros. El nivel superior de la batería contiene otros tres módulos, situados bajo los asientos traseros. Las conexiones, los fusibles y la unidad principal de control se encuentran bajo la consola central. El sistema de alto voltaje con 800 voltios de tensión permite una alta potencia de salida de forma continua y acorta la duración de la carga; además, reduce el peso y el espacio requerido por el cableado.

La estructura interna que contiene los módulos de la batería, el bastidor que la rodea y las placas de la cubierta son de aluminio. Todo el conjunto, unido a la carrocería mediante 28 tornillos, contribuye de forma significativa a la rigidez y a la seguridad en caso de impacto. Bajo las células de la batería se encuentran una estructura compuesta por secciones planas extruidas a través de las que fluye el refrigerante, que circula en su propio circuito de baja temperatura. La temperatura de funcionamiento óptimo de la batería se encuentra entre los 30 y los 35 grados centígrados.

Gestión térmica de alta tecnología: cuatro circuitos de refrigeración separados

Cuatro circuitos de refrigeración independientes, que pueden interconectarse de forma flexible según sea necesario, regulan la temperatura en los componentes de alto voltaje y en el interior del sistema de batería. Si el conductor exige un alto rendimiento varias veces seguidas, unas válvulas acoplan el circuito de refrigeración de la batería con el del sistema de climatización del vehículo. De esta forma, la refrigeración intensiva mantiene el rendimiento del sistema de propulsión a un nivel alto y constante. El circuito de refrigeración también ayuda durante la carga rápida con corriente continua, que puede hacer que la batería alcance hasta 50 grados centígrados.

El e-tron GT incluye de serie un sistema de bomba de calor que calienta el habitáculo aprovechando el calor residual de los componentes del sistema de alto voltaje. Esto puede reducir de forma significativa la pérdida de autonomía debida al funcionamiento de la climatización, especialmente cuando sustituye a la calefacción termoeléctrica en invierno. Los usuarios pueden gestionar de forma remota la climatización y el proceso de carga a través de sus smartphones mediante la aplicación myAudi. El e-tron GT puede equipar opcionalmente un sistema de climatización de cuatro zonas que incluye también la calefacción de los espejos retrovisores y la luneta trasera.

Carga con corriente alterna y con corriente continua: de 11 a 270 kW

Los puertos de carga del gran turismo eléctrico están situados detrás de las ruedas delanteras. En ambos casos existen conexiones para carga con corriente alterna, y en el lado derecho también existe una conexión para carga con corriente continua. El Audi e-tron GT se entrega a los clientes con el cable de modo 3 para terminales de carga públicos y con el sistema de carga compact para utilizar en el domicilio. El sistema de carga inteligente connect está disponible como opción. Su conexión a internet permite tanto el control a través de la aplicación myAudi como con la actualización de funciones. En colaboración con un sistema de gestión de la energía doméstica adecuado, el sistema connect ofrece otras funciones inteligentes como la carga cuando la electricidad es más barata, en base a una tarifa eléctrica variable.

De serie, el Audi e-tron GT puede cargar con corriente alterna y 11 kW de potencia, lo que permite recargar por completo una batería descargada durante la noche. Poco después de su introducción en el mercado estará disponible un cargador opcional de 22 kW. Con un terminal de carga de corriente continua suficientemente potente, el gran turismo eléctrico puede recargar la batería a una potencia máxima de 270 kW. Esto permite recuperar energía para recorrer 100 km en poco más de 5 minutos. En condiciones ideales, la carga del 5 al 80% del SoC (estado de carga) lleva apenas 22,5 minutos.

Los clientes europeos pueden utilizar el servicio Audi e-tron Charging Service, que cuenta actualmente con alrededor de 200.000 puntos de carga públicos, utilizando únicamente una tarjeta y con una tarifa única en 26 países. También disfrutan de condiciones favorables para recargar en la red europea de carga rápida Ionity. Durante el primer año, Audi cubre la cuota básica de la tarifa Transit, que ofrece un precio reducido para la energía eléctrica.

En el ciclo WLTP, el Audi e-tron GT quattro tiene un consumo medio homologado de electricidad en ciclo combinado de 22,6–19,9 kWh; el RS consume 22,7–20,6 kWh. La autonomía según el ciclo WLTP es de 487 km y de 472 km, respectivamente.

Tren de rodaje: la suspensión

La suspensión es uno de los elementos cruciales en la definición del armonioso carácter que presentan el Audi e-tron GT quattro y el RS e-tron GT. Contribuye a un comportamiento dinámico deportivo, a la vez que mantiene la confianza y relajación en la conducción. En este punto, puede experimentarse perfectamente la filosofía de gran turismo.

Las suspensiones se han diseñado en base a un esquema deportivo, con triángulos superpuestos. Casi todos los componentes, incluyendo los brazos y el subchasis, son de aluminio forjado o fundido. La dirección electromecánica tiene una desmultiplicación deportiva y directa, pero sin resultar nerviosa. Audi facilita como opción la dirección en las cuatro ruedas. A velocidades de hasta alrededor de 70 km/h, un mecanismo de husillo gira las ruedas traseras hasta un máximo de 2,8 grados y en sentido inverso a las delanteras, aumentando así la agilidad; a partir de una velocidad de 80 km/h lo hace ligeramente en el mismo sentido que las delanteras, en favor de la estabilidad lineal.

Ruedas y frenos: hasta 21 pulgadas y 420 milímetros

La oferta de llantas de aleación se inicia con un formato de 19 pulgadas de diámetro para el Audi e-tron GT quattro. Un tamaño que puede crecer hasta las 21 pulgadas en ambos modelos. Las llantas de 20 pulgadas (de serie en el RS e-tron GT) están disponibles con tres diferentes diseños. Un nuevo proceso de producción aplicado al aluminio utilizado en su fabricación reduce considerablemente las emisiones de CO 2 . Casi todos los neumáticos están optimizados en cuanto a resistencia a la rodadura; para las llantas de 21 pulgadas se ofrecen como alternativa unos neumáticos orientados a las máximas prestaciones.

También hay diferencias en los frenos de los dos modelos. En el e-tron GT quattro los discos de serie son de acero, mientras que la variante RS equipa discos de fundición con un recubrimiento de carburo de tungsteno (opcionales en el e-tron GT quattro). Esta característica aumenta la capacidad de frenada y a la vez reduce el desgaste. Al mismo tiempo, previene la aparición de corrosión superficial, un fenómeno característico que se produce en muchos modelos eléctricos, en los que no se emplean siempre los frenos hidráulicos. Los discos delanteros con recubrimiento de carburo en el eje delantero equipan pinzas fijas de diez bombines. Como tope de equipamiento se pueden instalar, de forma opcional en ambos modelos, unos discos de freno carbocerámicos que resultan especialmente ligeros, potentes y durables. Su diámetro en el eje delantero es de 420 milímetros, con las pinzas de 10 pistones acabadas en color gris de serie, o en rojo o azul como opción.

Suspensión neumática y amortiguación: control preciso

Mientras que la suspensión adaptativa es opcional en el Audi e-tron GT quattro, el modelo RS la equipa de serie. Sus tres cámaras neumáticas hacen posible un ajuste básico de la suspensión orientado al confort, y permite regular la altura de carrocería en diferentes niveles, bajándola 22 milímetros desde la posición estándar, o elevándola hasta 20 milímetros. Las cámaras de cada unidad pueden activarse y desactivarse individualmente para adaptarse a la situación concreta de conducción, y trabajan junto con los amortiguadores controlados electrónicamente (de serie). Ambos sistemas están gestionados por la plataforma electrónica de chasis (ECP).

A través del sistema de comportamiento dinámico Audi drive select (de serie), el conductor puede intervenir sobre el funcionamiento de la suspensión neumática, los amortiguadores, los motores eléctricos, la transmisión de dos velocidades y el diferencial trasero de bloqueo controlado. A través de un mando se puede elegir entre los modos “comfort”, “efficiency”, “dynamic” e “individual”. En el modo “efficiency”, la carrocería desciende a la posición de altura más baja para posibilitar un mejor flujo inferior del aire, y la velocidad máxima queda limitada a 140 km/h. En el modo “dynamic”, la tracción eléctrica a las cuatro ruedas, los sistemas de suspensión y la aerodinámica activa adoptan una configuración deportiva.

Bloqueo del diferencial trasero para un comportamiento dinámico

Un componente mecánico en el eje posterior complementa a la tracción integral eléctrica: el Audi e-tron GT quattro equipa de serie un diferencial autoblocante con valores de bloqueo fijados previamente, tanto para el avance como en retención. Esto mejora la tracción y la estabilidad y reduce las reacciones a los cambios de carga, contribuyendo a que el coche siga la trazada mediante pequeñas intervenciones en los frenos y en la dirección. El diferencial trasero autoblocante con control electrónico, de serie en el RS e-tron GT, es opcional en el e-tron GT quattro. Su elemento fundamental es un embrague multidisco que actúa de modo completamente variable, con un reparto que puede ir del 0 al 100 %. El conductor se beneficia de esta característica al circular sobre superficies deslizantes y durante frenadas en las que se requiera la máxima capacidad de deceleración. En este último caso el bloqueo se anula enteramente, permitiendo al Control Electrónico de Estabilidad (ESC) frenar cada una de las ruedas con gran precisión.

Sistemas de asistencia a la conducción

El Audi e-tron GT quattro y el RS e-tron GT se introducen en el mercado con una amplia gama de sistemas de asistencia a la conducción. Los sistemas de seguridad Audi pre sense front y Audi pre sense basic son de serie, y lo mismo ocurre con el sistema de aviso de salida de carril y el control de crucero. Los sistemas opcionales se agrupan en los paquetes “Tour”, “City” y “Park”; el paquete plus de asistentes incluye los tres. También son opcionales el asistente de visión nocturna night vision assist y el sistema de cámaras de entorno 360º, éste último también incluido en el paquete “Park”. Todas estas tecnologías se apoyan en el controlador central de asistencia (zFAS), que emplea los datos de los sensores para simular de forma continua un modelo exacto que representa el entorno del vehículo.

El asistente de conducción adaptativo, que ayuda al conductor con intervenciones longitudinales y laterales en muchas situaciones, es el elemento más importante del paquete “Tour”. Cuando el asistente de eficiencia predictivo efficiency assist (de serie) está activado, el asistente de conducción adaptativo se encarga de la deceleración y de la aceleración del vehículo de modo que consuma el mínimo de energía.

El park assist plus (remoto) es uno de los elementos destacados del paquete “Park”. Simplemente apretando un botón, maniobra al Audi e-tron GT para aparcar en línea o en batería, si bien el conductor sigue siendo responsable de la maniobra. Puede activarse desde dentro del coche o salir de él, para iniciar y supervisar la maniobra de estacionamiento a través de la aplicación myAudi en su smartphone. Manteniendo apretado el botón correspondiente, el coche entrará en el espacio, realizando múltiples maniobras si es preciso. Una vez que haya alcanzado su posición final, se desconecta el contacto, se activa el bloqueo de estacionamiento y se cierran las puertas.

e-tron sport sound

Dado que una obra de arte dinámica también debería sonar bien, Audi ha compuesto un sonido único para el e-tron GT. El e-tron sport sound opcional (de serie en el RS e-tron GT) lo componen dos unidades de control y amplificadores situados en el maletero. Generan un sonido exterior e interior separados, que se emiten a través de dos altavoces, uno dentro y el otro fuera del vehículo. Los datos sobre la velocidad rotacional de los motores eléctricos, la carga, la velocidad del vehículo y otros parámetros sirven como base para componer el sonido digital sintetizado, que ofrece una impresión auténtica y finamente matizada del trabajo realizado por el sistema de propulsión.

El conductor puede modular el sonido a través del Audi drive select. En el perfil “efficiency” sólo está activo sistema de alerta acústica AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System), generando ya un sonido más perceptible de lo legalmente requerido. El sonido exterior es más pleno y tiene una mejor calidad en el modo “comfort”. El perfil “dynamic” lo hace aún más potente, y se le añade el sonido interior. El e-tron sport sound opcional resulta deportivo, rotundo y de alta calidad, y a la vez es una expresión acústica del progresivo carácter gran turismo.

Controles y pantallas

En materia de control, el e-tron GT y el RS e-tron GT siguen el actual concepto de Audi: toda la información aparece en dos grandes pantallas. El conductor opera el Audi virtual cockpit plus (31,2 cm–12,3 pulgadas) a través del volante multifunción, y controla el MMI touch display (25,2 cm–10,2 pulgadas) de forma táctil. Detrás de las funciones de control e instrumentación se encuentra la avanzada plataforma modular de infotainment de tercera generación (MIB 3).

El Audi virtual cockpit plus flotante, situado tras el volante de dirección achatado en su parte inferior, ofrece una resolución de 1.920 x 720 píxeles y permite al conductor elegir entre tres estilos de pantalla: classic, sport y e-tron. En el modo e-tron destaca el gran potenciómetro, que muestra el estado del sistema de propulsión y toda la información relevante sobre la conducción eléctrica. El conductor gestiona el infotainment, la navegación, las funciones de confort y la entrada de textos a través del MMI touch display, que emite confirmaciones acústicas de los accionamientos.

También es destacable el control de voz mediante lenguaje natural, que interpreta muchas expresiones del lenguaje cotidiano. Aprovecha tanto la información embarcada como el conocimiento en la nube, para responder a los requerimientos. El Head-up Display opcional puede proyectar información importante en el parabrisas. La ventana proyectada se sitúa en el campo de visión del conductor, como si estuviese flotando a unos tres metros por delante del coche.

La personalización es una función muy útil en el Audi e-tron GT. Hasta un total de seis usuarios pueden almacenar cada uno de sus reglajes preferidos en sus perfiles individuales. Los datos se almacenan en la cuenta myAudi del usuario, y el coche aplica los reglajes individuales cuando se abre la puerta del conductor.

Infotainment y Audi connect

Once antenas, todas ellas integradas invisiblemente en el coche, conectan al e-tron GT con el mundo exterior. Reciben y transmiten señales audio, LTE, Bluetooth y GPS, y así conectan al vehículo eléctrico con el entorno y con el usuario de diferentes formas. El conductor puede controlar muchas funciones en su smartphone a través de la aplicación gratuita myAudi.El MMI Navegación plus es de serie en ambas versiones. Soporta la transmisión de datos LTE Advanced de alta velocidad, y cuenta con un punto de acceso Wi-Fi integrado para los dispositivos de los ocupantes. El sistema de navegación ofrece sugerencias de destino basadas en rutas recorridas previamente. El cálculo de la ruta se realiza tanto en el coche como online, utilizando los servidores del proveedor de servicios HERE con datos en tiempo real de la situación de tráfico.

Los servicios online Audi connect se dividen en dos paquetes. El Audi connect emergency call & service, con Audi connect remoto & control, posibilita el control a distancia del cierre del vehículo, la recarga y la climatización. El paquete Audi connect navegación & infotainment incluye servicios como la información online sobre tráfico, navegación con Google Earth y Amazon Alexa. Los servicios Car-to-X pueden avisar de una situación de peligro, y ayudar a encontrar espacios libres de estacionamiento en las vías, o permitir al conductor intentar enlazar semáforos en luz verde gracias a la comunicación con el sistema de control de los semáforos.

El planificador de rutas e-tron, otro servicio de Audi connect, calcula las rutas más rápidas de tal forma que las posibles paradas para la recarga sean breves y eficientes. En este caso el planificador de rutas tiene en cuenta los datos del tráfico y el perfil de conducción del usuario. Además, el planificador de rutas e-tron está conectado a la gestión térmica del coche. Esto posibilita rapidísimas recargas si el conductor ha seleccionado estaciones potentes de carga como destino en el sistema de navegación. Aproximadamente media hora antes de llegar al punto de carga, la gestión térmica intensifica la refrigeración de las baterías y las prepara para que se puedan recargar lo más rápido posible. Si las baterías estuvieran demasiado frías tras iniciar la marcha en invierno, se calentarían de cara a una recarga rápida.

Interesantes módulos de hardware completan la oferta de infotainment. El Audi phone box, que está disponible en dos versiones, conecta los smartphones a la antena del coche y los carga por inducción. El equipo de audio Bang & Olufsen premium sound system, de serie en el RS e-tron GT, ofrece una potencia de salida de 710 vatios. Entre sus 16 altavoces, dos de tipo 3D van ubicados en los pilares A.

Combinación de artesanía y fábrica inteligente

El e-tron GT es el primer Audi de propulsión cien por cien eléctrica fabricado en Alemania. Se ensambla en la línea de montaje de Audi Böllinger Höfe, en la planta de Neckarsulm. La instalación productiva para series cortas ha sido ampliada y reconvertida para su nueva misión. La demostrada destreza y eficiencia de la factoría se complementa con procesos digitales y tecnologías inteligentes. Durante la ampliación, los planificadores de producción hicieron uso de nuevos métodos virtuales. El sistema de producción del e-tron GT se diseñó sin ningún prototipo físico, una innovación en Audi.

La nave de carrocerías combina la destreza y el trabajo artesanal tradicional con el potencial de la tecnología de producción automatizada. Consiste en una innovadora línea de montaje por la cual cada futuro e-tron GT pasa dos veces. La carrocería se conforma en torno a lo que se denomina un ensamblador bidireccional, que integra diez robots para unir el exterior y el interior. Combina todas las fases de manufactura para agregar los paneles laterales exteriores e interiores en un solo sistema, haciendo así posible la producción del Audi e-tron GT en el espacio previamente existente. El nuevo procedimiento de comprobación dimensional de las carrocerías garantiza una precisión todavía mayor, y puede responder muy rápidamente a pequeñísimas desviaciones. Al final de la línea de montaje de carrocerías, entra en juego la precisa destreza profesional: expertos trabajadores fijan los elementos suplementarios y comprueban la carrocería terminada.

El e-tron GT comparte la línea de montaje con el modelo de altas prestaciones Audi R8. Esta integración de dos coches tan diferentes técnicamente es única en el Grupo Volkswagen. La línea de montaje ampliada incluye 36 ciclos, en vez de los 16 anteriores. Ambos modelos se desplazan con las mismas unidades de transporte autónomas en un sistema mono-raíl de propulsión eléctrica, con humanos y robots trabajando juntos en una estación. Una vez completado, cada coche se prueba durante 40 kilómetros en vías públicas, incluyendo autovías y tramos urbanos.

La producción del e-tron GT en Böllinger Höfe tiene una huella de carbono neutra. Al igual que todo el resto de la planta de Neckarsulm, su sistema de producción emplea un 100% de eco-electricidad, con una planta de calefacción y energía combinadas alimentada por biogás, que provee la calefacción necesaria para toda la planta. Las emisiones que ya no pueden ser evitadas se compensan con créditos de carbono de proyectos certificados de protección climática.

Además, Audi utiliza un sistema de producción conservador de recursos. Por ejemplo, la instalación de Böllinger Höfe evita el uso de papel y embalajes y emplea sistemas de ciclo cerrado. Los recortes de chapa de aluminio que se acumulan en la nave de estampación, por ejemplo, durante la producción del bastidor, se devuelven al suministrador, donde se reacondicionan para ser reutilizados por Audi. La marca también ha lanzado un proyecto piloto para reciclado de plástico: los residuos de plástico se procesan en fibras, y esos filamentos pasan a utilizarse en impresoras 3D para manufacturar elementos técnicos auxiliares del proceso de producción.